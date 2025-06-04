Войска РФ атаковали дроном Сумы: ранен человек
Враг нанес удар по территории Ковпаковского районе Сумской громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Предварительно, россияне ударили беспилотником. Ранен один человек.
Последствия атаки ОВА сейчас выясняет.
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