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Ошукали на 3 млн грн родичів зниклих безвісти військових: на Дніпропетровщині викрито групу осіб. ФОТОрепортаж

шахраї ошукували рідних зниклих

За процесуального керівництва Кам'янської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи, які ошукали на 3 млн грн родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон.

шахраї ошукували рідних зниклих
шахраї ошукували рідних зниклих
шахраї ошукували рідних зниклих
шахраї ошукували рідних зниклих
шахраї ошукували рідних зниклих

У подальшому вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм "допомогу" в поверненні їх з полону чи лікуванні.

"За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.

Наразі встановлено 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, грошові кошти та банківські картки.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Також перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів протиправної діяльності із загальними збитками на суму майже 5 млн грн.

Автор: 

шахрайство (1105) зниклий безвісти (210) Офіс Генпрокурора (3274)


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Ціх покидьків відправити на довічне, з конфіскацією майна.
показати весь коментар
03.06.2025 11:31 Відповісти
В отаких тварин треба просто у них на очах убивати їхніх батьків і дітей. Після чого робити з них самовари шляхом ампутації кінцівок і викидати на вулицю.
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03.06.2025 12:05 Відповісти
 
 