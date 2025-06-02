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Новини Витрати на оборону
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План з переозброєння зробить армію Британії у 10 разів смертоноснішою, - Гілі

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Плани, викладені у Стратегічному огляді оборони, зроблять армію Великої Британії "у 10 разів смертоноснішою".

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час виступу у Палаті громад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами міністра, світ став набагато небезпечнішим.

"Бойова готовність означає сильніше стримування. Нам потрібне сильніше стримування, щоб уникнути величезних людських та економічних витрат, які створюють війни, і ми запобігаємо війнам, ставши достатньо сильними, щоб вести їх та вигравати", - наголосив Гілі.

Він зазначив, що уряд Британії створить "новий гібридний флот", побудувавши нові ударні підводні човни, передові військові кораблі та нові автономні судна. Побудує нове покоління Королівських ВПС, які включатимуть F-35 та модернізовані Typhoon.

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Гілі наголосив, що Міністерство оборони зробить армію Британії "у 10 разів смертоноснішою, поєднавши майбутні технології дронів, автономії та штучного інтелекту з важким металом танків та артилерії".

Автор: 

Велика Британія (5650) Гілі Джон (49)


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Тільки ви з цим переозброєнням запізнилися років так на десять. Мені цікаво що ви думали ці 10 років коли орки робили те що ви тільки починаєте робити. Де були ваші розвідки , ви що наївно думали що путін просто так перевів свою економіку на воєні рельси.
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02.06.2025 20:30 Відповісти
Стати у 10 разів смертоноснішими із ********* технологіями вбивств та руйнувань - не проблема. Проблема - самим при цьому вціліти та зберегти інфраструктуру...
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02.06.2025 20:32 Відповісти
не на те ставите, поки ви переозброєтесь - москалі будуть вже біля воріт, дайте свої ВПС Україні зараз
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02.06.2025 20:48 Відповісти
 
 