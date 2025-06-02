Рютте: В НАТО не будет длительной безопасности без стабильной Украины

Союзники по НАТО прилагают усилия, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас и быть способной сдерживать такую агрессию в будущем.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не может быть безопасности без мощной обороны, и не будет длительной безопасности без стабильной Украины. Мы продолжаем поддерживать усилия, чтобы завершить эту жестокую войну, помогаем Украине защитить себя сегодня, и чтобы сдерживать агрессию в будущем. Это будет на столе также на этой неделе, в следующую среду, когда мы встретимся в рамках Контактной группы по обороне, под председательством Германии и Великобритании", - отметил Рютте.

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