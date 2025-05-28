НАТО обсуждает новую цель расходов на оборону - 5% ВВП, в частности - для помощи Украине

НАТО проводит переговоры о новой цели расходов на оборону на уровне 5% ВВП.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Из этой суммы 3,5% предлагается направить на жесткие оборонные расходы, а 1,5% - на расходы, связанные с обороной.

По данным источников, Киев настаивает, чтобы помощь Украине была включена в эти 1,5%, поскольку пока НАТО не обсуждает восстановление прошлогоднего обещания о 40 миллиардах евро для Киева.

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Документ предусматривает, что расходы на защиту критической инфраструктуры, деятельность разведывательных агентств невоенного назначения и программы, связанные с космосом, также могут входить в эти 1,5%.

Как отмечается, это более широкое определение оборонных расходов упрощает достижение цели для некоторых стран, которые лоббируют включение таких расходов, как борьба с терроризмом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает одобрения новой цели расходов альянса на уровне 5%. Переговоры продолжатся в комитете НАТО по политике и планированию 28 июня. Предложение может быть изменено и станет основой для обсуждений среди членов альянса.

Южные страны НАТО настаивают на включении расходов, связанных с борьбой с терроризмом. Также рассматривается включение расходов на товары двойного назначения, инфраструктуру и военную мобильность.

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