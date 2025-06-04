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Новини Європі не вистачає боєприпасів
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ЄС не вистачає потужностей для виробництва боєприпасів у необхідних обсягах як для себе, так і для України, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський

Глава Бюро нацбезпеки Польщі

Країни Євросоюзу не мають достатніх промислових потужностей для виробництва необхідної кількості боєприпасів як для власних потреб, так і для постачання Україні.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський у коментарі виданню Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо американці не продовжать військову допомогу, це створить проблему з ефективною підтримкою України в довгостроковій перспективі. Євросоюз має взяти на себе велике навантаження", - сказав Луковський. Водночас він визнав, що реалізація програм, таких як SAFE і ReARM Europe, потребує часу, щоб дати очікуваний результат.

За словами глави BBN, Росія має "гігантську перевагу" у виробництві боєприпасів порівняно з країнами ЄС. Він також зазначив, що ситуація наближається до критичної точки.

Луковський висловив сподівання, що США продовжать підтримку України, і зауважив, що "в адміністрації Трампа зростає розуміння важливості допомоги".

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Автор: 

боєприпаси (2294) Польща (8621) виробництво (1652) Євросоюз (13639)


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Топ коментарі
+10
Рашка під "пекельними " і "нищівними" санкціями може мільйони клепати а весь Євросоюз ні?
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04.06.2025 14:13 Відповісти
+8
Ну, тоді так і сидіть, чекайте на московитів під Варшавою!
Але, другого Пілсудського, у Польщі немає, як і снарядів! Московські гроші, роблять польську єліту??
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04.06.2025 14:15 Відповісти
+7
Вкладайте кошти у Rheinmetall а не в енергоносії кацапського походження.
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04.06.2025 14:16 Відповісти
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04.06.2025 14:11 Відповісти
Рашка під "пекельними " і "нищівними" санкціями може мільйони клепати а весь Євросоюз ні?
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04.06.2025 14:13 Відповісти
За підтримки Китаю, Ірану, КНДР.
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04.06.2025 14:14 Відповісти
А Євросоюз ніхто не "підтримує"?
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04.06.2025 14:24 Відповісти
США колись.
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04.06.2025 14:31 Відповісти
Японія, Корея, Австралія, Канада?
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04.06.2025 14:37 Відповісти
Основний вклад все-таки був у США.
Наприклад, військові бази.
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04.06.2025 14:40 Відповісти
Бази нічого не виробляють.
Vasya #607130 Рашка під "пекельними " і "нищівними" санкціями може мільйони клепати а весь Євросоюз ні?
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04.06.2025 14:44 Відповісти
Бази = захист. Понадіялись на нього пани європейці, та довели власний ВПК до занепаду.
Німеччина того року зробила 4 млн пасажирських автомобілів. Автомобіль значно складніше снаряда, і матеріалів потребує більше.
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04.06.2025 14:47 Відповісти
В европах все (в среднем) живут на 3к евро, а в оркостане на 300-400. Вот считай куда разница уходит.
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04.06.2025 14:16 Відповісти
Але якщо треба 40 мільйонів автомобілів за рік виробити,то аж бігом всі потужності виростають.А 5 мільйонів снарядів,то ніяк!!!
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04.06.2025 14:32 Відповісти
Автомобіль - приємно для кінцевого споживача, тому він платить за нього гроші.
Снаряд - немає нічого приємного для кінцевого споживача, тому він грошей не платить.
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04.06.2025 14:41 Відповісти
Стільки автомобілів не виробляє навіть Китай. Європейці 12-15 мільйонів.
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04.06.2025 14:43 Відповісти
Та немає ніяких 40 млн авто в рік
За 2024 світове виробництво склало 92 млн з яких Китай 31, США 10, Японія 8 а Європа разом 15
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04.06.2025 14:44 Відповісти
А рашка?
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04.06.2025 14:46 Відповісти
До війни було 2 млн, зараз 1 - решта потужностей снаряди виготовляють
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04.06.2025 14:51 Відповісти
Ну, тоді так і сидіть, чекайте на московитів під Варшавою!
Але, другого Пілсудського, у Польщі немає, як і снарядів! Московські гроші, роблять польську єліту??
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04.06.2025 14:15 Відповісти
Не зрозумів? А для яких власних потреб ЄС потрібно снаряди? Вони віну ведуть з кимось ще? 🤔
З Марсом?
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04.06.2025 14:45 Відповісти
Вкладайте кошти у Rheinmetall а не в енергоносії кацапського походження.
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04.06.2025 14:16 Відповісти
Не будуть вкладати в кацапські енергоносії - виробництво снарядів зменшиться ще більше. Отака *уйня малята.
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04.06.2025 14:20 Відповісти
В Європі всі енергоносії пораховані, ніхто там не буде такий дефіцит витрачати на виробництво зброї
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04.06.2025 14:31 Відповісти
Хай не прибідняється і не жлобиться. Високоточна зброя значною мірою могла б компенсувати перевагу немитої у гарматному м'ясі і металобрухті.
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04.06.2025 14:18 Відповісти
Німеччина під час ДСВ думала так само. Потрібні масові, дешеві та відносно ефективні рішення.
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04.06.2025 14:22 Відповісти
Так прикол в тому, що раша в рази випереджає всю Європу не тільки по снарядах, а ще й по високоточних ракетах
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04.06.2025 14:27 Відповісти
Не такі вони в раші і високоточні, як західні. Зате дешевші і простіші у виробництві.
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04.06.2025 14:44 Відповісти
Чому, якщо з тих самих комплектуючих виготовляються
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04.06.2025 14:49 Відповісти
Переважно з китайських аналогів.
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04.06.2025 15:08 Відповісти
А яку високоточну зброю вони мають? Шторм шедов і Таурус по кілька сотень? Так кацапи мають ще кращі Іскандери та різні там Х101. В Європі обмаль зброї як звичайної так і високоточної
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04.06.2025 14:25 Відповісти
Рада звільнила від ввізного мита і ПДВ оптоволокно для дронів
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04.06.2025 14:20 Відповісти
повчіться у кацапів, довбні-пустомелі, як поставити економіку на військові рейки в умовах "санкцій" і потроїти випуск ракет та іншого залізяччя.
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04.06.2025 14:22 Відповісти
Ну не будь європейці більше воювати і масово робити зброю, ну вони вийшли на інший рівень світосприйняття
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04.06.2025 14:28 Відповісти
Дійсно, куди тим бідним слаборозвиненим європейським країнам до такого промислового гіганта як КНДР. Ось зібрати самміт і створити "коаліцію" - інша справа.
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04.06.2025 14:30 Відповісти
Тому, що ці всі величезні західні ВВП це не виробництво, а дуті акції, які торгуються на фондових біржах
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04.06.2025 14:33 Відповісти
Ага, а от рашка - сплошной промишлєнний гігант
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04.06.2025 14:39 Відповісти
Рашка це енергоносії та військове виробництво
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04.06.2025 14:46 Відповісти
Та пофіг. До 40% своїх потреб у зброї Україна може покрити за рахунок внутрішнього виробництва, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3555606
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04.06.2025 14:34 Відповісти
Ну дрони на 99% це українське виробництво, а дрони зараз завдають 80% уражень по живій силі. Від Заходу треба зв'язок, супутники, старлінк ну і ППО звичайно
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04.06.2025 14:48 Відповісти
То чо тоді всі включили істєріку?
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04.06.2025 14:53 Відповісти
Це все відмазки,нас просто хочуть кинути у пащу кацапам.
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04.06.2025 14:37 Відповісти
Погана новина для ЄС - з рівняння європейського ситого благополуччя зникає РФ з дешевим газом і США з дешевим "дахом". Гарна новина - у рівнянні з'являється Україна з 4 млн моб ресурсу. Так що ситість ще потриває)
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04.06.2025 14:45 Відповісти
То ж казали 6 млн. А https://tsn.ua/********/yakscho-********-mobilizuye-vsih-vid-18-rokiv-to-zmozhe-voyuvati-do-2033-roku-budanov-2636019.html Буданов казав, що до 2033-го точно можем повоювати...
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04.06.2025 15:15 Відповісти
По всякому кажуть, десь 3, десь 6. Ось тут наприклад 3,7 - і це на кінець 2024 року. А враховуючи що набирають зараз по 30 тисяч в місяць, то можна відповідно рахувати. Але так, людського ресурсу ще вистачить надовго.
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04.06.2025 15:29 Відповісти
Навіщо їм снаряди для себе? З ким вони зібрались воювати?
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04.06.2025 14:46 Відповісти
А ще ж ми говоримо про країни, де прийнято виходити на погроми зі спалюванням машин, коли макарони дорожчають. Уявіть шо буде, якщо там доведеться соціалку різати заради зброї. Та електорат завиє і скаже домовляйтеся хоч з Пу хоч з Сі, нафіг нам це все не всралося.
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04.06.2025 14:53 Відповісти
 
 