По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Повідомлялося про швидкісну ціль на Київ (оновлено)

Зранку 3 червня 2025 року по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування пресцентр Повітряних сил.

Як зазначається, зафіксовано швидкісну ціль на Київ.

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За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі ціль вже не фіксується.

Станом на 10.27 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки для всієї України, крім Сумської, Донецької, Харківської областей, де зберігається загроза тактичної авіації.