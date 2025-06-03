Россияне не оставляют попыток прорвать оборону недалеко от Константинополя и Запорожья Донецкой области, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики продолжают атаковать на востоке Украины. На Покровском направлении противник применил танк и две бронемашины, атака отбита и нанесены потери в живой силе и технике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица"

Боевые действия

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник безуспешно атаковал позиции наших защитников в Волчанске.

На Купянском направлении враг проводил штурмовые действия у Довгенького, Малой Шапковки, Зеленого Гая и Песчаного. Успехов не имел.

На Лиманском направлении враг вел наступление возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Карповка, Шандриголовое, Торское и в Серебрянском лесничестве. Наши защитники отбили вражеские штурмы.

Безуспешно противник атаковал наши позиции в районе Ивано-Дарьевки и Григорьевки на Северском направлении.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Плещеевки, Степановки, Попова Яра и в Торецке. Все вражеские атаки отбиты.

На Покровском направлении армия агрессора атаковала в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки и Даченского. В направлении Малиновки противник применил танк и две бронемашины, атака отбита и нанесены потери в живой силе и технике. Также враг вел наступление возле Удачного, Муравки, Котляровки, Новосергиевки и Алексеевки. Успехов не имел.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников неподалеку Константинополя и Запорожья Донецкой области. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери врага

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за 02 июня 2025 года составляют:

личного состава - 802;

танков - 7;

боевых бронированных машин - 4;

пушек и минометов - 31;

реактивных систем залпового огня - 1;

средства РЭБ - 9;

автомобильной техники - 106;

специальной техники - 64;

пунктов управления БпЛА - 19;

укрытий - 150;

складов боеприпасов - 8;

складов ГСМ - 6.

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