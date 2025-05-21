Удар РФ по полігону в Шостці: шикування не було. Командира ВЧ, який проігнорував проліт розвідувального БпЛА, відсторонили, - журналістка

Під час удару балістикою по полігону в Шостці командування не проводило шикування.

Про це заявила спецкореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

"Приліт у Шостці іскандером по нашим. Це було не шикування. Не нагородження. Що головне, не 70 загиблих!! Не 70!!

Це був приліт фугасного іскандеру. Це був полігон для стрільб, а не навчальний центр. Але всі встигли повірити рос пропаганді і розшерили їхню "переможну" новину. Замість того аби перевірити правдивість інформації. Суто українська проблема наших блогерів, у погоні бути першими в таких новинах", - наголосила вона.

За словами Кирієнко-Мерінової, це був полігон для стрільб, який є у кожної військової частини, яка стоїть на лінії фронту.

"На 4 році повномасштбки вже слід розбиратись де НЦ. А де полігон для стрільб неподалік передової. І не сіяти зраду. Бо в даному обстрілі в першу чергу винен ворог.

Але. Зараз готується офіційна позиція. Щойно говорила з Командувачем Олександром Півненком. Командир ВЧ, який проігнорував проліт ворожого розвіддрону відсторонений. Буде розслідування", - додала вона.

Нагадаємо, внаслідок російського удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини у Сумській області 20 травня 2025 року загинуло 6 військових, понад 10 - дістали поранення.

