Рютте: У НАТО не буде тривалої безпеки без стабільної України

Союзники по НАТО докладають зусиль, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз і бути спроможною стримувати таку агресію у майбутньому.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не може бути безпеки без потужної оборони, і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб завершити цю жорстоку війну, допомагаємо Україні захистити себе сьогодні, та щоб стримувати агресію у майбутньому. Це буде на столі також цього тижня, наступної середи, коли ми зустрінемося в рамках Контактної групи з оборони, під головуванням Німеччини й Великої Британії", - зазначив Рютте.

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