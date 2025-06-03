По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Повідомлялося про швидкісну ціль на Київ (оновлено)
Зранку 3 червня 2025 року по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування пресцентр Повітряних сил.
Як зазначається, зафіксовано швидкісну ціль на Київ.
За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі ціль вже не фіксується.
Станом на 10.27 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки для всієї України, крім Сумської, Донецької, Харківської областей, де зберігається загроза тактичної авіації.
Топ коментарі
+1 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.06.2025 10:06 Відповісти Посилання
+1 Владимир #594971
показати весь коментар03.06.2025 10:10 Відповісти Посилання
+1 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар03.06.2025 10:16 Відповісти Посилання
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