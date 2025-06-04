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Новини Атака БпЛА на Суми Удар по Сумах
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Війська РФ атакували дроном Суми: поранено людину

шахед атакує Суми

Ворог завдав удару по території Ковпаківського районі Сумської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА. 

Попередньо, росіяни вдарили безпілотником. Поранена одна людина.

Наслідки атаки ОВА наразі зʼясовує.

Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862) Суми (915) Сумський район (261)


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