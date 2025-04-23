Время, когда США были гарантом безопасности Европы, прошло, - Хегсет
США уже не могут быть единственным гарантом европейской безопасности.
Об этом во время брифинга в Пенсильвании заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает Цензор.НЕТ.
"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности, прошло. Это давно назревало. Европа должна усилить военную силу и усилить НАТО", - сказал глава оборонного ведомства США.
Хегсет отметил, что современные угрозы требуют иного подхода к коллективной безопасности. Он призвал европейских союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону.
В этом контексте он упомянул, что Польша обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, что, по словам Хегсета, является примером для других стран Альянса. Шеф Пентагона отметил, что 2% недостаточно, учитывая угрозы, с которыми может столкнуться то, или иное государство.
Также Хегсет напомнил, что США уже передали руководство контактной группой по вопросам обороны Украины Великобритании и Германии. Он говорит, что это решение символизирует переход к более широкому привлечению партнеров в вопросах обороны.
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А от Гренландія... ,,грейт америка з єскімосами смєло повоює. 😇
Гамлєт: потихеньку починає тверезитись
Ітоги подвєдьом. ******* тата. І мамку ********** з рідним дядьком. ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням...
Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому.
хочеш побачити принижену америку - просто мовчи і дай слово трампістам.
отныне, это позорная страна, которой управляют дегенераты, болтуны и дебилы.
Забаганки можуть й залишитись забаганками, у Європи та в нас є сильні позиції, треба боротися, кожний на свому рівні. Ми, прості люди, можемо й мусимо допомагати ВСУ дронами, які в останній час виносять багато ворожої піхоти та техніки та можуть поламати плани наших геополітичних ворогів та псевдо-друзів.
А ПОЧИНАТИ РОБИТИ СВОЮ ЯДЕРНУ ТА ТЕРМОЯДЕРНУ ЗБРОЮ.
І зараз про це й розмова: "Король - голий!"(с)
Інших варіантів нема і небуде.
Далі тілко від мудрості китайського лідера.
Як нє парадоксально.
Тепер США захищає терористів.
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Верните Турции её исконную землю - Крым, и у вас будет надежный друг и несокрушимый союзник !
В союзе с Турцией, Украина вернёт свои исторические земли и границу с Казахстаном на Волге !
то ніхто не вимагатиме від тебе виконувати твої обов'язки світового жандарма.
це стратегія
час США минув
Соромно.
У часи коли ,,кожний баран відповідає за свої яйця" ЄДИНИМ ГАРАНТОМ БЕЗПЕКИ СТРИМУЮЧИМ АГРЕСИВНОГО СУСІДА Є ТІЛКО ЯДЕРНА ТА ТЕРМОЯДЕРНА ЗБРОЯ.
А агресивним сусідом як показав час може раптом стати хто завгодно.
НІХТО НЕЗАСТРАХОВАНИЙ.