УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11943 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
211 3

На фронті майже півтори сотні боєзіткнень. Найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжують найбільш активно атакувати на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України 

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5736 обстрілів, з них 106 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3270 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди Сумської області; Вовчанські Хутори, Артільне Харківської області; Мирне, Миролюбівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Червона Криниця, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Бої на сході

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

Ситуація на фронті

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

Ситуація на фронті

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

Ситуація на фронті

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки.

Ситуація на фронті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк, Неліпівка та в напрямку Яблунівки.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська.

Ситуація на фронті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара.

Ситуація на фронті

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, загарбники здійснили марну атаку на позиції наших захисників.

Ситуація на фронті

На Курському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли, з них два - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

Ситуація на фронті

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО ворога.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 12 літаків, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реакція Трампа на операцію СБУ "Павутина" така: війна має завершитися, - Білий дім

Автор: 

Генштаб ЗС (6758) бойові дії (4052) війна в Україні (4654)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашка наступає по всьому фронту, але щоденні втрати у рашки не збільшуються. Як таке можливо? Хтось бреше?
показати весь коментар
03.06.2025 08:52 Відповісти
Я не зовсім розумію у військовій справі, але говорять що Україна вже виробляє багато снарядів чи пистять ? Чому не прочесати вздовж лінії полосу шириною 10-20 км вглубь артой , щоб каменя на камені не залишись. І кацапів до цього _ не попереджувати - чисто секрет , як павутина. ?
показати весь коментар
03.06.2025 09:01 Відповісти
Тому що України "виробляє багато снарядів" так само, як і бореться з корупцією - лише на словах. Влада зацікавлена тільки у грабунку народу, а війна просто трохи заважає, не витрачати ж на це вкрадені гроші.
показати весь коментар
03.06.2025 09:32 Відповісти
 
 