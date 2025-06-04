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Новини Засудження коригувальників
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Коригував удари по Донеччині: агент ФСБ отримав 15 років ув’язнення, - СБУ

Коригувальник ударів рф по Донеччині отримав 15 років ув’язнення

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту російської ФСБ, який коригував удари по Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник передавав окупантам координати укріпрайонів, логістичних центрів і вогневих позицій Сил оборони на Краматорському напрямку. Також він виявляв розташування українських радіолокаційних станцій і зенітно-ракетних комплексів, щоб забезпечити ударам РФ обхід української ППО. Крім того, агент повідомляв маршрути руху української бронетехніки в бік фронту.

Його затримали у жовтні 2024 року під час контрдиверсійних заходів СБУ у прифронтових районах. Засудженим є 43-річний безробітний із селища Мирне Краматорського району, якого російська спецслужба завербувала восени 2024 року.

На підставі доказів, зібраних СБУ в Донецькій та Луганській областях, суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

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Автор: 

СБУ (12954) Донецька область (8788) коригування (69)


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Чому так мало? Українським воїнам, що потрапили у полон, орківські псевдосуди виносять вироки на 25 років, за те, що захищали свою країну від їхньої ординської навали.
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04.06.2025 17:20 Відповісти
 
 