Рашисти вдарили дронами по Шосткинській громаді: пошкоджено будинки

Уночі 3 червня 2025 року ворог завдав удару по території Шосткинської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, попередньо, було зафіксовано влучання БпЛА. На щастя, люди не постраждали.

Внаслідок атаки РФ пошкоджено близько 10 приватних будинків та один багатоповерховий, а також інші обʼєкти інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків удару та фіксація пошкоджень.

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Ситуація на Сумщині за добу

Загалом, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранені мирні жителі.

У Шалигинській громаді внаслідок атаки FPV-дрона поранення отримала 1 цивільна особа, 2003 р.н.

У Сумській громаді у результаті ракетного удару поранення отримали 2 цивільні особи (1967 та 1981 р.н.).

У Ворожбянській громаді через атаку FPV-дрона поранення отримала 1 цивільна особа (рік народження встановлюється).

Упродовж доби, з ранку 2 червня до ранку 3 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 150 обстрілів по 47 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА.

▪️майже 50 скидань ВОГ з БпЛА;

▪️понад 20 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

▪️у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

▪️у Хотінській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

▪️у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та дачний будинок, в 4 приватних житлових будинках, 2 дачних будинках в нежитлових будівлях пошкоджено скління вікон;

▪️у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

▪️у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

▪️у Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені близько 10 приватних будинків та один багатоповерховий, а також інші обʼєкти інфраструктури.

⚡️За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 51 людину.