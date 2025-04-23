Время, когда США были гарантом безопасности Европы, прошло, - Хегсет

США уже не могут быть единственным гарантом европейской безопасности.

Об этом во время брифинга в Пенсильвании заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности, прошло. Это давно назревало. Европа должна усилить военную силу и усилить НАТО", - сказал глава оборонного ведомства США.

Хегсет отметил, что современные угрозы требуют иного подхода к коллективной безопасности. Он призвал европейских союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону.

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В этом контексте он упомянул, что Польша обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, что, по словам Хегсета, является примером для других стран Альянса. Шеф Пентагона отметил, что 2% недостаточно, учитывая угрозы, с которыми может столкнуться то, или иное государство.

Также Хегсет напомнил, что США уже передали руководство контактной группой по вопросам обороны Украины Великобритании и Германии. Он говорит, что это решение символизирует переход к более широкому привлечению партнеров в вопросах обороны.

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