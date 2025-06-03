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У травні внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 204 житлові будинки у Харкові. ІНФОГРАФІКА
У травні через російські обстріли у Харкові були пошкоджені 204 житлові будинки. З них 101 - це багатоповерхівки, ще 103 - приватні будинки.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок російських обстрілів у Харкові також пошкоджені:
- 1962 вікна у квартирах;
- 70 покрівель;
- 474 вікна місць загального користування;
- 348 скління балконів.
Комунальні служби закрили майже 3 тисячі вибитих вікон і відремонтували 70 дахів.
Міський голова зазначив, що ворог б’є не тільки по житловій інфраструктурі. Під атаками були великі й малі підприємства. Зокрема, тролейбусне депо, ринок "Барабашово", типографія та інші бізнеси, а також соціальні обʼєкти.
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