Атака "шахедов" на Чернигов 3 июня: от полученных ранений скончался студент политехники Даниил Жуковецкий

В результате российской атаки БпЛА на Чернигов погиб студент "Черниговской политехники" Даниил Жуковецкий.

Об этом сообщила Кафедра социальной работы НУ "Черниговская Политехника", передает Цензор.НЕТ.

"От полученных ранений во время ночной атаки БпЛА на город Чернигов ночью 3 июня 2025 года умер Даниил Жуковецкий, соискатель образования по специальности 231 "Социальная работа", - говорится в сообщении.

Атака БпЛА на Чернигов

В ночь на 3 июня русские захватчики массированно атаковали Чернигов. Под ударами оказалось промышленное предприятие и частник сектор города.

Пять человек пострадали.

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