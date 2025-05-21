УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9775 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини Удар РФ по полігону в Шостці
16 673 70

Удар РФ по полігону в Шостці: шикування не було. Командира ВЧ, який проігнорував проліт розвідувального БпЛА, відсторонили, - журналістка

Удар по полігону в Шостці. Спростування фейків РФ

Під час удару балістикою по полігону в Шостці командування не проводило шикування.

Про це заявила спецкореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

"Приліт у Шостці іскандером по нашим. Це було не шикування. Не нагородження. Що головне, не 70 загиблих!! Не 70!!

Це був приліт фугасного іскандеру. Це був полігон для стрільб, а не навчальний центр. Але всі встигли повірити рос пропаганді і розшерили їхню "переможну" новину. Замість того аби перевірити правдивість інформації. Суто українська проблема наших блогерів, у погоні бути першими в таких новинах", - наголосила вона.

Читайте також: Дві людини загинули та чотири поранені через російські обстріли на Сумщині. ФОТО (оновлено)

За словами Кирієнко-Мерінової, це був полігон для стрільб, який є у кожної військової частини, яка стоїть на лінії фронту.

"На 4 році повномасштбки вже слід розбиратись де НЦ. А де полігон для стрільб неподалік передової. І не сіяти зраду. Бо в даному обстрілі в першу чергу винен ворог.

Але. Зараз готується офіційна позиція. Щойно говорила з Командувачем Олександром Півненком. Командир ВЧ, який проігнорував проліт ворожого розвіддрону відсторонений. Буде розслідування", - додала вона.

Нагадаємо, внаслідок російського удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини у Сумській області 20 травня 2025 року загинуло 6 військових, понад 10 - дістали поранення.

Також читайте: Війська РФ ударили "Шахедами" по двох підприємствах у Сумах. Пошкоджено ЛЕП. ФОТО

Удар по полігону в Шостці. Спростування фейків РФ

Автор: 

обстріл (30490) Сумська область (4169) Шостка (67) Національна гвардія (1622) Шосткинський район (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
На 4 році повномасштбаки вже слід розбиратись де НЦ. А де полігон для стріль неподалік передової. І не сіяти зраду.

Все, расходимся... Подумаешь, убили не 70, а всего лишь 6 человек.
показати весь коментар
21.05.2025 09:39 Відповісти
+14
Почекайте ще скажуть що ці 6 самогубці які нехотіли вбивать руське, тому не пішли в укриття... Типу харківського "самогубця" в тцк...
показати весь коментар
21.05.2025 09:42 Відповісти
+9
Не 70 не 70-а 6 загиблих це хібе не втрати,бо їх не було б якщо би командир не був би недоумком а можливо й зрадником...
показати весь коментар
21.05.2025 09:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 4 році повномасштбаки вже слід розбиратись де НЦ. А де полігон для стріль неподалік передової. І не сіяти зраду.

Все, расходимся... Подумаешь, убили не 70, а всего лишь 6 человек.
показати весь коментар
21.05.2025 09:39 Відповісти
Почекайте ще скажуть що ці 6 самогубці які нехотіли вбивать руське, тому не пішли в укриття... Типу харківського "самогубця" в тцк...
показати весь коментар
21.05.2025 09:42 Відповісти
Виходить, що на 4 році війни ще зарано, шоб зрозуміти, що нвц та полігони біля кордонів з ворогом це неприйнятно.
показати весь коментар
21.05.2025 09:46 Відповісти
Виходить, що ти ,або довбограй, або ворожина, бо не може військовий підрозділ з першої лінії Сумщини знятись і поїхати на вишкіл на Тернопільщину!
показати весь коментар
21.05.2025 10:09 Відповісти
Це я довбограй, що процеси організовані таким чином, що ЗСУ несе втрати на полігонах?
Ти нічого не переплутав?
Чи ти просто зебілоїд звичайний?
показати весь коментар
21.05.2025 10:14 Відповісти
Чого вы ругаетесь , там вочевидь причина була в : Командир ВЧ, який проігнорував проліт ворожого розвіддрону відсторонений. Буде розслідування", - додала вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3553431
показати весь коментар
21.05.2025 10:32 Відповісти
Видаліть посилання, а то імідж псуєте.
Дуже засмутите Vitaliy Korkh #550907
Буде вас обзивати довбограєм чи ворожиною))
показати весь коментар
21.05.2025 11:20 Відповісти
Так чуваче, ти , або довбограй, який живе у цивільному світі рожевих поні і зовсім не відстрілює, як організовані процеси у любому воюючому війску , або ворожина, який поширює кацапське іпсо на зрив іміджу ЗСУ. Так, сталося ЧП , горе, але це не привід до зради-зрадної!
показати весь коментар
21.05.2025 10:42 Відповісти
Такі ЧП кожного місяця по декілька разів і це тільки тих, про які кажуть.
То може потрібно з цим щось робити??
У тебе звичайне совкове мислення.
Якщо є проблема, то потрібно її замовчувати, а то раптом по шапці получиш чи імідж підмочиться. При такому ставленні нічого не зміниться і втрати будуть продовжуватися.
Стосовно рожевих поні.
Якраз по твоїм коментам виглядає, що саме ти у світі рожевих поні. Дуже турбує гарний (рожевий) імідж, а не наявність проблем та чи вони вирішуються. Хто дійсно знає, що таке армія та має до неї відношення, про імідж навіть не згадує. Там достатньо питань і без іміджу.
показати весь коментар
21.05.2025 11:17 Відповісти
Якщо є проблеми, то їх потрібно вирішувати - фахово! Якщо до вирішення проблем долучається світ рожевих поні, то нам пі-да!
показати весь коментар
21.05.2025 12:00 Відповісти
Ну тоді краще не ліз з своїми пропозиціями про імідж.
Краще сконцентруйся на маркетингу або б'юті
показати весь коментар
21.05.2025 12:12 Відповісти
Що мені краще, я якось вирішу сам, без порад довбограїв
показати весь коментар
21.05.2025 12:38 Відповісти
Цей комбат хто, довбограй чи ворожина?
По твоїй лозіці теж імідж зриває.
Чи він живе у світі рожевих поні і не відстрілює, як організовані процеси?

"Останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності, - комбат 47 бригади Олександр Ширшин пояснив свої звинувачення на адресу командування."
показати весь коментар
21.05.2025 11:23 Відповісти
Це не тільки зрада, це вже диверсії на постійній основі. Тому закрий пельку.
показати весь коментар
21.05.2025 17:12 Відповісти
Якщо і стоять вони на кордоні то до Шостки 42 км а дальність польоту розвідувального дрону до 200 км. Тут в прикордонні і 70-літня бабуся вірно все це пояснить і скаже: так війна ж.
показати весь коментар
21.05.2025 11:43 Відповісти
смерть кожного українського Воїна - трагедія !
ще раз - кожного !
Героям слава !
і Честь !

але це війна
можливо це був пройоб командира частини, який можливо знав про безпілотник, а може й не знав.
тому й призначено розслідування, яке має обовьязково проводитись в таких випадках, насамперед для упередження наступних, а не розводити зраду і танцювати на командирі.

стосовно ж допису в фейсбуку, то диванним пердунам слід засунути клюва в свій зад:
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року
і чоловік на фронті
пані Юлія лише наголошує, що втрати були не такі захмарні, як завжди брешуть кацапи

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:13 Відповісти
Не 70 не 70-а 6 загиблих це хібе не втрати,бо їх не було б якщо би командир не був би недоумком а можливо й зрадником...
показати весь коментар
21.05.2025 09:40 Відповісти
В нас таких командирів 99%. Їх навчали по радянських методичках і по іншому вони просто не вміють! Командування, прикриває свої сраки, наказами із заборонами скупчення, щоб якщо що станеться, скинути відповідальність на молодший офіцерський склад "ми заборонили, він під наказом розписався...". Але підкреслюю, що вони по іншому не вміють!!!
Приклад: заборона розміщення більше ніж Х людей в одному приміщенні, але попри те стараються запихнути в одну хату як мінімум взвод. Але таких хат\приміщень не так багато і скрипучи сердцем розміщують як мінімум одне відділення (10 чоловік). Чому?! Да тому, що це гарантує, що там буде як мінімум один командир, бо бояться, що особовий склад розбіжиться або забухає!
Начебто і логічно, але не для наших реалій! Проблема тупо у тому, що командири не вміють працювати з особовим складом і делегувати повноваження
показати весь коментар
21.05.2025 10:02 Відповісти
перестаньте розводити зраду !

абсолютна більшість командирів зараз із штатських
"бойові устави пишуться кровью загиблих" - це знає кожний військовий

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:16 Відповісти
Особисто я, знаю такого командира, якій є професійним військовим, що зробив шикування людей, на стрільбах... Купа поранених, купа загиблих, йому - ніфіга, від слова взагалі! Думаєте, що він після того перестав робити шикування? Відповідь -Ні!!!!
показати весь коментар
23.05.2025 17:46 Відповісти
І як я "розводжу зраду"?! Я просто навів факти. Чи казати правду, ще по вашому розводити зраду?! Ви мабуть прихильник найвеличнішого
показати весь коментар
23.05.2025 17:49 Відповісти
Московіти, обстріляли саме місце скупчення військових!!
Коригувальник, знав про місце збору і час!
показати весь коментар
21.05.2025 09:42 Відповісти
Якого саме скупчення? Звідки інформація?
показати весь коментар
21.05.2025 09:52 Відповісти
а особливо: "Коригувальник, знав про місце збору і час!"

кацапські боти
показати весь коментар
21.05.2025 16:17 Відповісти
Мотиви ігнорування з'ясували?
Недбалість чи зрада?
показати весь коментар
21.05.2025 09:42 Відповісти
зрада, конєчно!

тобі стало легше ?

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:19 Відповісти
Тобі не пох?
показати весь коментар
21.05.2025 16:35 Відповісти
кожен загиблий Воїн - це насамперед пройоб командира, конкретний пройоб конкретного командира
максимум блюзнірства звиздіти за те, шо загинуло шість Воїнів, а не 70...
тупа курка
показати весь коментар
21.05.2025 09:43 Відповісти
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року
і чоловік на фронті

а хто ти ?
кацапський бот ?

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:20 Відповісти
голову увімкни - пише, шо добре, шо не загинуло 70, а тільки 6
це шо, таке знущання?
думай про шо пишеш
показати весь коментар
21.05.2025 16:36 Відповісти
якби серед тих шести був її чоловік, то вона теж би написала, шо нормально, шо загинуло шість, а не 70?
пройоби командування зі знищення о/с пробачати?
то хто тут бот та у кого ти на побегеньках?
показати весь коментар
21.05.2025 16:54 Відповісти
Так і "блукаючий" Петріот знищили - півдня "Зала" над ним висів - не вчаться
показати весь коментар
21.05.2025 09:45 Відповісти
хіба тіки Patriot...
показати весь коментар
21.05.2025 09:46 Відповісти
...а скільки ще блукаючих кацапських ботів на Цензорі ?

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:21 Відповісти
багацько
показати весь коментар
21.05.2025 16:37 Відповісти
А скільки ці 6 не вбили кацапів? А ті 10 що поранені повернуться у стрій? Може взагалі треба змінювати підхід до навчання і до війни? Якщо усе як на долоні завдяки технічних засобів , то може треба міняти систему? Тільки так можна різко зменшити втрати , а змагання з кацапами у кого більше м'яса це програш.
показати весь коментар
21.05.2025 09:45 Відповісти
Яким чином? Це щоденні навчання особового складу підрозділу, який дислокується поблизу лінії фронту. Чи їх кожен день возити в тил на 200 кілометрів? В усій цій ситуації єдина вина командування: не виявлений вчасно і не збитий ворожий безпілотник.
показати весь коментар
21.05.2025 09:57 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 09:48 Відповісти
А де РЕБ під час тренувань на полігоні? Де прикриття полігону від дронів? Я розумію що навчати бійців десь треба, але не так безтолково.
показати весь коментар
21.05.2025 09:53 Відповісти
Де прикриття полігону від дронів?

тільки Петріотом, міл чєловєк!
від Іскандеру тільки Петріотом, кацапський боте....

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:23 Відповісти
річ не в 7 загиблих замість 70, а в тому, що командир проігнорував проліт розвіддрону..., він вижив, а люди ні.., він не може бути командиром нічого й нікого..., рядовий солдат - командир себе самого... ось це єдине, що мені біль-менш подобається у совковій армії - розжалування до рядового...
показати весь коментар
21.05.2025 09:56 Відповісти
А тут як завжди все спишуть на війну. Офіцера відсторонили, пожурять, догану дадуть, і нічого йому за це не буде. Совковий командир - той самий кацап.
показати весь коментар
21.05.2025 10:53 Відповісти
В такого дрона потолок до 5 км, малорозмірна ціль, потрібний ЗРК. А скільки в ЗСУ частин які треба прикрити і де взяти величезну кількість ЗРК ближньої дії.
показати весь коментар
21.05.2025 11:57 Відповісти
Україна щось вже нічого не бомбить на рашці.
де славна Паляниця? Уявляєте "щось", що називається паляниця? ЯК зброю можна назвати паляницею? Ок. Але де вони, ті паляниці, печериці, перепічки? Добре, що хоч піццою не назвали.

Я так розумію, Україна не здатна зляпати бандуру, схожу на шахеда, з моторчиком і вибухівкою на носі? ні?
То ж прославимо скляні зупинки для транспорту, клумби, нову бруківку, фарбування фасадів і інші виплати зубажілим владним прицюцькам.
показати весь коментар
21.05.2025 09:57 Відповісти
ось бачите, 19.05 минуло, жодного припинення вогню немає
а шо то було за причини, якшо не секрет?
показати весь коментар
21.05.2025 10:03 Відповісти
Та бачу. Найтемніша ніч - перед світанком.
Впевнена, що в цьому році війна так чи інакше припиниться.
Хіба ви не бачите, що йде гра світових глобалістів, що виставили свого рудого клоуна і він робить вистави "пагаварі с путіном". Але й цим закулісникам набридне реготати за лаштунками і вони зроблять відмашку опускати занавіс.
показати весь коментар
21.05.2025 10:48 Відповісти
Як можна ігнорувати проліт розвід дрона? Командира ВЧ під суд.
показати весь коментар
21.05.2025 10:01 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

по Шостке

в принципе всё было известно вчера, я если честно не знал что у нас стрельбище есть в Шостке

так вот

стрельбища НГУ в такой близости от фронта накрывают уже не впервые - это раз (можете полистать прошлый год например)

информация о потерях выложена правдивая (по состоянию на сейчас), НГУ не стали приуменьшать или как-то пытаться замолчать, потому что нет смысла. надо запомнить, что когда ****** квакают че-то вроде «по информации источника потери составили…» - это значит что никаких источников у них нет и слава Богу. это два

последнее - сколько раз вы видели удобную формулировку вроде «розпочато службове розслідування» или «створена комісія» ? я видел много, а толку от этого слышал или видел мало

то есть, хорошо, вы начали «разбираться» что случилось, но почему вы не хотите поставить точку и через какое-то время написать, что «службове розслідування завершилося. Вдалося дізнатися, що… Покарані такі особи: …» и так далее?

потому что так со стороны это выглядит, что вы мол что-то начали разбираться, но информировать о последствиях вы не хотите. надо «замять»

и дальше мы получаем идентичные случаи, только через время

потому что кто-то (почти все) думает, что можно «порешать» и наказания не будет

так может, надо на 4-ом году полномасштабной войны как-то менять подходы, чтобы такого больше не повторялось?
показати весь коментар
21.05.2025 10:10 Відповісти
над полігоном висів кацапський розвіддрон - потім прилетів Іскандер.

Неаже не можна було провести прості дії. Розбігтися по території, а то і розійтись. А то дрон над ними літає, а вони тренуються.
показати весь коментар
21.05.2025 10:12 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 10:29 Відповісти
Явно орки моніторять десь на 100 км нашу
територію, в глиб...
Звичайний детектор дронів міг врятувати всі ці життя....
Вічна пам'ять....
Співчуття рідним...
показати весь коментар
21.05.2025 10:19 Відповісти
"спецкореспондентка ТСН" - вірю, вірю кожному твоєму слову...

Якби убили 6 близьких родичів цієї "спецкореспондентки"... Не всіх родичів, а "всього" 6...
показати весь коментар
21.05.2025 10:27 Відповісти
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року

про її родичів, котрі "якби...": чоловік теж на фронті

ти в сусідньому окопчику, диванний ?

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:28 Відповісти
В сусідьному, в сусідьному... У нас тут багато "працюють" на фронті: депутати міськради у сесійній залі кожного дня їздять з фрону голосувати, тцк "працюють", клоуни, які наче теж "працюють" на фронті у концерт-залах... Багато у нас в місті "працівників" фронту.
показати весь коментар
22.05.2025 10:55 Відповісти
формула правди=6+70/2=38.
тільки не кажіть що вірите нашому генштабу а ворожому генштабу не вірите.
бо флаговтики саме ворожий генштаб озвучує а наша цифра втрат ворога вже нікого не цікавить яе узята зі стелі.
показати весь коментар
21.05.2025 10:31 Відповісти
Не по теме , просто интересно , почему 6+35=38 ?
показати весь коментар
21.05.2025 12:47 Відповісти
Скупчились не на плацу, а скупчились на полігоні. Все ОК, розходимось по домам. Це підступний ворог вінуватий.
показати весь коментар
21.05.2025 10:35 Відповісти
А як можна провести заняття без скупчення? Правильно, ніяк.
показати весь коментар
21.05.2025 10:46 Відповісти
Які ще можуть бути заняття, коли ворожий дрон літає чи пролетів. Розійтися, а потім вирішувати що робити далі.
показати весь коментар
21.05.2025 14:14 Відповісти
Рівень комунікації вже потроху доганяє болота. Ну, подумаєш, 6 загиблих, не 70 же. Було б 100 загиблих, говорили, що головне не 200... І знову в усьому винні блогери, які за 4 роки не навчились відрізняти полігони від НЦ. А не кабінетні функціонери, які за 12 років війни не навчились розміщувати війська за межами досяжності ворожої розвідки, або хоча б реагувати на неї... "Ворожий дрон побачив скупчення віськ, по військам прилетіла ворожа ракета". Допоможіть Дорі знайти в цій фразі російську пропаганду
показати весь коментар
21.05.2025 10:50 Відповісти
Если бы не видео, то вообще было "потерь нет"... Всего лишь повреждено предприятие.
показати весь коментар
21.05.2025 11:06 Відповісти
Тим іскандером влучити в будь-яке місце на лінії зіткнення і будуть загиблі. Пацаки 3 млн доларів витратили на шістьох наших захисників - як не крути ефективність 0. Зате воні скільки і наші зрадойоби цю вонь розносять.
показати весь коментар
21.05.2025 11:19 Відповісти
Ми стільки ж за 6 загиблих та поранених виплатимо з бюджету .

6 людей загинуло - 0 ефективність, фігасє аріхметика , життя вже не коштує нічого? Окрім цього , якщо порахувати витрати на війну та кількість загиблих, то з'ясується, що на одного вбитого мінімум мільйон витрачено , якщо не більше.
показати весь коментар
21.05.2025 11:39 Відповісти
Ну звісно ТСН можна вірити. Вони ніколи не брешуть, хіба трішки фантазують.
показати весь коментар
21.05.2025 11:43 Відповісти
І це 50км до кордону з росією,окрім того,що над ними літав рос.безпілотник.
Навчали кого,новоприбулих?
показати весь коментар
21.05.2025 11:56 Відповісти
Так Україна ж «малінькая страна»......
Це безперестанно втовкмачувалось в голови простого наріда, як ригокацапами, так і просто кацапами.
Тому то й полігони ніде розташувати....
показати весь коментар
21.05.2025 12:27 Відповісти
Ну якбе да, але вірити «журналістам» жополізного канала його величності теж не будем
показати весь коментар
21.05.2025 13:22 Відповісти
воєнна кореспондентка Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року

про її родичів, котрі "якби...": чоловік теж на фронті

https://www.5.ua/********/yak-vidbyvaty-shturmy-na-pokrovskomu-napriamku-koly-tobi-na-bryhadu-daiut-na-tyzhden-10-min-120-mm-voienna-korespondentka-tsn-334591.html ти в сусідньому окопчику, диванний ?
показати весь коментар
21.05.2025 16:30 Відповісти
Чому я не здивована?..
Я навіть не здивуюся, як що хтось із керівництва частини проінформував ворога. Я не дивуюся, бо це вже не випадковість, а системно, це закономірність.
показати весь коментар
21.05.2025 20:46 Відповісти
 
 