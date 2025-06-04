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Новости Осуждение корректировщика
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Корректировал удары по Донецкой области: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Корректировщик ударов РФ по Донецкой области получил 15 лет тюрьмы

Суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества агенту российской ФСБ, который корректировал удары по Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник передавал оккупантам координаты укрепрайонов, логистических центров и огневых позиций Сил обороны на Краматорском направлении. Также он выявлял расположение украинских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, чтобы обеспечить ударам РФ обход украинской ПВО. Кроме того, агент сообщал маршруты движения украинской бронетехники в сторону фронта.

Его задержали в октябре 2024 года во время контрдиверсионных мероприятий СБУ в прифронтовых районах. Осужденным является 43-летний безработный из поселка Мирное Краматорского района, которого российская спецслужба завербовала осенью 2024 года.

На основании доказательств, собранных СБУ в Донецкой и Луганской областях, суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

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Автор: 

СБУ (20023) Донецкая область (9972) корректировщик (67)


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