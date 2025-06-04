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Новости Атака БПЛА на Сумы Удар по Сумам
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Войска РФ атаковали дроном Сумы: ранен человек

шахед атакует Сумы

Враг нанес удар по территории Ковпаковского районе Сумской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, россияне ударили беспилотником. Ранен один человек.

Последствия атаки ОВА сейчас выясняет.

Автор: 

обстрел (27784) Сумская область (3309) Сумы (1176) Сумский район (258)


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