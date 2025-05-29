Росія примусово вивезла ще 30 українських дітей-сиріт з Луганщини для усиновлення, - ЦНС

Ще 30 українських дітей-сиріт були примусово вивезені з тимчасово окупованої Луганщини до Росії для подальшого усиновлення.

Про це повідомив Центр національного спротиву в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти хизуються масштабами викрадення українських сиріт. Вони продовжують вивозити найменших громадян України з ТОТ. За словами так званої "уповноваженої з прав дитини в ЛНР" Інни Швенк, нещодавно 30 українських дітей-сиріт, які перебували на ТОТ Луганщини, передані в російські родини в регіонах РФ", - йдеться в повідомленні.

Колаборантка відзначила "інтерес з боку росіян до луганських сиріт", що, за словами ЦНС, звучить як "покупки на ринку".

Як зазначається, Кремль системно вивозить українських дітей за межі України та фактично позбавляє їх права на власну ідентичність, родину і мову. Такі дії є воєнними злочинами згідно з Женевською конвенцією.

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