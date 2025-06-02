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Новости Похищение детей Россией
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Еще 150 украинских детей вывезли оккупанты из Луганшины "на оздоровление" в РФ, - ЦНС

РФ вывезла еще 150 детей

Россияне вывезли из временно оккупированного Ровеньковского района Луганщины в Россию 150 детей под предлогом "оздоровления".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на этот раз россияне вывезли детей в лагерь "Спутник" в Ростовской области. Программу организовал так называемый "регион-шеф" - республика Коми.

"Россияне системно вывозят детей из ВОТ. Официальная цель - "отдых". На самом деле - русификация, ассимиляция, иногда - принудительное усыновление. Это не единичные случаи, а спланированная кампания: изоляция, идеологическая обработка - и навсегда оставить ребенка в России", - подчеркнули в ЦНС.

Читайте: Россия принудительно вывезла еще 30 украинских детей-сирот с Луганщины для усыновления, - ЦНС

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