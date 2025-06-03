МАГАТЭ не видит подготовки со стороны РФ к запуску Запорожской АЭС, - Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит признаков масштабных подготовительных работ со стороны РФ к запуску Запорожской атомной станции.

Об этом заявил заявил заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы наблюдаем за спутниковыми изображениями этого региона и мы не согласны с тем, что было изложено в этом отчете, а именно, что там идут массивные подготовительные работы и строительство, что они очень серьезно там подошли, строят линию. Там что-то происходит, но мы не согласны с тем, что получилось в отчете", - сказал Гросси.

"Еще раз хочу напомнить: с точки зрения МАГАТЭ первое и самое главное - это условия безопасности, которые должны быть выполнены в случае любого перезапуска энергоблоков станции, пока такие условия не выполнены", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

При этом Гросси добавил, что в целом возможность частичного или полного запуска ЗАЭС должна очень серьезно обсуждаться с технической точки зрения.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас будут очень серьезные технические, именно технические, обсуждения технических вопросов в связи с возможным запуском, полностью или частично - 1-2 блоков. Но, как я до этого говорил, есть определенные условия безопасности, которые должны быть выполнены для того, чтобы начинать разговор о любом перезапуске вообще, и до этого еще долго", - пояснил глава МАГАТЭ.

Читайте: Восстановление полной работы ЗАЭС в случае перемирия займет более года, - Гросси

Напоминаем, в конце мая издание The New York Times со ссылкой на отчет Greenpeace писало, что Россия строит линии электропередачи на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети оккупированную Запорожскую АЭС.