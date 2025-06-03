В "Укренерго" не прогнозують відключення світла влітку

Наразі високого ризику запровадження графіків відключень електроенергії цього літа немає.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піка споживання в умовах спеки) – не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів", - зазначили там.

В "Укренерго" заявили, що цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024 році. Також завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджені минулоріч об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

Позитивно вплинуло на стан енергосистеми також будівництво нових об'єктів розподіленої генерації.

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