Обманули на 3 млн грн родственников пропавших без вести военных: в Днепропетровской области разоблачена группа лиц. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Каменской окружной прокуратуры сообщено о подозрении трем участникам организованной группы, которые обманули на 3 млн грн родственников военных, пропавших без вести или попавших в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им сообщено о подозрении в совершении мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, участники группы в социальных сетях подыскивали объявления о поиске военнослужащих ВСУ, которые пропали без вести или попали в плен.











В дальнейшем они связывались с родными военных через мессенджеры и предлагали им "помощь" в возвращении их из плена или лечении.

"За свои услуги злоумышленники требовали денежное вознаграждение, которое потерпевшие перечисляли на подконтрольные банковские карты.

Сейчас установлено 14 пострадавших из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 3 млн грн", - говорится в сообщении.

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Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, денежные средства и банковские карты.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Также проверяется их причастность к еще 12 эпизодам противоправной деятельности с общим ущербом на сумму почти 5 млн грн.