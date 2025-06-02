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Новини Членство України в НАТО
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Рютте: У НАТО не буде тривалої безпеки без стабільної України

рютте

Союзники по НАТО докладають зусиль, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз і бути спроможною стримувати таку агресію у майбутньому.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не може бути безпеки без потужної оборони, і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб завершити цю жорстоку війну, допомагаємо Україні захистити себе сьогодні, та щоб стримувати агресію у майбутньому. Це буде на столі також цього тижня, наступної середи, коли ми зустрінемося в рамках Контактної групи з оборони, під головуванням Німеччини й Великої Британії", - зазначив Рютте.

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НАТО (6518) Рютте Марк (420) війна в Україні (4633)


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02.06.2025 13:23 Відповісти
Та вже кажи голосно та прямо - без України у нас не буде не тільки безпеки, а буде вам повна срака. Україна навалу Орди стримала ранійще і зараз стримує, а Захід постійо цю Орду годує та лікує.
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02.06.2025 13:26 Відповісти
У НАТО не буде тривалої безпеки без стабільної України

А стабільної України не буде доки буде існувати рашка. Тож у НАТО не буде тривалої безпеки доки буде існувати рашка. Кому це ще не ясно?
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02.06.2025 13:26 Відповісти
А стабільної України не буде без НАТО
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02.06.2025 13:28 Відповісти
Рюттє не виспаний… Мало звучати- Без України в НАТО не буде стабільної безпеки.
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02.06.2025 13:29 Відповісти
Коли чоловік виріс у клумбі- ніколи не бився, не воював, не брав участі ні у яких військових тренуваннях- ганчірка. Воно буде ходити по світу із зачісаною чолочкою і вести бесіди папи римського.
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02.06.2025 13:33 Відповісти
світові війни трапляюиться не так часто, щоб диванні аналітики могли писати свої наукові твори, тому тримаймося і сподіваємось на незламний войовничий дух наших захисників
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02.06.2025 14:09 Відповісти
справжній дипломат - як вміло відділив Україну від НАТО
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02.06.2025 14:11 Відповісти
 
 