Велика Британія переходить у режим "готовності до війни", - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про план значного посилення оборонної здатності Сполученого Королівства та інвестування мільярдів фунтів стерлінгів у ядерну та іншу зброю у межах нової військової стратегії в умовах більш небезпечного світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.

За словами Стармера, Велика Британія перейде до стану "бойової готовності", оскільки загрози зростають, а у світі посилюється нестабільність. Прем'єр-міністр означив три головні цілі перегляду оборонних витрат: Велика Британія має стати "готовою до бойових дій", посилити свій внесок у НАТО і впровадити інновації в "темпі воєнного часу".

"Якщо ви хочете запобігти конфлікту, то найкращий спосіб зробити це - підготуватися до конфлікту", - заявив Кір Стармер.

Реформа оборонної політики Великої Британії відбувається тоді, коли в Лондоні засумнівалися в готовності США гарантувати безпеку в Європі. Ще раніше британський уряд оголосив про план збільшити витрати на оборону до 2,5% валового внутрішнього продукту у 2027 році з приблизно 2,3%, який є нині.

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Нові інвестиції в ядерну сферу, що, за словами міністра оборони Джона Гілі, мають надіслати "сигнал Москві", - це лише частина плану. Британія також побудує шість нових заводів з виробляння боєприпасів, щоб створити постійно діюче оборонне виробництво, закупить до 7 тисяч далекобійних ракет і вкладе кошти в кіберзахист та запаси допоміжного обладнання.

Нагадаємо, уряд Великої Британії планує інвестувати $20 мільярдів у програму ядерних боєголовок і побудувати до 12 підводних човнів у межах партнерства зі США та Австралією.