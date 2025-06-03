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Новости Обстрелы Харькова
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В мае в результате обстрелов РФ повреждено 204 жилых дома в Харькове. ИНФОГРАФИКА

последствия вражеских обстрелов по Харькову

В мае из-за российских обстрелов в Харькове были повреждены 204 жилых дома. Из них 101 - это многоэтажки, еще 103 - частные дома.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российских обстрелов в Харькове также повреждены:

  • 1962 окна в квартирах;
  • 70 кровель;
  • 474 окна мест общего пользования;
  • 348 остеклений балконов.

последствия обстрелов по Харькову

Коммунальные службы закрыли почти 3 тысячи выбитых окон и отремонтировали 70 крыш.

Городской голова отметил, что враг бьет не только по жилой инфраструктуре. Под атаками были большие и малые предприятия. В частности, троллейбусное депо, рынок "Барабашово", типография и другие бизнесы, а также социальные объекты.

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Автор: 

обстрел (27760) повреждение (168) Харьков (7559) Харьковская область (1047) Харьковский район (327)


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