Удар РФ по полигону в Шостке: построения не было. Командира ВЧ, проигнорировавшего пролет разведывательного БПЛА, отстранили, - журналист

Удар по полигону в Шостке. Опровержение фейков РФ

Во время удара баллистикой по полигону в Шостке командование не проводило построение.

Об этом заявила спецкорреспондентка ТСН Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

"Прилет в Шостке искандером по нашим. Это было не построение. Не награждение. Что главное, не 70 погибших!!! Не 70!!!

Это был прилет фугасного искандера. Это был полигон для стрельб, а не учебный центр. Но все успели поверить роспропаганде и расшерить их "победную" новость. Вместо того, чтобы проверить правдивость информации. Сугубо украинская проблема наших блогеров - в погоне быть первыми в таких новостях", - подчеркнула она.

Также читайте: 6 военных погибли, более 10 ранены: РФ нанесла удар по полигону в Сумской области

По словам Кириенко-Мериновой, это был полигон для стрельб, который есть у каждой воинской части, стоящей на линии фронта.

"На 4 году полномасштбки уже следует разбираться, где УЦ, а где полигон для стрельбы неподалеку передовой. И не сеять зраду. Потому что в данном обстреле, в первую очередь, виноват враг.

Но. Сейчас готовится официальная позиция. Только что говорила с командующим Александром Пивненко. Командир ВЧ, который проигнорировал пролет вражеского разведдрона, отстранен. Будет расследование", - добавила она.

Напомним, в результате российского удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области 20 мая 2025 года погибли 6 военных, более 10 - получили ранения.

Также читайте: Враг ударил ракетой по Шосткинской громаде на Сумщине: повреждена инфраструктура предприятия (обновлено)

Автор: 

обстрел (29164) Сумская область (3609) Шостка (89) Национальная гвардия (2210) Шосткинский район (75)
Топ комментарии
+15
На 4 році повномасштбаки вже слід розбиратись де НЦ. А де полігон для стріль неподалік передової. І не сіяти зраду.

Все, расходимся... Подумаешь, убили не 70, а всего лишь 6 человек.
+14
Почекайте ще скажуть що ці 6 самогубці які нехотіли вбивать руське, тому не пішли в укриття... Типу харківського "самогубця" в тцк...
+9
Не 70 не 70-а 6 загиблих це хібе не втрати,бо їх не було б якщо би командир не був би недоумком а можливо й зрадником...
Комментировать
На 4 році повномасштбаки вже слід розбиратись де НЦ. А де полігон для стріль неподалік передової. І не сіяти зраду.

Все, расходимся... Подумаешь, убили не 70, а всего лишь 6 человек.
Почекайте ще скажуть що ці 6 самогубці які нехотіли вбивать руське, тому не пішли в укриття... Типу харківського "самогубця" в тцк...
Виходить, що на 4 році війни ще зарано, шоб зрозуміти, що нвц та полігони біля кордонів з ворогом це неприйнятно.
Виходить, що ти ,або довбограй, або ворожина, бо не може військовий підрозділ з першої лінії Сумщини знятись і поїхати на вишкіл на Тернопільщину!
Це я довбограй, що процеси організовані таким чином, що ЗСУ несе втрати на полігонах?
Ти нічого не переплутав?
Чи ти просто зебілоїд звичайний?
Чого вы ругаетесь , там вочевидь причина була в : Командир ВЧ, який проігнорував проліт ворожого розвіддрону відсторонений. Буде розслідування", - додала вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3553431
Видаліть посилання, а то імідж псуєте.
Дуже засмутите Vitaliy Korkh #550907
Буде вас обзивати довбограєм чи ворожиною))
Так чуваче, ти , або довбограй, який живе у цивільному світі рожевих поні і зовсім не відстрілює, як організовані процеси у любому воюючому війску , або ворожина, який поширює кацапське іпсо на зрив іміджу ЗСУ. Так, сталося ЧП , горе, але це не привід до зради-зрадної!
Такі ЧП кожного місяця по декілька разів і це тільки тих, про які кажуть.
То може потрібно з цим щось робити??
У тебе звичайне совкове мислення.
Якщо є проблема, то потрібно її замовчувати, а то раптом по шапці получиш чи імідж підмочиться. При такому ставленні нічого не зміниться і втрати будуть продовжуватися.
Стосовно рожевих поні.
Якраз по твоїм коментам виглядає, що саме ти у світі рожевих поні. Дуже турбує гарний (рожевий) імідж, а не наявність проблем та чи вони вирішуються. Хто дійсно знає, що таке армія та має до неї відношення, про імідж навіть не згадує. Там достатньо питань і без іміджу.
Якщо є проблеми, то їх потрібно вирішувати - фахово! Якщо до вирішення проблем долучається світ рожевих поні, то нам пі-да!
Ну тоді краще не ліз з своїми пропозиціями про імідж.
Краще сконцентруйся на маркетингу або б'юті
Що мені краще, я якось вирішу сам, без порад довбограїв
Цей комбат хто, довбограй чи ворожина?
По твоїй лозіці теж імідж зриває.
Чи він живе у світі рожевих поні і не відстрілює, як організовані процеси?

"Останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності, - комбат 47 бригади Олександр Ширшин пояснив свої звинувачення на адресу командування."
Це не тільки зрада, це вже диверсії на постійній основі. Тому закрий пельку.
Якщо і стоять вони на кордоні то до Шостки 42 км а дальність польоту розвідувального дрону до 200 км. Тут в прикордонні і 70-літня бабуся вірно все це пояснить і скаже: так війна ж.
смерть кожного українського Воїна - трагедія !
ще раз - кожного !
Героям слава !
і Честь !

але це війна
можливо це був пройоб командира частини, який можливо знав про безпілотник, а може й не знав.
тому й призначено розслідування, яке має обовьязково проводитись в таких випадках, насамперед для упередження наступних, а не розводити зраду і танцювати на командирі.

стосовно ж допису в фейсбуку, то диванним пердунам слід засунути клюва в свій зад:
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року
і чоловік на фронті
пані Юлія лише наголошує, що втрати були не такі захмарні, як завжди брешуть кацапи

.
Не 70 не 70-а 6 загиблих це хібе не втрати,бо їх не було б якщо би командир не був би недоумком а можливо й зрадником...
В нас таких командирів 99%. Їх навчали по радянських методичках і по іншому вони просто не вміють! Командування, прикриває свої сраки, наказами із заборонами скупчення, щоб якщо що станеться, скинути відповідальність на молодший офіцерський склад "ми заборонили, він під наказом розписався...". Але підкреслюю, що вони по іншому не вміють!!!
Приклад: заборона розміщення більше ніж Х людей в одному приміщенні, але попри те стараються запихнути в одну хату як мінімум взвод. Але таких хат\приміщень не так багато і скрипучи сердцем розміщують як мінімум одне відділення (10 чоловік). Чому?! Да тому, що це гарантує, що там буде як мінімум один командир, бо бояться, що особовий склад розбіжиться або забухає!
Начебто і логічно, але не для наших реалій! Проблема тупо у тому, що командири не вміють працювати з особовим складом і делегувати повноваження
перестаньте розводити зраду !

абсолютна більшість командирів зараз із штатських
"бойові устави пишуться кровью загиблих" - це знає кожний військовий

.
Особисто я, знаю такого командира, якій є професійним військовим, що зробив шикування людей, на стрільбах... Купа поранених, купа загиблих, йому - ніфіга, від слова взагалі! Думаєте, що він після того перестав робити шикування? Відповідь -Ні!!!!
І як я "розводжу зраду"?! Я просто навів факти. Чи казати правду, ще по вашому розводити зраду?! Ви мабуть прихильник найвеличнішого
Московіти, обстріляли саме місце скупчення військових!!
Коригувальник, знав про місце збору і час!
Якого саме скупчення? Звідки інформація?
а особливо: "Коригувальник, знав про місце збору і час!"

кацапські боти
Мотиви ігнорування з'ясували?
Недбалість чи зрада?
зрада, конєчно!

тобі стало легше ?

.
Тобі не пох?
кожен загиблий Воїн - це насамперед пройоб командира, конкретний пройоб конкретного командира
максимум блюзнірства звиздіти за те, шо загинуло шість Воїнів, а не 70...
тупа курка
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року
і чоловік на фронті

а хто ти ?
кацапський бот ?

.
голову увімкни - пише, шо добре, шо не загинуло 70, а тільки 6
це шо, таке знущання?
думай про шо пишеш
якби серед тих шести був її чоловік, то вона теж би написала, шо нормально, шо загинуло шість, а не 70?
пройоби командування зі знищення о/с пробачати?
то хто тут бот та у кого ти на побегеньках?
Так і "блукаючий" Петріот знищили - півдня "Зала" над ним висів - не вчаться
хіба тіки Patriot...
...а скільки ще блукаючих кацапських ботів на Цензорі ?

.
багацько
А скільки ці 6 не вбили кацапів? А ті 10 що поранені повернуться у стрій? Може взагалі треба змінювати підхід до навчання і до війни? Якщо усе як на долоні завдяки технічних засобів , то може треба міняти систему? Тільки так можна різко зменшити втрати , а змагання з кацапами у кого більше м'яса це програш.
Яким чином? Це щоденні навчання особового складу підрозділу, який дислокується поблизу лінії фронту. Чи їх кожен день возити в тил на 200 кілометрів? В усій цій ситуації єдина вина командування: не виявлений вчасно і не збитий ворожий безпілотник.
А де РЕБ під час тренувань на полігоні? Де прикриття полігону від дронів? Я розумію що навчати бійців десь треба, але не так безтолково.
Де прикриття полігону від дронів?

тільки Петріотом, міл чєловєк!
від Іскандеру тільки Петріотом, кацапський боте....

.
річ не в 7 загиблих замість 70, а в тому, що командир проігнорував проліт розвіддрону..., він вижив, а люди ні.., він не може бути командиром нічого й нікого..., рядовий солдат - командир себе самого... ось це єдине, що мені біль-менш подобається у совковій армії - розжалування до рядового...
А тут як завжди все спишуть на війну. Офіцера відсторонили, пожурять, догану дадуть, і нічого йому за це не буде. Совковий командир - той самий кацап.
В такого дрона потолок до 5 км, малорозмірна ціль, потрібний ЗРК. А скільки в ЗСУ частин які треба прикрити і де взяти величезну кількість ЗРК ближньої дії.
Україна щось вже нічого не бомбить на рашці.
де славна Паляниця? Уявляєте "щось", що називається паляниця? ЯК зброю можна назвати паляницею? Ок. Але де вони, ті паляниці, печериці, перепічки? Добре, що хоч піццою не назвали.

Я так розумію, Україна не здатна зляпати бандуру, схожу на шахеда, з моторчиком і вибухівкою на носі? ні?
То ж прославимо скляні зупинки для транспорту, клумби, нову бруківку, фарбування фасадів і інші виплати зубажілим владним прицюцькам.
ось бачите, 19.05 минуло, жодного припинення вогню немає
а шо то було за причини, якшо не секрет?
Та бачу. Найтемніша ніч - перед світанком.
Впевнена, що в цьому році війна так чи інакше припиниться.
Хіба ви не бачите, що йде гра світових глобалістів, що виставили свого рудого клоуна і він робить вистави "пагаварі с путіном". Але й цим закулісникам набридне реготати за лаштунками і вони зроблять відмашку опускати занавіс.
Як можна ігнорувати проліт розвід дрона? Командира ВЧ під суд.
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

по Шостке

в принципе всё было известно вчера, я если честно не знал что у нас стрельбище есть в Шостке

так вот

стрельбища НГУ в такой близости от фронта накрывают уже не впервые - это раз (можете полистать прошлый год например)

информация о потерях выложена правдивая (по состоянию на сейчас), НГУ не стали приуменьшать или как-то пытаться замолчать, потому что нет смысла. надо запомнить, что когда ****** квакают че-то вроде «по информации источника потери составили…» - это значит что никаких источников у них нет и слава Богу. это два

последнее - сколько раз вы видели удобную формулировку вроде «розпочато службове розслідування» или «створена комісія» ? я видел много, а толку от этого слышал или видел мало

то есть, хорошо, вы начали «разбираться» что случилось, но почему вы не хотите поставить точку и через какое-то время написать, что «службове розслідування завершилося. Вдалося дізнатися, що… Покарані такі особи: …» и так далее?

потому что так со стороны это выглядит, что вы мол что-то начали разбираться, но информировать о последствиях вы не хотите. надо «замять»

и дальше мы получаем идентичные случаи, только через время

потому что кто-то (почти все) думает, что можно «порешать» и наказания не будет

так может, надо на 4-ом году полномасштабной войны как-то менять подходы, чтобы такого больше не повторялось?
над полігоном висів кацапський розвіддрон - потім прилетів Іскандер.

Неаже не можна було провести прості дії. Розбігтися по території, а то і розійтись. А то дрон над ними літає, а вони тренуються.
Явно орки моніторять десь на 100 км нашу
територію, в глиб...
Звичайний детектор дронів міг врятувати всі ці життя....
Вічна пам'ять....
Співчуття рідним...
"спецкореспондентка ТСН" - вірю, вірю кожному твоєму слову...

Якби убили 6 близьких родичів цієї "спецкореспондентки"... Не всіх родичів, а "всього" 6...
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року

про її родичів, котрі "якби...": чоловік теж на фронті

ти в сусідньому окопчику, диванний ?

.
В сусідьному, в сусідьному... У нас тут багато "працюють" на фронті: депутати міськради у сесійній залі кожного дня їздять з фрону голосувати, тцк "працюють", клоуни, які наче теж "працюють" на фронті у концерт-залах... Багато у нас в місті "працівників" фронту.
формула правди=6+70/2=38.
тільки не кажіть що вірите нашому генштабу а ворожому генштабу не вірите.
бо флаговтики саме ворожий генштаб озвучує а наша цифра втрат ворога вже нікого не цікавить яе узята зі стелі.
Не по теме , просто интересно , почему 6+35=38 ?
Скупчились не на плацу, а скупчились на полігоні. Все ОК, розходимось по домам. Це підступний ворог вінуватий.
А як можна провести заняття без скупчення? Правильно, ніяк.
Які ще можуть бути заняття, коли ворожий дрон літає чи пролетів. Розійтися, а потім вирішувати що робити далі.
Рівень комунікації вже потроху доганяє болота. Ну, подумаєш, 6 загиблих, не 70 же. Було б 100 загиблих, говорили, що головне не 200... І знову в усьому винні блогери, які за 4 роки не навчились відрізняти полігони від НЦ. А не кабінетні функціонери, які за 12 років війни не навчились розміщувати війська за межами досяжності ворожої розвідки, або хоча б реагувати на неї... "Ворожий дрон побачив скупчення віськ, по військам прилетіла ворожа ракета". Допоможіть Дорі знайти в цій фразі російську пропаганду
Если бы не видео, то вообще было "потерь нет"... Всего лишь повреждено предприятие.
Тим іскандером влучити в будь-яке місце на лінії зіткнення і будуть загиблі. Пацаки 3 млн доларів витратили на шістьох наших захисників - як не крути ефективність 0. Зате воні скільки і наші зрадойоби цю вонь розносять.
Ми стільки ж за 6 загиблих та поранених виплатимо з бюджету .

6 людей загинуло - 0 ефективність, фігасє аріхметика , життя вже не коштує нічого? Окрім цього , якщо порахувати витрати на війну та кількість загиблих, то з'ясується, що на одного вбитого мінімум мільйон витрачено , якщо не більше.
Ну звісно ТСН можна вірити. Вони ніколи не брешуть, хіба трішки фантазують.
І це 50км до кордону з росією,окрім того,що над ними літав рос.безпілотник.
Навчали кого,новоприбулих?
Так Україна ж «малінькая страна»......
Це безперестанно втовкмачувалось в голови простого наріда, як ригокацапами, так і просто кацапами.
Тому то й полігони ніде розташувати....
Ну якбе да, але вірити «журналістам» жополізного канала його величності теж не будем
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року

про її родичів, котрі "якби...": чоловік теж на фронті

https://www.5.ua/********/yak-vidbyvaty-shturmy-na-pokrovskomu-napriamku-koly-tobi-na-bryhadu-daiut-na-tyzhden-10-min-120-mm-voienna-korespondentka-tsn-334591.html ти в сусідньому окопчику, диванний ?
Чому я не здивована?..
Я навіть не здивуюся, як що хтось із керівництва частини проінформував ворога. Я не дивуюся, бо це вже не випадковість, а системно, це закономірність.
