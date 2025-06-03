По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. Сообщалось о скоростной цели на Киев (обновлено)
Утром 3 июня 2025 года по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования пресс-центр Воздушных сил.
Как отмечается, зафиксирована скоростная цель на Киев.
По данным мониторинговых телеграм-каналов, сейчас цель уже не фиксируется.
По состоянию на 10:27 Воздушные силы объявили отбой ракетной опасности для всей Украины, кроме Сумской, Донецкой, Харьковской областей, где сохраняется угроза тактической авиации.
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+1 Підлога Маккартні
показать весь комментарий03.06.2025 10:06 Ответить Ссылка
+1 Владимир #594971
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+1 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий03.06.2025 10:16 Ответить Ссылка
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