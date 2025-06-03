Планували привласнити понад 130 млн грн на закупівлях трансформаторів для "Харківобленерго": викрито організатора схеми розкрадань, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання. Перед цим його затримали детективи під час спроби залишити територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році вказана особа взяла під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ "Харківобленерго" та вживала заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

"Керівник АТ "Харківобленерго", який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів", - йдеться у повідомленні.

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У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 млн грн.

У серпні 2024 року НАБУ і САП викрили оборудку та повідомили про підозру 7 особам.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Національне антикорупційне бюро провело обшук у фігуранта справи про імовірне заволодіння коштами АТ "Харківобленерго" на закупівлі трансформаторів в енергетичній компанії "Енерго-тайм" за завищеною вартістю.