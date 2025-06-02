Ошукав матір загиблого воїна майже на мільйон гривень: Затримано мешканця Вінниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Затримано чоловіка, причетного до шахрайської схеми заволодіння грошима з банківського рахунку матері загиблого захисника України. Жінка втратила кошти, виконуючи вказівки, які у телефонній розмові надавали нібито представники служби безпеки банку. Причетному до схеми чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це розповіли в Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків. Вони повідомили про нібито блокування банківської картки і, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконали співрозмовницю виконати певні дії. Це дозволило їхньому спільнику отримати доступ до онлайн-банкінгу громадянки та заволодіти майже мільйоном гривень, який жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю її сина.



Привласнені кошти мешканець Вінниці витратив шляхом придбання дороговартісної техніки, зокрема смартфонів, за допомогою безконтактних платежів у торгових мережах Вінниці з подальшим їхнім продажем.

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Встановлено особу 38-річного уродженця російського міста Челябінськ, який має українське громадянство і мешкає у Вінниці. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і має низку незнятих та непогашених судимостей за корисливі злочини.



Так, у день привласнення коштів матері загиблого військового він придбав 18 смартфонів iPhone, а також вивів частину грошей через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.

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Слідчі провели низку обшуків і повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення його спільників, не виключена додаткова кваліфікація.



