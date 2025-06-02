Великобритания переходит в режим "готовности к войне", - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о плане значительного усиления оборонной способности Соединенного Королевства и инвестирования миллиардов фунтов стерлингов в ядерное и другое оружие в рамках новой военной стратегии в условиях более опасного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times.

По словам Стармера, Великобритания перейдет в состояние "боевой готовности", поскольку угрозы растут, а в мире усиливается нестабильность. Премьер-министр обозначил три главные цели пересмотра оборонных расходов: Великобритания должна стать "готовой к боевым действиям", усилить свой вклад в НАТО и внедрить инновации в "темпе военного времени".

"Если вы хотите предотвратить конфликт, то лучший способ сделать это - подготовиться к конфликту", - заявил Кир Стармер.

Реформа оборонной политики Великобритании происходит тогда, когда в Лондоне усомнились в готовности США гарантировать безопасность в Европе. Еще раньше британское правительство объявило о плане увеличить расходы на оборону до 2,5% валового внутреннего продукта в 2027 году с примерно 2,3%, который есть сейчас.

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Новые инвестиции в ядерную сферу, которые, по словам министра обороны Джона Гили, должны послать "сигнал Москве", - это лишь часть плана. Великобритания также построит шесть новых заводов по производству боеприпасов, чтобы создать постоянно действующее оборонное производство, закупит до 7 тысяч дальнобойных ракет и вложит средства в киберзащиту и запасы вспомогательного оборудования.

Напомним, правительство Великобритании планирует инвестировать $20 миллиардов в программу ядерных боеголовок и построить до 12 подводных лодок в рамках партнерства с США и Австралией.