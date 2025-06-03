Планировали присвоить более 130 млн грн на закупках трансформаторов для "Харьковоблэнерго": разоблачен организатор схемы хищений, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования. Перед этим его задержали детективы при попытке покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, в 2021 году указанное лицо взяло под личный контроль проведение закупок энергетического оборудования в АО "Харьковоблэнерго" и принимало меры по распространению своего влияния на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

"Руководитель АО "Харьковоблэнерго", который уже является подозреваемым по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными ему компаниями по ценам выше рыночных в несколько раз", - говорится в сообщении.

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Таким образом участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн грн.

В августе 2024 года НАБУ и САП разоблачили сделку и сообщили о подозрении 7 лицам.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыск у фигуранта дела о вероятном завладении средствами АО "Харьковоблэнерго" на закупке трансформаторов в энергетической компании "Энерго-тайм" по завышенной стоимости.