В "Укрэнерго" не прогнозируют отключения света летом

Сейчас высокого риска введения графиков отключений электроэнергии этим летом нет.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сейчас о высоком риске применения мер ограничения летом (даже в период пика потребления в условиях жары) речь не идет. Ремонтная кампания на основных объектах генерации была спланирована таким образом, чтобы энергосистема была максимально способной обеспечить потребности всех потребителей", - отметили там.

В "Укрэнерго" заявили, что в этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Также благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных в прошлом году объектов генерации и восстановили сети системы передачи.

Положительно повлияло на состояние энергосистемы также строительство новых объектов распределенной генерации.

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