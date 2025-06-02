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Новини Оборонні витрати НАТО
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Велика Британія переходить у режим "готовності до війни", - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про план значного посилення оборонної здатності Сполученого Королівства та інвестування мільярдів фунтів стерлінгів у ядерну та іншу зброю у межах нової військової стратегії в умовах більш небезпечного світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.

За словами Стармера, Велика Британія перейде до стану "бойової готовності", оскільки загрози зростають, а у світі посилюється нестабільність. Прем'єр-міністр означив три головні цілі перегляду оборонних витрат: Велика Британія має стати "готовою до бойових дій", посилити свій внесок у НАТО і впровадити інновації в "темпі воєнного часу".

"Якщо ви хочете запобігти конфлікту, то найкращий спосіб зробити це - підготуватися до конфлікту", - заявив Кір Стармер.

Реформа оборонної політики Великої Британії відбувається тоді, коли в Лондоні засумнівалися в готовності США гарантувати безпеку в Європі. Ще раніше британський уряд оголосив про план збільшити витрати на оборону до 2,5% валового внутрішнього продукту у 2027 році з приблизно 2,3%, який є нині.

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Нові інвестиції в ядерну сферу, що, за словами міністра оборони Джона Гілі, мають надіслати "сигнал Москві", - це лише частина плану. Британія також побудує шість нових заводів з виробляння боєприпасів, щоб створити постійно діюче оборонне виробництво, закупить до 7 тисяч далекобійних ракет і вкладе кошти в кіберзахист та запаси допоміжного обладнання.

Нагадаємо, уряд Великої Британії планує інвестувати $20 мільярдів у програму ядерних боєголовок і побудувати до 12 підводних човнів у межах партнерства зі США та Австралією.

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Велика Британія (5650) оборона (4820) Стармер Кір (220)


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Готувалися б ми так - кацапи й не рипнулись би
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02.06.2025 14:11 Відповісти
100%. Якби не зазирали в очко *****, "чтоби увідєть там мір", якби не саботували наше оборонне виробництво, а навпаки нарощували його, то ***** не пішов би на широкомасштабне вторгнення.
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02.06.2025 14:52 Відповісти
правильно Велика Британія ❤️ !!! шашликі почекають ,а підготуватися ще ,ой як треба ,бо влітку китайські золдатен проїдуть вишкіл разом з русньою у Білорусі , хочуть і дуже , сі та ху* ло ,потоптатися по західних землях ,а недоробленний трамп 🤠 ,їм на допомогу ...
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02.06.2025 14:13 Відповісти
інвестування мільярдів фунтів стерлінгів у ядерну та іншу зброю
Сподіваюсь, висновки з "Павутини" ви зробили правильні.
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02.06.2025 14:42 Відповісти
війна по картах і стрілочках
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02.06.2025 15:04 Відповісти
Не беруть британці приклад з України і не будують дороги, як це робив Найвєлічайший? Він на дороги витрачає і сьогодні. Цілодобово замінюють новенькі світлофори і миють асфальт. Мабуть ворога вже перемогли?
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02.06.2025 15:55 Відповісти
Так може треба превентивно добить ***** з його недодержавою поки воно кульгає та виснажене?
нє ***, будуть ждать поки полякам в очко присунуть
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02.06.2025 15:58 Відповісти
 
 