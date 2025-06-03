Росіяни не полишають спроб прорвати оборону неподалік Костянтинополя та Запоріжжя Донецької області, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники продовжують атакувати на сході України. На Покровському напрямку противник застосував танк та дві бронемашини, атаку відбито та завдано втрат у живій силі й техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник безуспішно атакував позиції наших оборонців у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку ворог проводив штурмові дії біля Довгенького, Малої Шапківки, Зеленого Гаю та Піщаного. Успіхів не мав.

На Лиманському напрямку ворог вів наступ біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Карпівка, Шандриголове, Торське та у Серебрянському лісництві. Наші оборонці відбили ворожі штурми.

Безуспішно противник атакував наші позиції у районі Івано-Дарʼївки та Григорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії неподалік Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Степанівки, Попового Яру та у Торецьку. Всі ворожі атаки відбито.

На Покровському напрямку армія агресора атакувала в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Лисівки та Даченського. У напрямку Малинівки противник застосував танк та дві бронемашини, атаку відбито та завдано втрат у живій силі й техніці. Також ворог вів наступ біля Удачного, Муравки, Котлярівки, Новосергіївки та Олексіївки. Успіхів не мав.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників неподалік Костянтинополя та Запоріжжя Донецької області. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 02 червня 2025 становлять:

особового складу – 802;

танків – 7;

бойових броньованих машин – 4;

гармат і мінометів – 31;

реактивних систем залпового вогню – 1;

засоби РЕБ – 9;

автомобільної техніки – 106;

спеціальної техніки – 64;

пунктів управління БпЛА – 19;

укриттів – 150;

складів боєприпасів – 8;

складів ПММ – 6.

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