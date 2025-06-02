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Новости Расходы на оборону
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План по перевооружению сделает армию Великобритании в 10 раз более смертоносной, - Гилли

джон,гілі

Планы, изложенные в Стратегическом обзоре обороны, сделают армию Великобритании "в 10 раз более смертоносной".

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили во время выступления в Палате общин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам министра, мир стал намного опаснее.

"Боевая готовность означает более сильное сдерживание. Нам нужно более сильное сдерживание, чтобы избежать огромных человеческих и экономических затрат, которые создают войны, и мы предотвращаем войны, став достаточно сильными, чтобы вести их и выигрывать", - подчеркнул Гили.

Он отметил, что правительство Британии создаст "новый гибридный флот", построив новые ударные подводные лодки, передовые военные корабли и новые автономные суда. Построит новое поколение Королевских ВВС, которые будут включать F-35 и модернизированные Typhoon.

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Гили отметил, что Министерство обороны сделает армию Британии "в 10 раз смертоноснее, соединив будущие технологии дронов, автономии и искусственного интеллекта с тяжелым металлом танков и артиллерии".

Автор: 

Великобритания (5018) Гилли Джон (48)


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Тільки ви з цим переозброєнням запізнилися років так на десять. Мені цікаво що ви думали ці 10 років коли орки робили те що ви тільки починаєте робити. Де були ваші розвідки , ви що наївно думали що путін просто так перевів свою економіку на воєні рельси.
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02.06.2025 20:30 Ответить
Стати у 10 разів смертоноснішими із ********* технологіями вбивств та руйнувань - не проблема. Проблема - самим при цьому вціліти та зберегти інфраструктуру...
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02.06.2025 20:32 Ответить
не на те ставите, поки ви переозброєтесь - москалі будуть вже біля воріт, дайте свої ВПС Україні зараз
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02.06.2025 20:48 Ответить
 
 