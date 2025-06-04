УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11347 відвідувачів онлайн
Новини
1 159 0

Атака "шахедів" на Чернігів 3 червня: від отриманих поранень помер студент політехніки Данило Жуковецький

Загинув студент Чернігівської політехніки Жуковецький

Внаслідок російської атаки БпЛА на Чернігів загинув студент "Чернігівської політехніки" Данило Жуковецький.

Про це повідомила Кафедра соціальної роботи НУ "Чернігівська Політехніка", передає Цензор.НЕТ.

"Від отриманих поранень під час нічної атаки БпЛА на місто Чернігів вночі 3 червня 2025 помер Данило Жуковецький, здобувач освіти за спеціальністю 231 "Соціальна робота", - йдеться в повідомленні.

Атака БпЛА на Чернігів

У ніч проти 3 червня російські загарбники масовано атакували Чернігів. Під ударами опинилося промислове підприємство та приватник сектор міста. 

П'ять осіб постраждали.

Читайте: Рашисти атакували Чернігів, влучили у приватний сектор та підприємство, п’ятеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Загинув студент Чернігівської політехніки Жуковецький

Автор: 

обстріл (29105) Чернігів (795) Чернігівська область (935) Чернігівський район (41)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 
 