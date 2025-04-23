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Новини Європа та США Оборонні витрати НАТО
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Час, коли США були єдиним гарантом безпеки Європи, минув, - Гегсет

Гегсет закликав Європу збільшувати витрати на власну оборону

США вже не можуть бути єдиним гарантом європейської безпеки. 

Про це під час брифінгу у Пенсильванії заявив очільник Пентагону Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО", - сказав глава оборонного відомства США.

Гегсет зазначив, що сучасні загрози вимагають іншого підходу до колективної безпеки. Він закликав європейських союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону.

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У цьому контексті він згадав, що Польща зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, що, за словами Гегсета, є прикладом для інших країн Альянсу. Шеф Пентагону зазначив, що 2% недостатньо, враховуючи загрози, з якими може стикнутися та, чи інша держава.

Також Гегсет нагадав, що США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Він каже, що це рішення символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони.

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Автор: 

Європа (1812) НАТО (6446) Пентагон (1428) США (22861)


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Топ коментарі
+39
Час,коли Америка була великою, минув.
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23.04.2025 19:06
+29
Время, когда США могло пользоваться всеми плодами того что их считали гарантом безопасности в мире и потому относились к ним серьзно и в экономическом, и в политическом плане - похоже проходят. Ничто не зарабатывается так долго и ничто не просирается так быстро как репутация. Если бы Рейган был жив - он бы вас там всех стулом ********.
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23.04.2025 19:10
+26
Час, коли США були гарантом безпеки, минув.
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23.04.2025 19:05
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Час, коли США були гарантом безпеки, минув.
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23.04.2025 19:05 Відповісти
Ну і що тепер? 500 млн європейців себе не захистять?
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23.04.2025 19:10 Відповісти
В 2028 році, коли на руїни бувшої величі США прийде адекватний президент, роботи по відновленню буде непочатий край.
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23.04.2025 19:20 Відповісти
ти вже долари продав?
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23.04.2025 19:52 Відповісти
Час коли були США минув
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23.04.2025 19:11 Відповісти
....і це сталось при дебілі трампі
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23.04.2025 19:50 Відповісти
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23.04.2025 19:32 Відповісти
і це сталося саме при вертухаї гессеті

.
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23.04.2025 19:49 Відповісти
отака вона МАГА х..ня, малята !!!!

.
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23.04.2025 19:51 Відповісти
Настав час коли сша можеть бути гарантом зрадництва партнерів, брехні, тупізму, світовій кризи.
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23.04.2025 20:22 Відповісти
за це можно і нобєлєвську премію миру дати. Все одно вона знецінилась.
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23.04.2025 20:47 Відповісти
страуси
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23.04.2025 19:05 Відповісти
не схоже. У страусів великі яйця.
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23.04.2025 19:12 Відповісти
постсовки та штатні жополизи !! не зрозуміють)) з цим тут туго.
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23.04.2025 19:18 Відповісти
Тупе списало у Венса - охоронець в Гуантанамо, шо з нього взяти...
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23.04.2025 19:06 Відповісти
Час,коли Америка була великою, минув.
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23.04.2025 19:06 Відповісти
USA повинні повернути подарений ім символ "СТАТУЇ СВОБОДИ", на землю Франції. Бо на сьогодення, Фрація заслуговує на це в повній мірі, як провідна держава Європи, яка допомогає Україні в боротьбі з оркостаном.
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23.04.2025 19:25 Відповісти
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23.04.2025 19:36 Відповісти
15 місце по допомозі
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23.04.2025 19:51 Відповісти
Звісно,було під 70% світової економіки,тепер під 40%.
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23.04.2025 20:31 Відповісти
Алкаш Піт не може бути навіть гарантом безпеки власної переписки і гарантом безпеки інформації у підлеглому йому відомсті, бо таскає туди свою дружину.
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23.04.2025 19:08 Відповісти
Я вважаю що йде підготовка до війни з Китаєм і загарбанням Гренландіі. Московити за нейтралітет попросили визнати Крим московським. Але ж московитам вірити не можна і Америка це відчує згодом.
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23.04.2025 19:09 Відповісти
Це відмазка, аби виправдати ганебне пудпуйловство
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23.04.2025 19:13 Відповісти
З китаєм ніхто воювати небуде.
А от Гренландія... ,,грейт америка з єскімосами смєло повоює. 😇
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23.04.2025 21:35 Відповісти
вот это по-нашему!

Гамлєт: потихеньку починає тверезитись

Ітоги подвєдьом. ******* тата. І мамку ********** з рідним дядьком. ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням...

Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому.
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23.04.2025 19:09 Відповісти
Время, когда США могло пользоваться всеми плодами того что их считали гарантом безопасности в мире и потому относились к ним серьзно и в экономическом, и в политическом плане - похоже проходят. Ничто не зарабатывается так долго и ничто не просирается так быстро как репутация. Если бы Рейган был жив - он бы вас там всех стулом ********.
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23.04.2025 19:10 Відповісти
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23.04.2025 19:17 Відповісти
ні додати ні відняти.

хочеш побачити принижену америку - просто мовчи і дай слово трампістам.
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23.04.2025 19:11 Відповісти
Ліпше і не скажеш
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23.04.2025 19:11 Відповісти
Скажи , хто Америці є ХУ й світ скаже , що зараз є ця Америка ... Але це ж вже було, як казав Кучма...
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23.04.2025 19:14 Відповісти
Гема американських гарантій нема і долара....
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23.04.2025 19:12 Відповісти
Время, когда Америка была оплотом свободы и демократии, безвозвратно ушло в прошлое,

отныне, это позорная страна, которой управляют дегенераты, болтуны и дебилы.
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23.04.2025 19:14 Відповісти
все, Америка після цього вже не грейт егейн
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23.04.2025 19:14 Відповісти
цивілізація розбещує! варварство базується на невибагливості та звіриних інстинктах. в цьому перевага рашизму над цивілізацієй. в минулому, цивілізації теж падали перед примітівізмом варварства ((
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23.04.2025 19:16 Відповісти
США у особі Трампа та частини еліт, які його підтримують зараз будують новий світовий порядок, де США дотримуються політики часткового ізоляціонізму, а основний геополітичний ворог - це Китай. Росію вони хочуть переманити від Китаю, зкормивши їй Україну. Європа має стати військово сильнішою, щоби обходитись без військової допомоги США, але не достатньо сильною, щоб стати сильним геополітичним гравцем проти США.
Забаганки можуть й залишитись забаганками, у Європи та в нас є сильні позиції, треба боротися, кожний на свому рівні. Ми, прості люди, можемо й мусимо допомагати ВСУ дронами, які в останній час виносять багато ворожої піхоти та техніки та можуть поламати плани наших геополітичних ворогів та псевдо-друзів.
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23.04.2025 19:20 Відповісти
Ну, що ж, це звучить як запрошення для деяких специфічних вонючих *********, що моляться на педофіла на прізвисько "Моль"
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23.04.2025 19:21 Відповісти
так само це звучить і як сигнал для Європи озброюватись, що вони вже почали робити.
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23.04.2025 19:32 Відповісти
От тільки озброєння не купиш в супермаркеті, його має хтось виробити. Eurofighter - це не айфон, за день не виготовиш.
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23.04.2025 20:50 Відповісти
Не тільки озброюватись.
А ПОЧИНАТИ РОБИТИ СВОЮ ЯДЕРНУ ТА ТЕРМОЯДЕРНУ ЗБРОЮ.
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23.04.2025 21:38 Відповісти
Звісно, що з https://www.usdebtclock.org/ боргом США у $36.761 трлн., бути чиїмсь гарантом - це блеф.
І зараз про це й розмова: "Король - голий!"(с)
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23.04.2025 19:22 Відповісти
Когда ты успешный, когда твои слова слушают, и когда твои дела не расходятся со словами - никто с тебя долги просить не будет. Мир был готов терпеть гегемонию США и доллара - за то что США выполняли бы роль мирового полицейского.
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23.04.2025 19:46 Відповісти
Ви не закінчили свою думку. Тож я її продовжу: "И тут в Белый дом пришёл Трамп и ВСЁ, что держалось на доверии во всемогущество Америки, рухнуло."
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23.04.2025 19:54 Відповісти
Час коли США були "великими" теж минув, Великі під якогось ***** не прогинаються й не танцюють під його "балалайку".
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23.04.2025 19:22 Відповісти
Європа має бути сильною - нехай озброюється - Трамп не дасть розслабитись
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23.04.2025 19:23 Відповісти
,,Європа має бути сильною" - НЕХАЙ ВИГОТОВЛЯЮТЬ КОЖНИЙ СВОЮ ЯДЕРНУ, ТА ТЕРМОЯДЕРНУ ЗБРОЮ.
Інших варіантів нема і небуде.
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23.04.2025 21:40 Відповісти
Проблема этого алкоголика и его шефа в том, что они не понимают - экономическое процветание и благополучие США базируется в первую очередь на обеспечении безопасности Западного мира. Без этого "небольшого" фактора, функция США в мире не сильно будет отличаться от того же Китая.
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23.04.2025 19:29 Відповісти
Ну так залізьте на свій острів і сидіть там суки. А раз сцишиа розірвала в односторонньому порядку всі угоди то Європа і Україна мають повне право робити свою безпеку самі в тому числі відновляти свою ядерну зброю
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23.04.2025 19:29 Відповісти
Ти АЛЕКС ПРИШИБЛЕНИЙ А НЕ СУРОВИЙ.. ЗАКУСЮЙ , СИНОК !
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23.04.2025 19:35 Відповісти
кацапчику непереживай пророчі слова Шнура та Бульби мають сбутися. 🤣
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23.04.2025 21:44 Відповісти
ти би пистів менше, дипломат куїв. недовго тобі лишилось. скоро підеш нах у відставку. і це не жарти. кілька місяців - це максимум, що тобі лишився на цій посаді.
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23.04.2025 19:30 Відповісти
Им сейчас не до Европы - у них штаны мокрые от одной мысли, что возможна война с Китаем.
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23.04.2025 19:31 Відповісти
Вони її вже самі і почали.
Далі тілко від мудрості китайського лідера.
Як нє парадоксально.
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23.04.2025 21:46 Відповісти
Добто надані раніше гарантії мають час сплину? Гарантії Будапештського договору закінчилися ще в 14 році, я так розумію. Тепер настав час і для ЄС. Який сенс вибудовувати стосунки з країною яка не тримає слова.
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23.04.2025 19:33 Відповісти
ЧАС , КОЛИ ДЕБІЛИ ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ В США НАСТУПИВ, А ПОЧАТОК ЗРОБИЛА УКРАЇНА , КОЛИ ОБРАЛА ДО ВЛАДИ АГЕНТУРУ КРЕМЛЯ І ВІДВЕРТИХ НЕДОНОСКІВ !!!
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23.04.2025 19:33 Відповісти
У нас голосовали за клоунские хрены и шашлычки. Недоумкам много не нужно оказалось от жизни.
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23.04.2025 19:38 Відповісти
Європа перестане купувати зброю у США, американці настільки самовпевнені, що просто не розуміють що роблять
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23.04.2025 19:35 Відповісти
Маке америка гавном агаин!
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23.04.2025 19:36 Відповісти
Make the US a slave to the Kremlin Nazis today
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23.04.2025 19:36 Відповісти
що ж, це завершення проекту великої держави. далі - громадянська війна, деградація і розвал. люди, які це все забезпечать уже не відступлять. а мудрий американський нарід, як і українчеків в 2019 попереджали.
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23.04.2025 19:37 Відповісти
Час, коли США були гарантом безпеки Європи, минув, - Гегсет
Тепер США захищає терористів.


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23.04.2025 19:38 Відповісти
а хто це? Це той, що руки роками не миє? І той, хто плани нападу на Йемен викладає у чат Сигнал? Це навіть дебільніше ніж Безугла.
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23.04.2025 19:43 Відповісти
Плани напади на Йемен воно погоджує з жінкою, ба більше того - ПИТАЄ У ЖІНКИ ДОЗВОЛУ.
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23.04.2025 21:49 Відповісти
Нехай ідуть *****, Україна стане для Європи гарантом безпеки, а США повинні бути вишвирнуті з Європи і з НАТО!
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23.04.2025 19:53 Відповісти
Единственная страна в Европе имеющая боеспособную армию и твердое, решительное командование - Турция !
Верните Турции её исконную землю - Крым, и у вас будет надежный друг и несокрушимый союзник !
В союзе с Турцией, Украина вернёт свои исторические земли и границу с Казахстаном на Волге !
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23.04.2025 19:57 Відповісти
Какой гарант ,если в Афгане обосрались.
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23.04.2025 20:00 Відповісти
якщо прикинутися чмом, бігати з голим задом та нести маячню,
то ніхто не вимагатиме від тебе виконувати твої обов'язки світового жандарма.

це стратегія
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23.04.2025 20:02 Відповісти
MAGA переходит в MASA (S-Small)
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23.04.2025 20:14 Відповісти
"Злили воду" - перед морозами водії завжди так роблять коли охолоджуюча рідина не антифриз....
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23.04.2025 20:16 Відповісти
А як щодо того часу, коли США називали себе лідером вільного світу? Це теж пішло?
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23.04.2025 20:18 Відповісти
Та вже всі зрозуміли,що Трумп перетворив США на ОША-обісрані Штати Америки.
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23.04.2025 20:42 Відповісти
Бо прийшли ідіоти до влади у США
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23.04.2025 20:42 Відповісти
з такими дурнями
час США минув
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23.04.2025 20:46 Відповісти
Пуйло кричить- віддавайте території! А Гегсет з іншого континенту починає жорстко лякати Європу. Нехилий дует разваділ, панове)))
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23.04.2025 20:51 Відповісти
Від америки лишився рудий пшик, правда з ядерною дубиною…
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23.04.2025 21:06 Відповісти
... трамплін виконує замовлення путлєра .
Соромно.
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23.04.2025 21:10 Відповісти
Back in the day, the US was willing to defend Europe from the spread of communism, of which the US government was utterly terrified, much more so than Europe where socialist and even most communist parties have always been quite mainstream. Now, in this new brave world, ex-communists have abandoned their social utopian ways, have embraced the good life, love money as much as any American business tycoon, want to make a lot of money together with America, and actually have the resources to make it happen. In fact, the success of the egalitarian models of Western Europe, like, say, in Denmark or Sweden with their high taxes and less social inequality, appear dangerous to some US leaders as it may lead people to believe that a system not entirely based on profit can actually be effective. This in clearly unacceptable. So why defend someone who is not your friend against someone who does not want to be your enemy? This is the thinking.
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23.04.2025 21:16 Відповісти
Взагалі принципи колективної безпеки розробили і запропонували саме штати. Взялись їх впроваджувати і поширювати. І не скажіть, що вони не скористались цим на повну. Не заробили статків і репутацію. Наразі трамп поганить все. Це катастрофа для США в першу чергу
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23.04.2025 21:29 Відповісти
Так і час долара мабуть минув. Він був світовою валютою, бо штати мали вирішальне слово. Тупо від цього відмовлятись. Воно ж так важко далось.
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23.04.2025 21:27 Відповісти
Схоже на те шо МИНУВ ЧАС НЕРОЗПОВСЮДЖУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.

У часи коли ,,кожний баран відповідає за свої яйця" ЄДИНИМ ГАРАНТОМ БЕЗПЕКИ СТРИМУЮЧИМ АГРЕСИВНОГО СУСІДА Є ТІЛКО ЯДЕРНА ТА ТЕРМОЯДЕРНА ЗБРОЯ.

А агресивним сусідом як показав час може раптом стати хто завгодно.
НІХТО НЕЗАСТРАХОВАНИЙ.
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23.04.2025 21:56 Відповісти
Ці відморозки напевно не в курсі,що нічого немає вічного,прийдуть оппоненти до влади і будуть всі вони сидіти за зраду інтересів США.
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23.04.2025 22:52 Відповісти
Час, коли 335 млн громадян США (з них 5млн китайці) залишаться самі проти 1 млрд 411 млн китайців, наближається, тобто фактично 330 млн проти 1 млрд 416 млн. Запасаємось попкорном.
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24.04.2025 01:13 Відповісти
Час Великої Америки минає мабуть назавжди. Трамп, як безумний алкаш в п'яному угарі трощіть свій дім та образами, матюками проганяє друзів, тягне до себе мракобісів, маньяків, невігласів, пройдисвітів та вимахує палаючім факелом серед діжок з гасом.
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24.04.2025 15:45 Відповісти
 
 