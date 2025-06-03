Россияне не оставляют попыток прорвать оборону недалеко от Константинополя и Запорожья Донецкой области, - ОСГВ "Хортица"
Российские захватчики продолжают атаковать на востоке Украины. На Покровском направлении противник применил танк и две бронемашины, атака отбита и нанесены потери в живой силе и технике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица"
Боевые действия
За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник безуспешно атаковал позиции наших защитников в Волчанске.
На Купянском направлении враг проводил штурмовые действия у Довгенького, Малой Шапковки, Зеленого Гая и Песчаного. Успехов не имел.
На Лиманском направлении враг вел наступление возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Карповка, Шандриголовое, Торское и в Серебрянском лесничестве. Наши защитники отбили вражеские штурмы.
Безуспешно противник атаковал наши позиции в районе Ивано-Дарьевки и Григорьевки на Северском направлении.
На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Плещеевки, Степановки, Попова Яра и в Торецке. Все вражеские атаки отбиты.
На Покровском направлении армия агрессора атаковала в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки и Даченского. В направлении Малиновки противник применил танк и две бронемашины, атака отбита и нанесены потери в живой силе и технике. Также враг вел наступление возле Удачного, Муравки, Котляровки, Новосергиевки и Алексеевки. Успехов не имел.
На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников неподалеку Константинополя и Запорожья Донецкой области. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Потери врага
Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за 02 июня 2025 года составляют:
- личного состава - 802;
- танков - 7;
- боевых бронированных машин - 4;
- пушек и минометов - 31;
- реактивных систем залпового огня - 1;
- средства РЭБ - 9;
- автомобильной техники - 106;
- специальной техники - 64;
- пунктов управления БпЛА - 19;
- укрытий - 150;
- складов боеприпасов - 8;
- складов ГСМ - 6.
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