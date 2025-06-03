Рашисты ударили дронами по Шосткинской громаде: повреждены дома
Ночью 3 июня 2025 года враг нанес удар по территории Шосткинской громады на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, предварительно, было зафиксировано попадание БпЛА. К счастью, люди не пострадали.
В результате атаки РФ повреждены около 10 частных домов и один многоэтажный, а также другие объекты инфраструктуры.
Продолжается ликвидация последствий удара и фиксация повреждений.
Ситуация на Сумщине за сутки
В целом, в результате российских обстрелов территории области в течение суток есть раненые мирные жители.
- В Шалыгинской громаде в результате атаки FPV-дрона ранения получил 1 гражданский человек, 2003 г.р.
- В Сумской громаде в результате ракетного удара ранения получили 2 гражданских лица (1967 и 1981 г.р.).
- В Ворожбянской громаде из-за атаки FPV-дрона ранения получил 1 гражданский человек (год рождения устанавливается).
В течение суток, с утра 2 июня до утра 3 июня 2025 года, российские войска совершили почти 150 обстрелов по 47 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы и сброс ВОГ с БпЛА.
▪️почти 50 сбросов ВОГ с БПЛА;
▪️более 20 ударов КАБов.
Также враг совершил удары БпЛА, FPV-дронами и ракетные удары по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом;
▪️в Хотинской громаде повреждены частные жилые дома;
▪️в Сумской громаде повреждены частный жилой дом и дачный дом, в 4 частных жилых домах, 2 дачных домах в нежилых зданиях повреждено остекление окон;
▪️в Новослободской громаде поврежден частный жилой дом;
▪️в Белопольской громаде поврежден частный жилой дом;
▪️в Шосткинской громаде в результате атаки БПЛА повреждены около 10 частных домов и один многоэтажный, а также другие объекты инфраструктуры.
⚡️За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуирован 51 человек.
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