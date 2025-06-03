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Новини Відключення електроенергії
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В "Укренерго" не прогнозують відключення світла влітку

Чи відключатимуть світло влітку. Що кажуть в Укренерго

Наразі високого ризику запровадження графіків відключень електроенергії цього літа немає.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піка споживання в умовах спеки) – не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів", - зазначили там.

В "Укренерго" заявили, що цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024 році. Також завдяки  відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджені минулоріч об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

Позитивно вплинуло на стан енергосистеми також будівництво нових об'єктів розподіленої генерації.

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Значить будуть відключення. Нажаль досвід показує, що усі заяви влади і всіх інституцій треба сприймати зеркально: сказли не буде - значить з досить високою вірогідністю буде; сказали не будуть робити - значить зроблять і так далі.
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03.06.2025 11:58 Відповісти
Знов? А можна мовчки робити свою роботу?

Тим більше, не все від вас залежить.
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03.06.2025 12:00 Відповісти
💯
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03.06.2025 12:04 Відповісти
Значить готуються до ударів по енергетиці і подальших відключень.
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03.06.2025 12:02 Відповісти
вчора жалілися експорт впав в зрівнянні з минулим роком більш як на 20%,а як я помню в минулому році ми сиділи без світла
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03.06.2025 12:34 Відповісти
так як і вторгнення не повинно було бути,а тільки свята та й..ні шашлички
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03.06.2025 12:13 Відповісти
 
 