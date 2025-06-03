В мае в результате обстрелов РФ повреждено 204 жилых дома в Харькове. ИНФОГРАФИКА
В мае из-за российских обстрелов в Харькове были повреждены 204 жилых дома. Из них 101 - это многоэтажки, еще 103 - частные дома.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российских обстрелов в Харькове также повреждены:
- 1962 окна в квартирах;
- 70 кровель;
- 474 окна мест общего пользования;
- 348 остеклений балконов.
Коммунальные службы закрыли почти 3 тысячи выбитых окон и отремонтировали 70 крыш.
Городской голова отметил, что враг бьет не только по жилой инфраструктуре. Под атаками были большие и малые предприятия. В частности, троллейбусное депо, рынок "Барабашово", типография и другие бизнесы, а также социальные объекты.
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