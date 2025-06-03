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Новости Отключение электроэнергии
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В "Укрэнерго" не прогнозируют отключения света летом

Будут ли отключать свет летом. Что говорят в Укрэнерго

Сейчас высокого риска введения графиков отключений электроэнергии этим летом нет.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сейчас о высоком риске применения мер ограничения летом (даже в период пика потребления в условиях жары) речь не идет. Ремонтная кампания на основных объектах генерации была спланирована таким образом, чтобы энергосистема была максимально способной обеспечить потребности всех потребителей", - отметили там.

В "Укрэнерго" заявили, что в этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Также благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных в прошлом году объектов генерации и восстановили сети системы передачи.

Положительно повлияло на состояние энергосистемы также строительство новых объектов распределенной генерации.

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Автор: 

Укрэнерго (659) отключение света (425)


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Значить будуть відключення. Нажаль досвід показує, що усі заяви влади і всіх інституцій треба сприймати зеркально: сказли не буде - значить з досить високою вірогідністю буде; сказали не будуть робити - значить зроблять і так далі.
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03.06.2025 11:58 Ответить
Знов? А можна мовчки робити свою роботу?

Тим більше, не все від вас залежить.
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03.06.2025 12:00 Ответить
💯
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03.06.2025 12:04 Ответить
Значить готуються до ударів по енергетиці і подальших відключень.
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03.06.2025 12:02 Ответить
вчора жалілися експорт впав в зрівнянні з минулим роком більш як на 20%,а як я помню в минулому році ми сиділи без світла
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03.06.2025 12:34 Ответить
так як і вторгнення не повинно було бути,а тільки свята та й..ні шашлички
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03.06.2025 12:13 Ответить
 
 