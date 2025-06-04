Війська РФ атакували дроном Суми: поранено людину
Ворог завдав удару по території Ковпаківського районі Сумської громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Попередньо, росіяни вдарили безпілотником. Поранена одна людина.
Наслідки атаки ОВА наразі зʼясовує.
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