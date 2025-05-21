Удар РФ по полигону в Шостке: построения не было. Командира ВЧ, проигнорировавшего пролет разведывательного БПЛА, отстранили, - журналист

Во время удара баллистикой по полигону в Шостке командование не проводило построение.

Об этом заявила спецкорреспондентка ТСН Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

"Прилет в Шостке искандером по нашим. Это было не построение. Не награждение. Что главное, не 70 погибших!!! Не 70!!!

Это был прилет фугасного искандера. Это был полигон для стрельб, а не учебный центр. Но все успели поверить роспропаганде и расшерить их "победную" новость. Вместо того, чтобы проверить правдивость информации. Сугубо украинская проблема наших блогеров - в погоне быть первыми в таких новостях", - подчеркнула она.

По словам Кириенко-Мериновой, это был полигон для стрельб, который есть у каждой воинской части, стоящей на линии фронта.

"На 4 году полномасштбки уже следует разбираться, где УЦ, а где полигон для стрельбы неподалеку передовой. И не сеять зраду. Потому что в данном обстреле, в первую очередь, виноват враг.

Но. Сейчас готовится официальная позиция. Только что говорила с командующим Александром Пивненко. Командир ВЧ, который проигнорировал пролет вражеского разведдрона, отстранен. Будет расследование", - добавила она.

Напомним, в результате российского удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области 20 мая 2025 года погибли 6 военных, более 10 - получили ранения.

