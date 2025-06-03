У травні внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 204 житлові будинки у Харкові. ІНФОГРАФІКА

У травні через російські обстріли у Харкові були пошкоджені 204 житлові будинки. З них 101 - це багатоповерхівки, ще 103 - приватні будинки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російських обстрілів у Харкові також пошкоджені:

1962 вікна у квартирах;

70 покрівель;

474 вікна місць загального користування;

348 скління балконів.

Комунальні служби закрили майже 3 тисячі вибитих вікон і відремонтували 70 дахів.

Міський голова зазначив, що ворог б’є не тільки по житловій інфраструктурі. Під атаками були великі й малі підприємства. Зокрема, тролейбусне депо, ринок "Барабашово", типографія та інші бізнеси, а також соціальні обʼєкти.

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