Враг ударил из РСЗО по с. Чистоводовка на Харьковщине: 3 человека погибли, есть раненые (обновлено). ФОТО

Войска РФ обстреляли село Чистоводовка Куньевской громады на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время известно, что в результате удара погибли 2 человека. Еще 3 - получили ранения различной степени тяжести.

По его словам, предварительно, враг ударил из РСЗО.

"Данные обновляются, люди продолжают обращаться за медицинской помощью", - уточнил Синегубов.

Обновленная информация

Как позже сообщили в Харьковской облпрокуратуре, из-за обстрела погибла 53-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 31 и 53 года. Один из погибших – работник, проводивший интернет в селе и в момент обстрела находившийся на улице.

Еще три человека получили ранения: двое мужчин 38 и 33 лет и 71-летняя жительница.

По данным следствия, 3 июня около 10.30 российская армия обстреляла село Чистоводовка Изюмского района. Предварительно – из реактивной системы залпового огня с кассетными боеприпасами.