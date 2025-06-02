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Новости Членство Украины в НАТО
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Рютте: В НАТО не будет длительной безопасности без стабильной Украины

рютте

Союзники по НАТО прилагают усилия, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас и быть способной сдерживать такую агрессию в будущем.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не может быть безопасности без мощной обороны, и не будет длительной безопасности без стабильной Украины. Мы продолжаем поддерживать усилия, чтобы завершить эту жестокую войну, помогаем Украине защитить себя сегодня, и чтобы сдерживать агрессию в будущем. Это будет на столе также на этой неделе, в следующую среду, когда мы встретимся в рамках Контактной группы по обороне, под председательством Германии и Великобритании", - отметил Рютте.

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НАТО (10057) Рютте Марк (377) война в Украине (4597)


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Похвально!
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02.06.2025 13:23 Ответить
Та вже кажи голосно та прямо - без України у нас не буде не тільки безпеки, а буде вам повна срака. Україна навалу Орди стримала ранійще і зараз стримує, а Захід постійо цю Орду годує та лікує.
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02.06.2025 13:26 Ответить
У НАТО не буде тривалої безпеки без стабільної України

А стабільної України не буде доки буде існувати рашка. Тож у НАТО не буде тривалої безпеки доки буде існувати рашка. Кому це ще не ясно?
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02.06.2025 13:26 Ответить
А стабільної України не буде без НАТО
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02.06.2025 13:28 Ответить
Рюттє не виспаний… Мало звучати- Без України в НАТО не буде стабільної безпеки.
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02.06.2025 13:29 Ответить
Коли чоловік виріс у клумбі- ніколи не бився, не воював, не брав участі ні у яких військових тренуваннях- ганчірка. Воно буде ходити по світу із зачісаною чолочкою і вести бесіди папи римського.
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02.06.2025 13:33 Ответить
світові війни трапляюиться не так часто, щоб диванні аналітики могли писати свої наукові твори, тому тримаймося і сподіваємось на незламний войовничий дух наших захисників
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02.06.2025 14:09 Ответить
справжній дипломат - як вміло відділив Україну від НАТО
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02.06.2025 14:11 Ответить
 
 