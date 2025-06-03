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Новости Боевые действия на Новопавловском направлении Боевые действия на Покровском направлении
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На фронте почти полторы сотни боевых столкновений. Больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают наиболее активно атаковать на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 78 авиационных ударов, применил три ракеты и 137 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5736 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3270 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Бояро-Лежачие, Петрушевка, Угроиды Сумской области; Волчанские Хутора, Артельное Харьковской области; Мирное, Миролюбовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Красная Криница, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Бои на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Довгенького.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

Ситуация на фронте

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григорьевки.

Ситуация на фронте

На Северском направлении враг пять раз шел на позиции наших подразделений в районе Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

Ситуация на фронте

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

Ситуация на фронте

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк, Нелиповка и в направлении Яблоновки.

Ситуация на фронте

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Даченское, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска.

Ситуация на фронте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константинополь, Богатирь, Отрадное, Новоселка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара.

Ситуация на фронте

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении, вблизи Степного, захватчики совершили бесполезную атаку на позиции наших защитников.

Ситуация на фронте

На Курском направлении произошло 18 боестолкновений. Враг совершил 182 артиллерийских обстрела, из них два - из реактивных систем залпового огня, осуществил 17 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

Ситуация на фронте

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств и одно средство ПВО врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1100 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, 12 самолетов, 126 БпЛА оперативно-тактического уровня, 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6456) боевые действия (4297) война в Украине (4618)


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Рашка наступає по всьому фронту, але щоденні втрати у рашки не збільшуються. Як таке можливо? Хтось бреше?
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03.06.2025 08:52 Ответить
Я не зовсім розумію у військовій справі, але говорять що Україна вже виробляє багато снарядів чи пистять ? Чому не прочесати вздовж лінії полосу шириною 10-20 км вглубь артой , щоб каменя на камені не залишись. І кацапів до цього _ не попереджувати - чисто секрет , як павутина. ?
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03.06.2025 09:01 Ответить
Тому що України "виробляє багато снарядів" так само, як і бореться з корупцією - лише на словах. Влада зацікавлена тільки у грабунку народу, а війна просто трохи заважає, не витрачати ж на це вкрадені гроші.
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03.06.2025 09:32 Ответить
Влада - дурна. І ця і попередня і уся за 30 років.
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03.06.2025 10:20 Ответить
@ "Сумська область:

Після закріплення в Костянтинівці російські війська штурмують у напрямку розташованого західніше ставка і північної околиці Кондратівки.

З району Золотарівського заказника російська штурмова група просунулася вздовж лісосмуги у напрямку північної околиці Андріївки, де до кінця дня тривають зіткнення.

В Олексіївці противник зайняв центральну частину. Бої за населений пункт продовжуються.

З боку Біловод противник штурмує лісосмуги у напрямку Яблунівки.

На північній околиці Юнаківки точаться важкі бої. Українським військам вдалося відбити всі атаки на цій ділянці."
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03.06.2025 10:16 Ответить
Цікаві речі розповідають , що Україна має самі величезні залежить титану у світі. Але щоб його почати добувати , треба було домовлятись з громадами і громадянами, зруйнувати чернозём.
А зараз домовлятись ні с ким не треба, бо міст і сіл там вже нема. Ось Трамп і проявив приткість
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03.06.2025 10:22 Ответить
 
 