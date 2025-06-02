План з переозброєння зробить армію Британії у 10 разів смертоноснішою, - Гілі

Плани, викладені у Стратегічному огляді оборони, зроблять армію Великої Британії "у 10 разів смертоноснішою".

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час виступу у Палаті громад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами міністра, світ став набагато небезпечнішим.

"Бойова готовність означає сильніше стримування. Нам потрібне сильніше стримування, щоб уникнути величезних людських та економічних витрат, які створюють війни, і ми запобігаємо війнам, ставши достатньо сильними, щоб вести їх та вигравати", - наголосив Гілі.

Він зазначив, що уряд Британії створить "новий гібридний флот", побудувавши нові ударні підводні човни, передові військові кораблі та нові автономні судна. Побудує нове покоління Королівських ВПС, які включатимуть F-35 та модернізовані Typhoon.

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Гілі наголосив, що Міністерство оборони зробить армію Британії "у 10 разів смертоноснішою, поєднавши майбутні технології дронів, автономії та штучного інтелекту з важким металом танків та артилерії".