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Новости Воздушная тревога из-за угрозы баллистики
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По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. Сообщалось о скоростной цели на Киев (обновлено)

сирена

Утром 3 июня 2025 года по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования пресс-центр Воздушных сил.

Как отмечается, зафиксирована скоростная цель на Киев.

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По данным мониторинговых телеграм-каналов, сейчас цель уже не фиксируется.

По состоянию на 10:27 Воздушные силы объявили отбой ракетной опасности для всей Украины, кроме Сумской, Донецкой, Харьковской областей, где сохраняется угроза тактической авиации.

Автор: 

Воздушные силы (2404) воздушная тревога (805) Воздушные атаки на Киев (750)


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Топ комментарии
+1
Підари бісяться після того як об них витерли член, після того як цим членом надавали за щоку
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03.06.2025 10:06 Ответить
+1
А як по москві?
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03.06.2025 10:10 Ответить
+1
Тепер Україна повинна знищити аеродром звідки рашистський МІГ завдав удару по Україні. І так поки Сосії не дійде що дуже дорого бомбити Україну
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03.06.2025 10:16 Ответить
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Підари бісяться після того як об них витерли член, після того як цим членом надавали за щоку
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03.06.2025 10:06 Ответить
невже по Банковій?
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03.06.2025 10:06 Ответить
А як по москві?
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03.06.2025 10:10 Ответить
Тепер Україна повинна знищити аеродром звідки рашистський МІГ завдав удару по Україні. І так поки Сосії не дійде що дуже дорого бомбити Україну
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03.06.2025 10:16 Ответить
Давно пора це робити, де спецназ, розвідка, нехай постають на ху....лостані
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03.06.2025 10:31 Ответить
Пролунав відбій !!
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03.06.2025 10:28 Ответить
А кацапський "кинджал" прилетів в Миколаїв.
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03.06.2025 11:07 Ответить
СБУ нагрузило рашистську фсб і міліцію роботою...Тепер 3,14торашисти будуть всі тягачі ,фури,контейнери ,склади ,гаражі і т.д перевіряти і вдень і вночі.А раптом ще не все запустила Україна
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03.06.2025 10:43 Ответить
Міг не зміг...

ПНХ
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03.06.2025 10:47 Ответить
 
 