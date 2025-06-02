Ще 150 українських дітей вивезли окупанти з Луганщини "на оздоровлення" до РФ, - ЦНС

Росіяни вивезли з тимчасово окупованого Ровеньківського району Луганщини до Росії 150 дітей під приводом "оздоровлення".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цього разу росіяни вивезли дітей до табору "Спутник" у Ростовській області. Програму організував так званий "регіон-шеф" - республіка Комі.



"Росіяни системно вивозять дітей із ТОТ. Офіційна мета - "відпочинок". Насправді - русифікація, асиміляція, іноді - примусове усиновлення. Це не поодинокі випадки, а спланована кампанія: ізоляція, ідеологічна обробка - і назавжди залишити дитину в Росії", - наголосили в ЦНС.

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