МАГАТЕ не бачить підготовки з боку РФ до запуску Запорізької АЕС, - Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить ознак масштабних підготовчих робіт з боку РФ до запуску Запорізької атомної станції.
Про це заявив заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми спостерігаємо за супутниковими зображеннями цього регіону і ми не погоджуємося з тим, що було викладено в цьому звіті, а саме, що там йдуть масивні підготовчі роботи і будівництво, що вони дуже серйозно там підійшли, будують лінію. Там щось відбувається, але ми не погоджуємося з тим, що вийшло у звіті", – сказав Гроссі.
"Ще раз хочу нагадати: з точки зору МАГАТЕ найперше і найголовніше – це умови безпеки, які мають бути виконано у разі будь-якую перезапуску енергоблоків станції, наразі такі умови не виконано", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.
При цьому Гроссі додав, що в цілому можливість часткового або повного запуску ЗАЕС має дуже серйозно обговорюватися з технічної точки зору.
"Ще раз хочу наголосити, що у нас будуть дуже серйозні технічні, саме технічні, обговорення технічних питань у зв'язку з можливим запуском, повністю або частково – 1-2 блоків. Але, як я до цього казав, є певні умови безпеки, які мають бути виконано для того, щоб починати розмову про будь-який перезапуск взагалі, і до цього ще довго", – пояснив глава МАГАТЕ.
Нагадуємо, наприкінці травня видання The New York Times з посиланням на звіт Greenpeace писало, що Росія будує лінії електропередачі на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі окуповану Запорізьку АЕС.
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