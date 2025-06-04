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Новости Европе не хватает пороха
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ЕС не хватает мощностей для производства боеприпасов в необходимых объемах как для себя, так и для Украины, – глава Бюро нацбезопасности Польши Луковский

Глава Бюро национальной безопасности Польши

Страны Евросоюза не имеют достаточных промышленных мощностей для производства необходимого количества боеприпасов как для собственных нужд, так и для поставки Украине.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский в комментарии изданию Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

"Если американцы не продолжат военную помощь, это создаст проблему с эффективной поддержкой Украины в долгосрочной перспективе. Евросоюз должен взять на себя большую нагрузку", - сказал Луковский. В то же время он признал, что реализация программ, таких как SAFE и ReARM Europe, требует времени, чтобы дать ожидаемый результат.

По словам главы BBN, Россия имеет "гигантское преимущество" в производстве боеприпасов по сравнению со странами ЕС. Он также отметил, что ситуация приближается к критической точке.

Луковский выразил надежду, что США продолжат поддержку Украины, и отметил, что "в администрации Трампа растет понимание важности помощи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украине нужны люди": В ЕС начали готовить план возвращения беженцев на Родину, - Politico

Автор: 

боеприпасы (2359) Польша (8504) производство (474) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+11
Рашка під "пекельними " і "нищівними" санкціями може мільйони клепати а весь Євросоюз ні?
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04.06.2025 14:13 Ответить
+9
Ну, тоді так і сидіть, чекайте на московитів під Варшавою!
Але, другого Пілсудського, у Польщі немає, як і снарядів! Московські гроші, роблять польську єліту??
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04.06.2025 14:15 Ответить
+9
Вкладайте кошти у Rheinmetall а не в енергоносії кацапського походження.
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04.06.2025 14:16 Ответить
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04.06.2025 14:11 Ответить
Рашка під "пекельними " і "нищівними" санкціями може мільйони клепати а весь Євросоюз ні?
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04.06.2025 14:13 Ответить
За підтримки Китаю, Ірану, КНДР.
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04.06.2025 14:14 Ответить
А Євросоюз ніхто не "підтримує"?
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04.06.2025 14:24 Ответить
США колись.
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04.06.2025 14:31 Ответить
Японія, Корея, Австралія, Канада?
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04.06.2025 14:37 Ответить
Основний вклад все-таки був у США.
Наприклад, військові бази.
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04.06.2025 14:40 Ответить
Бази нічого не виробляють.
Vasya #607130 Рашка під "пекельними " і "нищівними" санкціями може мільйони клепати а весь Євросоюз ні?
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04.06.2025 14:44 Ответить
Бази = захист. Понадіялись на нього пани європейці, та довели власний ВПК до занепаду.
Німеччина того року зробила 4 млн пасажирських автомобілів. Автомобіль значно складніше снаряда, і матеріалів потребує більше.
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04.06.2025 14:47 Ответить
В европах все (в среднем) живут на 3к евро, а в оркостане на 300-400. Вот считай куда разница уходит.
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04.06.2025 14:16 Ответить
Але якщо треба 40 мільйонів автомобілів за рік виробити,то аж бігом всі потужності виростають.А 5 мільйонів снарядів,то ніяк!!!
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04.06.2025 14:32 Ответить
Автомобіль - приємно для кінцевого споживача, тому він платить за нього гроші.
Снаряд - немає нічого приємного для кінцевого споживача, тому він грошей не платить.
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04.06.2025 14:41 Ответить
Стільки автомобілів не виробляє навіть Китай. Європейці 12-15 мільйонів.
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04.06.2025 14:43 Ответить
Та немає ніяких 40 млн авто в рік
За 2024 світове виробництво склало 92 млн з яких Китай 31, США 10, Японія 8 а Європа разом 15
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04.06.2025 14:44 Ответить
А рашка?
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04.06.2025 14:46 Ответить
До війни було 2 млн, зараз 1 - решта потужностей снаряди виготовляють
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04.06.2025 14:51 Ответить
Ну, тоді так і сидіть, чекайте на московитів під Варшавою!
Але, другого Пілсудського, у Польщі немає, як і снарядів! Московські гроші, роблять польську єліту??
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04.06.2025 14:15 Ответить
Не зрозумів? А для яких власних потреб ЄС потрібно снаряди? Вони віну ведуть з кимось ще? 🤔
З Марсом?
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04.06.2025 14:45 Ответить
З такими питаннями, до прутіна.
Він роз'яснить, з часів Рюріка…, коли Ічкерія, напала на прутіна!!?? Московії, у пєрдє!
Слава Україні!!
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04.06.2025 15:50 Ответить
Вкладайте кошти у Rheinmetall а не в енергоносії кацапського походження.
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04.06.2025 14:16 Ответить
Не будуть вкладати в кацапські енергоносії - виробництво снарядів зменшиться ще більше. Отака *уйня малята.
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04.06.2025 14:20 Ответить
В Європі всі енергоносії пораховані, ніхто там не буде такий дефіцит витрачати на виробництво зброї
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04.06.2025 14:31 Ответить
Хай не прибідняється і не жлобиться. Високоточна зброя значною мірою могла б компенсувати перевагу немитої у гарматному м'ясі і металобрухті.
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04.06.2025 14:18 Ответить
Німеччина під час ДСВ думала так само. Потрібні масові, дешеві та відносно ефективні рішення.
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04.06.2025 14:22 Ответить
Так прикол в тому, що раша в рази випереджає всю Європу не тільки по снарядах, а ще й по високоточних ракетах
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04.06.2025 14:27 Ответить
Не такі вони в раші і високоточні, як західні. Зате дешевші і простіші у виробництві.
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04.06.2025 14:44 Ответить
Чому, якщо з тих самих комплектуючих виготовляються
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04.06.2025 14:49 Ответить
Переважно з китайських аналогів.
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04.06.2025 15:08 Ответить
А яку високоточну зброю вони мають? Шторм шедов і Таурус по кілька сотень? Так кацапи мають ще кращі Іскандери та різні там Х101. В Європі обмаль зброї як звичайної так і високоточної
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04.06.2025 14:25 Ответить
Рада звільнила від ввізного мита і ПДВ оптоволокно для дронів
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04.06.2025 14:20 Ответить
повчіться у кацапів, довбні-пустомелі, як поставити економіку на військові рейки в умовах "санкцій" і потроїти випуск ракет та іншого залізяччя.
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04.06.2025 14:22 Ответить
Ну не будь європейці більше воювати і масово робити зброю, ну вони вийшли на інший рівень світосприйняття
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04.06.2025 14:28 Ответить
Дійсно, куди тим бідним слаборозвиненим європейським країнам до такого промислового гіганта як КНДР. Ось зібрати самміт і створити "коаліцію" - інша справа.
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04.06.2025 14:30 Ответить
Тому, що ці всі величезні західні ВВП це не виробництво, а дуті акції, які торгуються на фондових біржах
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04.06.2025 14:33 Ответить
Ага, а от рашка - сплошной промишлєнний гігант
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04.06.2025 14:39 Ответить
Рашка це енергоносії та військове виробництво
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04.06.2025 14:46 Ответить
Там багато ВВП формується у вигляді "Гугл купив за 10 мільярдів стартап, який розпізнає модель купальника по фото". Тільки під час війни 10-мільярдний стартап значення не має, а 10-мільярдний завод з танками - має.
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04.06.2025 15:41 Ответить
Та пофіг. До 40% своїх потреб у зброї Україна може покрити за рахунок внутрішнього виробництва, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3555606
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04.06.2025 14:34 Ответить
Ну дрони на 99% це українське виробництво, а дрони зараз завдають 80% уражень по живій силі. Від Заходу треба зв'язок, супутники, старлінк ну і ППО звичайно
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04.06.2025 14:48 Ответить
То чо тоді всі включили істєріку?
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04.06.2025 14:53 Ответить
Це все відмазки,нас просто хочуть кинути у пащу кацапам.
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04.06.2025 14:37 Ответить
Погана новина для ЄС - з рівняння європейського ситого благополуччя зникає РФ з дешевим газом і США з дешевим "дахом". Гарна новина - у рівнянні з'являється Україна з 4 млн моб ресурсу. Так що ситість ще потриває)
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04.06.2025 14:45 Ответить
То ж казали 6 млн. А https://tsn.ua/********/yakscho-********-mobilizuye-vsih-vid-18-rokiv-to-zmozhe-voyuvati-do-2033-roku-budanov-2636019.html Буданов казав, що до 2033-го точно можем повоювати...
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04.06.2025 15:15 Ответить
По всякому кажуть, десь 3, десь 6. Ось тут наприклад 3,7 - і це на кінець 2024 року. А враховуючи що набирають зараз по 30 тисяч в місяць, то можна відповідно рахувати. Але так, людського ресурсу ще вистачить надовго.
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04.06.2025 15:29 Ответить
Чисто людей то надовго. Правда, треба враховувати ще й рівень забезпечення того ресурсу. Якщо допомога партнерів знизиться або взагалі зникне - відповідно збільшаться витрати того ресурсу, відповідно й скоротяться строки можливості продовжувати воювати.
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04.06.2025 15:33 Ответить
Таке забезпечення, яке треба для утримування фронту, вони забезпечать, це можна не сумніватися.
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04.06.2025 15:34 Ответить
Якщо під "утраманням" мати на увазі сповільнення відступу, то так, забезпечать.
Якщо мати на увазі зупинку просування ворога на тривалий час, то ні, не забезпечать.
Бо ж тоді для Пу зникне причина продовжувати війну і НАТО https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ може потрапити під загрозу нападу. А загрози для НАТО не можна ж допускати, ви шо.
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04.06.2025 15:42 Ответить
В цілому якшо глянути на карту то там все на місці вже дуже довго, десятки кілометрів - то в масштабах України єрунда. Ще до західного кордону багато території, багато людей, тому європейцям поки що турбуватися нема причин.
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04.06.2025 15:48 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq5zvz3d1nvo Почекати до смерті Путіна в них точно є час і можливості.
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04.06.2025 15:55 Ответить
Або до закінчення каденції Трампа - і теж все закінчиться. Коротше, стільки можливостей, головне триматися і все буде.
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04.06.2025 16:01 Ответить
А ну правильно, там він казав шо якщо взагалі всіх з 18 років взяти то буде 6 млн. Так всіх не візьмуть - заброньовані, відстрочки, вік навіть якщо й знизять то навряд чи до 18 бо порозбігаються й ті шо є. Так що мабуть 2030 рік більш реалістичний, тим більше що й європейські друзі неодноразово цю дату згадували)
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04.06.2025 15:32 Ответить
Внести зміни в законодавство щодо бронювання(вже було), відстрочок(вже було), зниження мобілізаційного віку(вже було), виправлення списку хвороб(вже було) як раз плюнути. Тому й зниження моб. віку до 18 виключати не можна
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04.06.2025 15:38 Ответить
Та є ще куди піднатужитися, так що може й до 2033.
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04.06.2025 15:43 Ответить
Навіщо їм снаряди для себе? З ким вони зібрались воювати?
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04.06.2025 14:46 Ответить
А ще ж ми говоримо про країни, де прийнято виходити на погроми зі спалюванням машин, коли макарони дорожчають. Уявіть шо буде, якщо там доведеться соціалку різати заради зброї. Та електорат завиє і скаже домовляйтеся хоч з Пу хоч з Сі, нафіг нам це все не всралося.
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04.06.2025 14:53 Ответить
 
 