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Новини Викрадення дітей Росією
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Ще 150 українських дітей вивезли окупанти з Луганщини "на оздоровлення" до РФ, - ЦНС

РФ вивезла ще 150 дітей

Росіяни вивезли з тимчасово окупованого Ровеньківського району Луганщини до Росії 150 дітей під приводом "оздоровлення".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цього разу росіяни вивезли дітей до табору "Спутник" у Ростовській області. Програму організував так званий "регіон-шеф" - республіка Комі.

"Росіяни системно вивозять дітей із ТОТ. Офіційна мета - "відпочинок". Насправді - русифікація, асиміляція, іноді - примусове усиновлення. Це не поодинокі випадки, а спланована кампанія: ізоляція, ідеологічна обробка - і назавжди залишити дитину в Росії", - наголосили в ЦНС.

Читайте: Росія примусово вивезла ще 30 українських дітей-сиріт з Луганщини для усиновлення, - ЦНС

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