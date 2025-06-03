Ошукали на 3 млн грн родичів зниклих безвісти військових: на Дніпропетровщині викрито групу осіб. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Кам'янської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи, які ошукали на 3 млн грн родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон.











У подальшому вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм "допомогу" в поверненні їх з полону чи лікуванні.

"За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.

Наразі встановлено 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, грошові кошти та банківські картки.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Також перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів протиправної діяльності із загальними збитками на суму майже 5 млн грн.