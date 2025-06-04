ЄС не вистачає потужностей для виробництва боєприпасів у необхідних обсягах як для себе, так і для України, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський
Країни Євросоюзу не мають достатніх промислових потужностей для виробництва необхідної кількості боєприпасів як для власних потреб, так і для постачання Україні.
Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський у коментарі виданню Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо американці не продовжать військову допомогу, це створить проблему з ефективною підтримкою України в довгостроковій перспективі. Євросоюз має взяти на себе велике навантаження", - сказав Луковський. Водночас він визнав, що реалізація програм, таких як SAFE і ReARM Europe, потребує часу, щоб дати очікуваний результат.
За словами глави BBN, Росія має "гігантську перевагу" у виробництві боєприпасів порівняно з країнами ЄС. Він також зазначив, що ситуація наближається до критичної точки.
Луковський висловив сподівання, що США продовжать підтримку України, і зауважив, що "в адміністрації Трампа зростає розуміння важливості допомоги".
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Наприклад, військові бази.
Vasya #607130 Рашка під "пекельними " і "нищівними" санкціями може мільйони клепати а весь Євросоюз ні?
Німеччина того року зробила 4 млн пасажирських автомобілів. Автомобіль значно складніше снаряда, і матеріалів потребує більше.
Снаряд - немає нічого приємного для кінцевого споживача, тому він грошей не платить.
За 2024 світове виробництво склало 92 млн з яких Китай 31, США 10, Японія 8 а Європа разом 15
Але, другого Пілсудського, у Польщі немає, як і снарядів! Московські гроші, роблять польську єліту??
З Марсом?