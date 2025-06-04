ЕС не хватает мощностей для производства боеприпасов в необходимых объемах как для себя, так и для Украины, – глава Бюро нацбезопасности Польши Луковский
Страны Евросоюза не имеют достаточных промышленных мощностей для производства необходимого количества боеприпасов как для собственных нужд, так и для поставки Украине.
Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский в комментарии изданию Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.
"Если американцы не продолжат военную помощь, это создаст проблему с эффективной поддержкой Украины в долгосрочной перспективе. Евросоюз должен взять на себя большую нагрузку", - сказал Луковский. В то же время он признал, что реализация программ, таких как SAFE и ReARM Europe, требует времени, чтобы дать ожидаемый результат.
По словам главы BBN, Россия имеет "гигантское преимущество" в производстве боеприпасов по сравнению со странами ЕС. Он также отметил, что ситуация приближается к критической точке.
Луковский выразил надежду, что США продолжат поддержку Украины, и отметил, что "в администрации Трампа растет понимание важности помощи".
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Наприклад, військові бази.
Vasya #607130 Рашка під "пекельними " і "нищівними" санкціями може мільйони клепати а весь Євросоюз ні?
Німеччина того року зробила 4 млн пасажирських автомобілів. Автомобіль значно складніше снаряда, і матеріалів потребує більше.
Снаряд - немає нічого приємного для кінцевого споживача, тому він грошей не платить.
За 2024 світове виробництво склало 92 млн з яких Китай 31, США 10, Японія 8 а Європа разом 15
Але, другого Пілсудського, у Польщі немає, як і снарядів! Московські гроші, роблять польську єліту??
З Марсом?
Він роз'яснить, з часів Рюріка…, коли Ічкерія, напала на прутіна!!?? Московії, у пєрдє!
Слава Україні!!
Якщо мати на увазі зупинку просування ворога на тривалий час, то ні, не забезпечать.
Бо ж тоді для Пу зникне причина продовжувати війну і НАТО https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ може потрапити під загрозу нападу. А загрози для НАТО не можна ж допускати, ви шо.