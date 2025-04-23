Час, коли США були єдиним гарантом безпеки Європи, минув, - Гегсет
США вже не можуть бути єдиним гарантом європейської безпеки.
Про це під час брифінгу у Пенсильванії заявив очільник Пентагону Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО", - сказав глава оборонного відомства США.
Гегсет зазначив, що сучасні загрози вимагають іншого підходу до колективної безпеки. Він закликав європейських союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону.
У цьому контексті він згадав, що Польща зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, що, за словами Гегсета, є прикладом для інших країн Альянсу. Шеф Пентагону зазначив, що 2% недостатньо, враховуючи загрози, з якими може стикнутися та, чи інша держава.
Також Гегсет нагадав, що США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Він каже, що це рішення символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони.
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А от Гренландія... ,,грейт америка з єскімосами смєло повоює. 😇
Гамлєт: потихеньку починає тверезитись
Ітоги подвєдьом. ******* тата. І мамку ********** з рідним дядьком. ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням...
Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко". Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому.
хочеш побачити принижену америку - просто мовчи і дай слово трампістам.
отныне, это позорная страна, которой управляют дегенераты, болтуны и дебилы.
Забаганки можуть й залишитись забаганками, у Європи та в нас є сильні позиції, треба боротися, кожний на свому рівні. Ми, прості люди, можемо й мусимо допомагати ВСУ дронами, які в останній час виносять багато ворожої піхоти та техніки та можуть поламати плани наших геополітичних ворогів та псевдо-друзів.
А ПОЧИНАТИ РОБИТИ СВОЮ ЯДЕРНУ ТА ТЕРМОЯДЕРНУ ЗБРОЮ.
І зараз про це й розмова: "Король - голий!"(с)
Інших варіантів нема і небуде.
Далі тілко від мудрості китайського лідера.
Як нє парадоксально.
Тепер США захищає терористів.
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Верните Турции её исконную землю - Крым, и у вас будет надежный друг и несокрушимый союзник !
В союзе с Турцией, Украина вернёт свои исторические земли и границу с Казахстаном на Волге !
то ніхто не вимагатиме від тебе виконувати твої обов'язки світового жандарма.
це стратегія
час США минув
Соромно.
У часи коли ,,кожний баран відповідає за свої яйця" ЄДИНИМ ГАРАНТОМ БЕЗПЕКИ СТРИМУЮЧИМ АГРЕСИВНОГО СУСІДА Є ТІЛКО ЯДЕРНА ТА ТЕРМОЯДЕРНА ЗБРОЯ.
А агресивним сусідом як показав час може раптом стати хто завгодно.
НІХТО НЕЗАСТРАХОВАНИЙ.