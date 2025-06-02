Рютте: У НАТО не буде тривалої безпеки без стабільної України
Союзники по НАТО докладають зусиль, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз і бути спроможною стримувати таку агресію у майбутньому.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не може бути безпеки без потужної оборони, і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб завершити цю жорстоку війну, допомагаємо Україні захистити себе сьогодні, та щоб стримувати агресію у майбутньому. Це буде на столі також цього тижня, наступної середи, коли ми зустрінемося в рамках Контактної групи з оборони, під головуванням Німеччини й Великої Британії", - зазначив Рютте.
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А стабільної України не буде доки буде існувати рашка. Тож у НАТО не буде тривалої безпеки доки буде існувати рашка. Кому це ще не ясно?