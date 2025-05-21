Удар РФ по полигону в Шостке: построения не было. Командира ВЧ, проигнорировавшего пролет разведывательного БПЛА, отстранили, - журналист
Во время удара баллистикой по полигону в Шостке командование не проводило построение.
Об этом заявила спецкорреспондентка ТСН Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.
"Прилет в Шостке искандером по нашим. Это было не построение. Не награждение. Что главное, не 70 погибших!!! Не 70!!!
Это был прилет фугасного искандера. Это был полигон для стрельб, а не учебный центр. Но все успели поверить роспропаганде и расшерить их "победную" новость. Вместо того, чтобы проверить правдивость информации. Сугубо украинская проблема наших блогеров - в погоне быть первыми в таких новостях", - подчеркнула она.
По словам Кириенко-Мериновой, это был полигон для стрельб, который есть у каждой воинской части, стоящей на линии фронта.
"На 4 году полномасштбки уже следует разбираться, где УЦ, а где полигон для стрельбы неподалеку передовой. И не сеять зраду. Потому что в данном обстреле, в первую очередь, виноват враг.
Но. Сейчас готовится официальная позиция. Только что говорила с командующим Александром Пивненко. Командир ВЧ, который проигнорировал пролет вражеского разведдрона, отстранен. Будет расследование", - добавила она.
Напомним, в результате российского удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области 20 мая 2025 года погибли 6 военных, более 10 - получили ранения.
Все, расходимся... Подумаешь, убили не 70, а всего лишь 6 человек.
Ти нічого не переплутав?
Чи ти просто зебілоїд звичайний?
Дуже засмутите Vitaliy Korkh #550907
Буде вас обзивати довбограєм чи ворожиною))
То може потрібно з цим щось робити??
У тебе звичайне совкове мислення.
Якщо є проблема, то потрібно її замовчувати, а то раптом по шапці получиш чи імідж підмочиться. При такому ставленні нічого не зміниться і втрати будуть продовжуватися.
Стосовно рожевих поні.
Якраз по твоїм коментам виглядає, що саме ти у світі рожевих поні. Дуже турбує гарний (рожевий) імідж, а не наявність проблем та чи вони вирішуються. Хто дійсно знає, що таке армія та має до неї відношення, про імідж навіть не згадує. Там достатньо питань і без іміджу.
Краще сконцентруйся на маркетингу або б'юті
По твоїй лозіці теж імідж зриває.
Чи він живе у світі рожевих поні і не відстрілює, як організовані процеси?
"Останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності, - комбат 47 бригади Олександр Ширшин пояснив свої звинувачення на адресу командування."
ще раз - кожного !
Героям слава !
і Честь !
але це війна
можливо це був пройоб командира частини, який можливо знав про безпілотник, а може й не знав.
тому й призначено розслідування, яке має обовьязково проводитись в таких випадках, насамперед для упередження наступних, а не розводити зраду і танцювати на командирі.
стосовно ж допису в фейсбуку, то диванним пердунам слід засунути клюва в свій зад:
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року
і чоловік на фронті
пані Юлія лише наголошує, що втрати були не такі захмарні, як завжди брешуть кацапи
Приклад: заборона розміщення більше ніж Х людей в одному приміщенні, але попри те стараються запихнути в одну хату як мінімум взвод. Але таких хат\приміщень не так багато і скрипучи сердцем розміщують як мінімум одне відділення (10 чоловік). Чому?! Да тому, що це гарантує, що там буде як мінімум один командир, бо бояться, що особовий склад розбіжиться або забухає!
Начебто і логічно, але не для наших реалій! Проблема тупо у тому, що командири не вміють працювати з особовим складом і делегувати повноваження
абсолютна більшість командирів зараз із штатських
"бойові устави пишуться кровью загиблих" - це знає кожний військовий
Коригувальник, знав про місце збору і час!
кацапські боти
Недбалість чи зрада?
тобі стало легше ?
максимум блюзнірства звиздіти за те, шо загинуло шість Воїнів, а не 70...
тупа курка
і чоловік на фронті
а хто ти ?
кацапський бот ?
це шо, таке знущання?
думай про шо пишеш
пройоби командування зі знищення о/с пробачати?
то хто тут бот та у кого ти на побегеньках?
тільки Петріотом, міл чєловєк!
від Іскандеру тільки Петріотом, кацапський боте....
де славна Паляниця? Уявляєте "щось", що називається паляниця? ЯК зброю можна назвати паляницею? Ок. Але де вони, ті паляниці, печериці, перепічки? Добре, що хоч піццою не назвали.
Я так розумію, Україна не здатна зляпати бандуру, схожу на шахеда, з моторчиком і вибухівкою на носі? ні?
То ж прославимо скляні зупинки для транспорту, клумби, нову бруківку, фарбування фасадів і інші виплати зубажілим владним прицюцькам.
а шо то було за причини, якшо не секрет?
Впевнена, що в цьому році війна так чи інакше припиниться.
Хіба ви не бачите, що йде гра світових глобалістів, що виставили свого рудого клоуна і він робить вистави "пагаварі с путіном". Але й цим закулісникам набридне реготати за лаштунками і вони зроблять відмашку опускати занавіс.
по Шостке
в принципе всё было известно вчера, я если честно не знал что у нас стрельбище есть в Шостке
так вот
стрельбища НГУ в такой близости от фронта накрывают уже не впервые - это раз (можете полистать прошлый год например)
информация о потерях выложена правдивая (по состоянию на сейчас), НГУ не стали приуменьшать или как-то пытаться замолчать, потому что нет смысла. надо запомнить, что когда ****** квакают че-то вроде «по информации источника потери составили…» - это значит что никаких источников у них нет и слава Богу. это два
последнее - сколько раз вы видели удобную формулировку вроде «розпочато службове розслідування» или «створена комісія» ? я видел много, а толку от этого слышал или видел мало
то есть, хорошо, вы начали «разбираться» что случилось, но почему вы не хотите поставить точку и через какое-то время написать, что «службове розслідування завершилося. Вдалося дізнатися, що… Покарані такі особи: …» и так далее?
потому что так со стороны это выглядит, что вы мол что-то начали разбираться, но информировать о последствиях вы не хотите. надо «замять»
и дальше мы получаем идентичные случаи, только через время
потому что кто-то (почти все) думает, что можно «порешать» и наказания не будет
так может, надо на 4-ом году полномасштабной войны как-то менять подходы, чтобы такого больше не повторялось?
Неаже не можна було провести прості дії. Розбігтися по території, а то і розійтись. А то дрон над ними літає, а вони тренуються.
територію, в глиб...
Звичайний детектор дронів міг врятувати всі ці життя....
Вічна пам'ять....
Співчуття рідним...
Якби убили 6 близьких родичів цієї "спецкореспондентки"... Не всіх родичів, а "всього" 6...
про її родичів, котрі "якби...": чоловік теж на фронті
ти в сусідньому окопчику, диванний ?
.
тільки не кажіть що вірите нашому генштабу а ворожому генштабу не вірите.
бо флаговтики саме ворожий генштаб озвучує а наша цифра втрат ворога вже нікого не цікавить яе узята зі стелі.
6 людей загинуло - 0 ефективність, фігасє аріхметика , життя вже не коштує нічого? Окрім цього , якщо порахувати витрати на війну та кількість загиблих, то з'ясується, що на одного вбитого мінімум мільйон витрачено , якщо не більше.
Навчали кого,новоприбулих?
Це безперестанно втовкмачувалось в голови простого наріда, як ригокацапами, так і просто кацапами.
Тому то й полігони ніде розташувати....
про її родичів, котрі "якби...": чоловік теж на фронті
https://www.5.ua/********/yak-vidbyvaty-shturmy-na-pokrovskomu-napriamku-koly-tobi-na-bryhadu-daiut-na-tyzhden-10-min-120-mm-voienna-korespondentka-tsn-334591.html ти в сусідньому окопчику, диванний ?
Я навіть не здивуюся, як що хтось із керівництва частини проінформував ворога. Я не дивуюся, бо це вже не випадковість, а системно, це закономірність.