План по перевооружению сделает армию Великобритании в 10 раз более смертоносной, - Гилли
Планы, изложенные в Стратегическом обзоре обороны, сделают армию Великобритании "в 10 раз более смертоносной".
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили во время выступления в Палате общин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По словам министра, мир стал намного опаснее.
"Боевая готовность означает более сильное сдерживание. Нам нужно более сильное сдерживание, чтобы избежать огромных человеческих и экономических затрат, которые создают войны, и мы предотвращаем войны, став достаточно сильными, чтобы вести их и выигрывать", - подчеркнул Гили.
Он отметил, что правительство Британии создаст "новый гибридный флот", построив новые ударные подводные лодки, передовые военные корабли и новые автономные суда. Построит новое поколение Королевских ВВС, которые будут включать F-35 и модернизированные Typhoon.
Гили отметил, что Министерство обороны сделает армию Британии "в 10 раз смертоноснее, соединив будущие технологии дронов, автономии и искусственного интеллекта с тяжелым металлом танков и артиллерии".
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