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Новини Обстріли Харкова
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У травні внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 204 житлові будинки у Харкові. ІНФОГРАФІКА

наслідки ворожих обстрілів по харкову

У травні через російські обстріли у Харкові були пошкоджені 204 житлові будинки. З них 101 - це багатоповерхівки, ще 103 - приватні будинки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російських обстрілів у Харкові також пошкоджені:

  • 1962 вікна у квартирах;
  • 70 покрівель;
  • 474 вікна місць загального користування;
  • 348 скління балконів.

наслідки обстрілів по Харкову

Комунальні служби закрили майже 3 тисячі вибитих вікон і відремонтували 70 дахів.

Міський голова зазначив, що ворог б’є не тільки по житловій інфраструктурі. Під атаками були великі й малі підприємства. Зокрема, тролейбусне депо, ринок "Барабашово", типографія та інші бізнеси, а також соціальні обʼєкти.

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Автор: 

обстріл (29082) пошкодження (172) Харків (5672) Харківська область (1057) Харківський район (324)


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