Россия принудительно вывезла еще 30 украинских детей-сирот из Луганщины для усыновления, - ЦНС

Еще 30 украинских детей-сирот были принудительно вывезены из временно оккупированной Луганщины в Россию для дальнейшего усыновления.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты хвастаются масштабами похищения украинских сирот. Они продолжают вывозить самых маленьких граждан Украины с ВОТ. По словам так называемой "уполномоченной по правам ребенка в ЛНР" Инны Швенк, недавно 30 украинских детей-сирот, находившихся на ВОТ Луганщины, переданы в российские семьи в регионах РФ", - говорится в сообщении.

Коллаборантка отметила "интерес со стороны россиян к луганским сиротам", что, по словам ЦНС, звучит как "покупки на рынке".

Как отмечается, Кремль системно вывозит украинских детей за пределы Украины и, фактически, лишает их права на свою идентичность, семью и язык. Такие действия являются военными преступлениями согласно Женевской конвенции.

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