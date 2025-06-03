Ворог ударив із РСЗВ по с.Чистоводівка на Харківщині: 3 людини загинули, є поранені (оновлено). ФОТО
Війська РФ обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
На цей час відомо, що внаслідок удару загинуло 2 людини. Ще 3 - отримали поранення різного ступеню тяжкості.
За його словами, попередньо, ворог вдарив з РСЗВ.
"Дані оновлюються, люди продовжують звертатися по медичну допомогу", - уточнив Синєгубов.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомили у Харківській облпрокуратурі, через обстріл загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих – працівник, який проводив інтернет у селі і в момент обстрілу перебував на вулиці.
Ще троє людей отримали поранення: двоє чоловіків 38 і 33 років та 71-річна мешканка.
За даними слідства, 3 червня близько 10:30 російська армія обстріляла село Чистоводівка Ізюмського району. Попередньо - з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами.
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