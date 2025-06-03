На фронте почти полторы сотни боевых столкновений. Больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают наиболее активно атаковать на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 78 авиационных ударов, применил три ракеты и 137 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5736 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3270 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Бояро-Лежачие, Петрушевка, Угроиды Сумской области; Волчанские Хутора, Артельное Харьковской области; Мирное, Миролюбовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Красная Криница, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Бои на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Довгенького.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении враг пять раз шел на позиции наших подразделений в районе Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк, Нелиповка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Даченское, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константинополь, Богатирь, Отрадное, Новоселка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении, вблизи Степного, захватчики совершили бесполезную атаку на позиции наших защитников.

На Курском направлении произошло 18 боестолкновений. Враг совершил 182 артиллерийских обстрела, из них два - из реактивных систем залпового огня, осуществил 17 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств и одно средство ПВО врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1100 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, 12 самолетов, 126 БпЛА оперативно-тактического уровня, 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

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