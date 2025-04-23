Час, коли США були єдиним гарантом безпеки Європи, минув, - Гегсет

США вже не можуть бути єдиним гарантом європейської безпеки.

Про це під час брифінгу у Пенсильванії заявив очільник Пентагону Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО", - сказав глава оборонного відомства США.

Гегсет зазначив, що сучасні загрози вимагають іншого підходу до колективної безпеки. Він закликав європейських союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону.

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У цьому контексті він згадав, що Польща зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, що, за словами Гегсета, є прикладом для інших країн Альянсу. Шеф Пентагону зазначив, що 2% недостатньо, враховуючи загрози, з якими може стикнутися та, чи інша держава.

Також Гегсет нагадав, що США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Він каже, що це рішення символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони.

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