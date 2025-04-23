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Новости Европа и США Оборонительные расходы НАТО
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Время, когда США были гарантом безопасности Европы, прошло, - Хегсет

Гегсет призвал Европу увеличивать расходы на собственную оборону

США уже не могут быть единственным гарантом европейской безопасности.

Об этом во время брифинга в Пенсильвании заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности, прошло. Это давно назревало. Европа должна усилить военную силу и усилить НАТО", - сказал глава оборонного ведомства США.

Хегсет отметил, что современные угрозы требуют иного подхода к коллективной безопасности. Он призвал европейских союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону.

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В этом контексте он упомянул, что Польша обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, что, по словам Хегсета, является примером для других стран Альянса. Шеф Пентагона отметил, что 2% недостаточно, учитывая угрозы, с которыми может столкнуться то, или иное государство.

Также Хегсет напомнил, что США уже передали руководство контактной группой по вопросам обороны Украины Великобритании и Германии. Он говорит, что это решение символизирует переход к более широкому привлечению партнеров в вопросах обороны.

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Автор: 

Европа (1854) НАТО (9984) Пентагон (1460) США (26672)


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Топ комментарии
+39
Час,коли Америка була великою, минув.
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23.04.2025 19:06
+29
Время, когда США могло пользоваться всеми плодами того что их считали гарантом безопасности в мире и потому относились к ним серьзно и в экономическом, и в политическом плане - похоже проходят. Ничто не зарабатывается так долго и ничто не просирается так быстро как репутация. Если бы Рейган был жив - он бы вас там всех стулом ********.
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23.04.2025 19:10
+26
Час, коли США були гарантом безпеки, минув.
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23.04.2025 19:05
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Час, коли США були гарантом безпеки, минув.
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23.04.2025 19:05 Ответить
Ну і що тепер? 500 млн європейців себе не захистять?
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23.04.2025 19:10 Ответить
В 2028 році, коли на руїни бувшої величі США прийде адекватний президент, роботи по відновленню буде непочатий край.
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23.04.2025 19:20 Ответить
ти вже долари продав?
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23.04.2025 19:52 Ответить
Час коли були США минув
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23.04.2025 19:11 Ответить
....і це сталось при дебілі трампі
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23.04.2025 19:50 Ответить
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23.04.2025 19:32 Ответить
і це сталося саме при вертухаї гессеті

.
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23.04.2025 19:49 Ответить
отака вона МАГА х..ня, малята !!!!

.
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23.04.2025 19:51 Ответить
Настав час коли сша можеть бути гарантом зрадництва партнерів, брехні, тупізму, світовій кризи.
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23.04.2025 20:22 Ответить
за це можно і нобєлєвську премію миру дати. Все одно вона знецінилась.
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23.04.2025 20:47 Ответить
страуси
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23.04.2025 19:05 Ответить
не схоже. У страусів великі яйця.
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23.04.2025 19:12 Ответить
постсовки та штатні жополизи !! не зрозуміють)) з цим тут туго.
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23.04.2025 19:18 Ответить
Тупе списало у Венса - охоронець в Гуантанамо, шо з нього взяти...
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23.04.2025 19:06 Ответить
Час,коли Америка була великою, минув.
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23.04.2025 19:06 Ответить
USA повинні повернути подарений ім символ "СТАТУЇ СВОБОДИ", на землю Франції. Бо на сьогодення, Фрація заслуговує на це в повній мірі, як провідна держава Європи, яка допомогає Україні в боротьбі з оркостаном.
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23.04.2025 19:25 Ответить
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23.04.2025 19:36 Ответить
15 місце по допомозі
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23.04.2025 19:51 Ответить
Звісно,було під 70% світової економіки,тепер під 40%.
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23.04.2025 20:31 Ответить
Алкаш Піт не може бути навіть гарантом безпеки власної переписки і гарантом безпеки інформації у підлеглому йому відомсті, бо таскає туди свою дружину.
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23.04.2025 19:08 Ответить
Я вважаю що йде підготовка до війни з Китаєм і загарбанням Гренландіі. Московити за нейтралітет попросили визнати Крим московським. Але ж московитам вірити не можна і Америка це відчує згодом.
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23.04.2025 19:09 Ответить
Це відмазка, аби виправдати ганебне пудпуйловство
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23.04.2025 19:13 Ответить
З китаєм ніхто воювати небуде.
А от Гренландія... ,,грейт америка з єскімосами смєло повоює. 😇
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23.04.2025 21:35 Ответить
вот это по-нашему!

Гамлєт: потихеньку починає тверезитись

Ітоги подвєдьом. ******* тата. І мамку ********** з рідним дядьком. ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням...

Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому.
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23.04.2025 19:09 Ответить
Время, когда США могло пользоваться всеми плодами того что их считали гарантом безопасности в мире и потому относились к ним серьзно и в экономическом, и в политическом плане - похоже проходят. Ничто не зарабатывается так долго и ничто не просирается так быстро как репутация. Если бы Рейган был жив - он бы вас там всех стулом ********.
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23.04.2025 19:10 Ответить
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23.04.2025 19:17 Ответить
ні додати ні відняти.

хочеш побачити принижену америку - просто мовчи і дай слово трампістам.
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23.04.2025 19:11 Ответить
Ліпше і не скажеш
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23.04.2025 19:11 Ответить
Скажи , хто Америці є ХУ й світ скаже , що зараз є ця Америка ... Але це ж вже було, як казав Кучма...
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23.04.2025 19:14 Ответить
Гема американських гарантій нема і долара....
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23.04.2025 19:12 Ответить
Время, когда Америка была оплотом свободы и демократии, безвозвратно ушло в прошлое,

отныне, это позорная страна, которой управляют дегенераты, болтуны и дебилы.
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23.04.2025 19:14 Ответить
все, Америка після цього вже не грейт егейн
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23.04.2025 19:14 Ответить
цивілізація розбещує! варварство базується на невибагливості та звіриних інстинктах. в цьому перевага рашизму над цивілізацієй. в минулому, цивілізації теж падали перед примітівізмом варварства ((
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23.04.2025 19:16 Ответить
США у особі Трампа та частини еліт, які його підтримують зараз будують новий світовий порядок, де США дотримуються політики часткового ізоляціонізму, а основний геополітичний ворог - це Китай. Росію вони хочуть переманити від Китаю, зкормивши їй Україну. Європа має стати військово сильнішою, щоби обходитись без військової допомоги США, але не достатньо сильною, щоб стати сильним геополітичним гравцем проти США.
Забаганки можуть й залишитись забаганками, у Європи та в нас є сильні позиції, треба боротися, кожний на свому рівні. Ми, прості люди, можемо й мусимо допомагати ВСУ дронами, які в останній час виносять багато ворожої піхоти та техніки та можуть поламати плани наших геополітичних ворогів та псевдо-друзів.
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23.04.2025 19:20 Ответить
Ну, що ж, це звучить як запрошення для деяких специфічних вонючих *********, що моляться на педофіла на прізвисько "Моль"
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23.04.2025 19:21 Ответить
так само це звучить і як сигнал для Європи озброюватись, що вони вже почали робити.
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23.04.2025 19:32 Ответить
От тільки озброєння не купиш в супермаркеті, його має хтось виробити. Eurofighter - це не айфон, за день не виготовиш.
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23.04.2025 20:50 Ответить
Не тільки озброюватись.
А ПОЧИНАТИ РОБИТИ СВОЮ ЯДЕРНУ ТА ТЕРМОЯДЕРНУ ЗБРОЮ.
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23.04.2025 21:38 Ответить
Звісно, що з https://www.usdebtclock.org/ боргом США у $36.761 трлн., бути чиїмсь гарантом - це блеф.
І зараз про це й розмова: "Король - голий!"(с)
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23.04.2025 19:22 Ответить
Когда ты успешный, когда твои слова слушают, и когда твои дела не расходятся со словами - никто с тебя долги просить не будет. Мир был готов терпеть гегемонию США и доллара - за то что США выполняли бы роль мирового полицейского.
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23.04.2025 19:46 Ответить
Ви не закінчили свою думку. Тож я її продовжу: "И тут в Белый дом пришёл Трамп и ВСЁ, что держалось на доверии во всемогущество Америки, рухнуло."
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23.04.2025 19:54 Ответить
Час коли США були "великими" теж минув, Великі під якогось ***** не прогинаються й не танцюють під його "балалайку".
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23.04.2025 19:22 Ответить
Європа має бути сильною - нехай озброюється - Трамп не дасть розслабитись
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23.04.2025 19:23 Ответить
,,Європа має бути сильною" - НЕХАЙ ВИГОТОВЛЯЮТЬ КОЖНИЙ СВОЮ ЯДЕРНУ, ТА ТЕРМОЯДЕРНУ ЗБРОЮ.
Інших варіантів нема і небуде.
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23.04.2025 21:40 Ответить
Проблема этого алкоголика и его шефа в том, что они не понимают - экономическое процветание и благополучие США базируется в первую очередь на обеспечении безопасности Западного мира. Без этого "небольшого" фактора, функция США в мире не сильно будет отличаться от того же Китая.
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23.04.2025 19:29 Ответить
Ну так залізьте на свій острів і сидіть там суки. А раз сцишиа розірвала в односторонньому порядку всі угоди то Європа і Україна мають повне право робити свою безпеку самі в тому числі відновляти свою ядерну зброю
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23.04.2025 19:29 Ответить
Ти АЛЕКС ПРИШИБЛЕНИЙ А НЕ СУРОВИЙ.. ЗАКУСЮЙ , СИНОК !
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23.04.2025 19:35 Ответить
кацапчику непереживай пророчі слова Шнура та Бульби мають сбутися. 🤣
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23.04.2025 21:44 Ответить
ти би пистів менше, дипломат куїв. недовго тобі лишилось. скоро підеш нах у відставку. і це не жарти. кілька місяців - це максимум, що тобі лишився на цій посаді.
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23.04.2025 19:30 Ответить
Им сейчас не до Европы - у них штаны мокрые от одной мысли, что возможна война с Китаем.
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23.04.2025 19:31 Ответить
Вони її вже самі і почали.
Далі тілко від мудрості китайського лідера.
Як нє парадоксально.
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23.04.2025 21:46 Ответить
Добто надані раніше гарантії мають час сплину? Гарантії Будапештського договору закінчилися ще в 14 році, я так розумію. Тепер настав час і для ЄС. Який сенс вибудовувати стосунки з країною яка не тримає слова.
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23.04.2025 19:33 Ответить
ЧАС , КОЛИ ДЕБІЛИ ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ В США НАСТУПИВ, А ПОЧАТОК ЗРОБИЛА УКРАЇНА , КОЛИ ОБРАЛА ДО ВЛАДИ АГЕНТУРУ КРЕМЛЯ І ВІДВЕРТИХ НЕДОНОСКІВ !!!
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23.04.2025 19:33 Ответить
У нас голосовали за клоунские хрены и шашлычки. Недоумкам много не нужно оказалось от жизни.
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23.04.2025 19:38 Ответить
Європа перестане купувати зброю у США, американці настільки самовпевнені, що просто не розуміють що роблять
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23.04.2025 19:35 Ответить
Маке америка гавном агаин!
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23.04.2025 19:36 Ответить
Make the US a slave to the Kremlin Nazis today
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23.04.2025 19:36 Ответить
що ж, це завершення проекту великої держави. далі - громадянська війна, деградація і розвал. люди, які це все забезпечать уже не відступлять. а мудрий американський нарід, як і українчеків в 2019 попереджали.
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23.04.2025 19:37 Ответить
Час, коли США були гарантом безпеки Європи, минув, - Гегсет
Тепер США захищає терористів.


США вийшли із групи з розслідування злочинів Росії в Україні
Адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів РФ

Адміністрація Трампа розглядає послаблення санкцій проти енергосектору РФ
Білий дім розглядає план можливого послаблення санкцій проти Росії
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23.04.2025 19:38 Ответить
а хто це? Це той, що руки роками не миє? І той, хто плани нападу на Йемен викладає у чат Сигнал? Це навіть дебільніше ніж Безугла.
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23.04.2025 19:43 Ответить
Плани напади на Йемен воно погоджує з жінкою, ба більше того - ПИТАЄ У ЖІНКИ ДОЗВОЛУ.
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23.04.2025 21:49 Ответить
Нехай ідуть *****, Україна стане для Європи гарантом безпеки, а США повинні бути вишвирнуті з Європи і з НАТО!
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23.04.2025 19:53 Ответить
Единственная страна в Европе имеющая боеспособную армию и твердое, решительное командование - Турция !
Верните Турции её исконную землю - Крым, и у вас будет надежный друг и несокрушимый союзник !
В союзе с Турцией, Украина вернёт свои исторические земли и границу с Казахстаном на Волге !
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23.04.2025 19:57 Ответить
Какой гарант ,если в Афгане обосрались.
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23.04.2025 20:00 Ответить
якщо прикинутися чмом, бігати з голим задом та нести маячню,
то ніхто не вимагатиме від тебе виконувати твої обов'язки світового жандарма.

це стратегія
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23.04.2025 20:02 Ответить
MAGA переходит в MASA (S-Small)
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23.04.2025 20:14 Ответить
"Злили воду" - перед морозами водії завжди так роблять коли охолоджуюча рідина не антифриз....
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23.04.2025 20:16 Ответить
А як щодо того часу, коли США називали себе лідером вільного світу? Це теж пішло?
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23.04.2025 20:18 Ответить
Та вже всі зрозуміли,що Трумп перетворив США на ОША-обісрані Штати Америки.
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23.04.2025 20:42 Ответить
Бо прийшли ідіоти до влади у США
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23.04.2025 20:42 Ответить
з такими дурнями
час США минув
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23.04.2025 20:46 Ответить
Пуйло кричить- віддавайте території! А Гегсет з іншого континенту починає жорстко лякати Європу. Нехилий дует разваділ, панове)))
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23.04.2025 20:51 Ответить
Від америки лишився рудий пшик, правда з ядерною дубиною…
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23.04.2025 21:06 Ответить
... трамплін виконує замовлення путлєра .
Соромно.
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23.04.2025 21:10 Ответить
Back in the day, the US was willing to defend Europe from the spread of communism, of which the US government was utterly terrified, much more so than Europe where socialist and even most communist parties have always been quite mainstream. Now, in this new brave world, ex-communists have abandoned their social utopian ways, have embraced the good life, love money as much as any American business tycoon, want to make a lot of money together with America, and actually have the resources to make it happen. In fact, the success of the egalitarian models of Western Europe, like, say, in Denmark or Sweden with their high taxes and less social inequality, appear dangerous to some US leaders as it may lead people to believe that a system not entirely based on profit can actually be effective. This in clearly unacceptable. So why defend someone who is not your friend against someone who does not want to be your enemy? This is the thinking.
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23.04.2025 21:16 Ответить
Взагалі принципи колективної безпеки розробили і запропонували саме штати. Взялись їх впроваджувати і поширювати. І не скажіть, що вони не скористались цим на повну. Не заробили статків і репутацію. Наразі трамп поганить все. Це катастрофа для США в першу чергу
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23.04.2025 21:29 Ответить
Так і час долара мабуть минув. Він був світовою валютою, бо штати мали вирішальне слово. Тупо від цього відмовлятись. Воно ж так важко далось.
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23.04.2025 21:27 Ответить
Схоже на те шо МИНУВ ЧАС НЕРОЗПОВСЮДЖУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.

У часи коли ,,кожний баран відповідає за свої яйця" ЄДИНИМ ГАРАНТОМ БЕЗПЕКИ СТРИМУЮЧИМ АГРЕСИВНОГО СУСІДА Є ТІЛКО ЯДЕРНА ТА ТЕРМОЯДЕРНА ЗБРОЯ.

А агресивним сусідом як показав час може раптом стати хто завгодно.
НІХТО НЕЗАСТРАХОВАНИЙ.
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23.04.2025 21:56 Ответить
Ці відморозки напевно не в курсі,що нічого немає вічного,прийдуть оппоненти до влади і будуть всі вони сидіти за зраду інтересів США.
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23.04.2025 22:52 Ответить
Час, коли 335 млн громадян США (з них 5млн китайці) залишаться самі проти 1 млрд 411 млн китайців, наближається, тобто фактично 330 млн проти 1 млрд 416 млн. Запасаємось попкорном.
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24.04.2025 01:13 Ответить
Час Великої Америки минає мабуть назавжди. Трамп, як безумний алкаш в п'яному угарі трощіть свій дім та образами, матюками проганяє друзів, тягне до себе мракобісів, маньяків, невігласів, пройдисвітів та вимахує палаючім факелом серед діжок з гасом.
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24.04.2025 15:45 Ответить
 
 