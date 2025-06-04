Атака "шахедів" на Чернігів 3 червня: від отриманих поранень помер студент політехніки Данило Жуковецький

Внаслідок російської атаки БпЛА на Чернігів загинув студент "Чернігівської політехніки" Данило Жуковецький.

Про це повідомила Кафедра соціальної роботи НУ "Чернігівська Політехніка", передає Цензор.НЕТ.

"Від отриманих поранень під час нічної атаки БпЛА на місто Чернігів вночі 3 червня 2025 помер Данило Жуковецький, здобувач освіти за спеціальністю 231 "Соціальна робота", - йдеться в повідомленні.

Атака БпЛА на Чернігів

У ніч проти 3 червня російські загарбники масовано атакували Чернігів. Під ударами опинилося промислове підприємство та приватник сектор міста.

П'ять осіб постраждали.

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