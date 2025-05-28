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Новини Оборонні витрати НАТО
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НАТО обговорює нову мету витрат на оборону - 5% ВВП, зокрема для допомоги Україні

нато україна

НАТО проводить переговори про нову мету витрат на оборону на рівні 5% ВВП.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Із цієї суми 3,5% пропонується спрямувати на жорсткі оборонні витрати, а 1,5% - на витрати, пов'язані з обороною.

За даними джерел, Київ наполягає, щоб допомога Україні була включена до цих 1,5%, оскільки наразі НАТО не обговорює відновлення торішньої обіцянки про 40 мільярдів євро для Києва.

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Документ передбачає, що витрати на захист критичної інфраструктури, діяльність розвідувальних агенцій невійськового призначення та програми, пов'язані з космосом, також можуть входити у ці 1,5%.

Як зазначається, це ширше визначення оборонних витрат спрощує досягнення мети для деяких країн, які лобіюють включення таких витрат, як боротьба з тероризмом.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що очікує схвалення нової мети витрат альянсу на рівні 5%. Переговори продовжаться в комітеті НАТО з політики і планування 28 червня. Пропозиція може бути змінена й стане основою для обговорень серед членів альянсу.

Південні країни НАТО наполягають на включенні витрат, пов'язаних із боротьбою з тероризмом. Також розглядається включення витрат на товари подвійного призначення, інфраструктуру та військову мобільність.

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ВВП (1374) НАТО (6509) оборона (4815)


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28.05.2025 15:00 Відповісти
А чого так? Бусифіковані вже закінчилися?
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28.05.2025 15:04 Відповісти
 
 