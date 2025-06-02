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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Великобритания переходит в режим "готовности к войне", - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о плане значительного усиления оборонной способности Соединенного Королевства и инвестирования миллиардов фунтов стерлингов в ядерное и другое оружие в рамках новой военной стратегии в условиях более опасного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times.

По словам Стармера, Великобритания перейдет в состояние "боевой готовности", поскольку угрозы растут, а в мире усиливается нестабильность. Премьер-министр обозначил три главные цели пересмотра оборонных расходов: Великобритания должна стать "готовой к боевым действиям", усилить свой вклад в НАТО и внедрить инновации в "темпе военного времени".

"Если вы хотите предотвратить конфликт, то лучший способ сделать это - подготовиться к конфликту", - заявил Кир Стармер.

Реформа оборонной политики Великобритании происходит тогда, когда в Лондоне усомнились в готовности США гарантировать безопасность в Европе. Еще раньше британское правительство объявило о плане увеличить расходы на оборону до 2,5% валового внутреннего продукта в 2027 году с примерно 2,3%, который есть сейчас.

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Новые инвестиции в ядерную сферу, которые, по словам министра обороны Джона Гили, должны послать "сигнал Москве", - это лишь часть плана. Великобритания также построит шесть новых заводов по производству боеприпасов, чтобы создать постоянно действующее оборонное производство, закупит до 7 тысяч дальнобойных ракет и вложит средства в киберзащиту и запасы вспомогательного оборудования.

Напомним, правительство Великобритании планирует инвестировать $20 миллиардов в программу ядерных боеголовок и построить до 12 подводных лодок в рамках партнерства с США и Австралией.

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Великобритания (5018) оборона (5230) Стармер Кир (216)


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Готувалися б ми так - кацапи й не рипнулись би
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02.06.2025 14:11 Ответить
100%. Якби не зазирали в очко *****, "чтоби увідєть там мір", якби не саботували наше оборонне виробництво, а навпаки нарощували його, то ***** не пішов би на широкомасштабне вторгнення.
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02.06.2025 14:52 Ответить
правильно Велика Британія ❤️ !!! шашликі почекають ,а підготуватися ще ,ой як треба ,бо влітку китайські золдатен проїдуть вишкіл разом з русньою у Білорусі , хочуть і дуже , сі та ху* ло ,потоптатися по західних землях ,а недоробленний трамп 🤠 ,їм на допомогу ...
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02.06.2025 14:13 Ответить
інвестування мільярдів фунтів стерлінгів у ядерну та іншу зброю
Сподіваюсь, висновки з "Павутини" ви зробили правильні.
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02.06.2025 14:42 Ответить
війна по картах і стрілочках
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02.06.2025 15:04 Ответить
Не беруть британці приклад з України і не будують дороги, як це робив Найвєлічайший? Він на дороги витрачає і сьогодні. Цілодобово замінюють новенькі світлофори і миють асфальт. Мабуть ворога вже перемогли?
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02.06.2025 15:55 Ответить
Так може треба превентивно добить ***** з його недодержавою поки воно кульгає та виснажене?
нє ***, будуть ждать поки полякам в очко присунуть
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02.06.2025 15:58 Ответить
 
 