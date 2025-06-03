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Новини Повітряна тривога через загрозу балістики
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По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Повідомлялося про швидкісну ціль на Київ (оновлено)

сирена

Зранку 3 червня 2025 року по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування пресцентр Повітряних сил.

Як зазначається, зафіксовано швидкісну ціль на Київ.

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За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі ціль вже не фіксується.

Станом на 10.27 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки для всієї України, крім Сумської, Донецької, Харківської областей, де зберігається загроза тактичної авіації.

Автор: 

Повітряні сили (2744) повітряна тривога (934) Повітряні атаки на Київ (807)


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Топ коментарі
+1
Підари бісяться після того як об них витерли член, після того як цим членом надавали за щоку
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03.06.2025 10:06 Відповісти
+1
А як по москві?
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03.06.2025 10:10 Відповісти
+1
Тепер Україна повинна знищити аеродром звідки рашистський МІГ завдав удару по Україні. І так поки Сосії не дійде що дуже дорого бомбити Україну
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03.06.2025 10:16 Відповісти
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Підари бісяться після того як об них витерли член, після того як цим членом надавали за щоку
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03.06.2025 10:06 Відповісти
невже по Банковій?
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03.06.2025 10:06 Відповісти
А як по москві?
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03.06.2025 10:10 Відповісти
Тепер Україна повинна знищити аеродром звідки рашистський МІГ завдав удару по Україні. І так поки Сосії не дійде що дуже дорого бомбити Україну
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03.06.2025 10:16 Відповісти
Давно пора це робити, де спецназ, розвідка, нехай постають на ху....лостані
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03.06.2025 10:31 Відповісти
Пролунав відбій !!
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03.06.2025 10:28 Відповісти
А кацапський "кинджал" прилетів в Миколаїв.
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03.06.2025 11:07 Відповісти
СБУ нагрузило рашистську фсб і міліцію роботою...Тепер 3,14торашисти будуть всі тягачі ,фури,контейнери ,склади ,гаражі і т.д перевіряти і вдень і вночі.А раптом ще не все запустила Україна
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03.06.2025 10:43 Відповісти
Міг не зміг...

ПНХ
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03.06.2025 10:47 Відповісти
 
 