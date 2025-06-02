Обманул мать погибшего воина почти на миллион гривен: задержан житель Винницы, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержан мужчина, причастный к мошеннической схеме завладения деньгами с банковского счета матери погибшего защитника Украины. Женщина потеряла средства, выполняя указания, которые в телефонном разговоре предоставляли якобы представители службы безопасности банка. Причастному к схеме мужчине грозит до 12-ти лет заключения.

Об этом рассказали в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подельники фигуранта звонили потерпевшей, изображая из себя работников службы безопасности одного из банков. Они сообщили о якобы блокировке банковской карты и, применяя методы социальной инженерии, убедили собеседницу выполнить определенные действия. Это позволило их сообщнику получить доступ к онлайн-банкингу гражданки и завладеть почти миллионом гривен, который женщина получила от государства в связи с гибелью ее сына.



Присвоенные средства житель Винницы потратил путем приобретения дорогостоящей техники, в частности смартфонов, с помощью бесконтактных платежей в торговых сетях Винницы с последующей их продажей.

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Установлена личность 38-летнего уроженца российского города Челябинск, который имеет украинское гражданство и проживает в Виннице. Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет ряд неснятых и непогашенных судимостей за корыстные преступления.



Так, в день присвоения средств матери погибшего военного он приобрел 18 смартфонов iPhone, а также вывел часть денег через финансовую компанию, связанную с почтовым оператором.

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Следователи провели ряд обысков и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Сейчас продолжаются следственные действия с целью установления его сообщников, не исключена дополнительная квалификация.



