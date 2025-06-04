ЕС не хватает мощностей для производства боеприпасов в необходимых объемах как для себя, так и для Украины, – глава Бюро нацбезопасности Польши Луковский

Страны Евросоюза не имеют достаточных промышленных мощностей для производства необходимого количества боеприпасов как для собственных нужд, так и для поставки Украине.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский в комментарии изданию Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

"Если американцы не продолжат военную помощь, это создаст проблему с эффективной поддержкой Украины в долгосрочной перспективе. Евросоюз должен взять на себя большую нагрузку", - сказал Луковский. В то же время он признал, что реализация программ, таких как SAFE и ReARM Europe, требует времени, чтобы дать ожидаемый результат.

По словам главы BBN, Россия имеет "гигантское преимущество" в производстве боеприпасов по сравнению со странами ЕС. Он также отметил, что ситуация приближается к критической точке.

Луковский выразил надежду, что США продолжат поддержку Украины, и отметил, что "в администрации Трампа растет понимание важности помощи".





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