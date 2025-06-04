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Новости
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Мы можем закончить войну с максимальным результатом. Главное после этого – не разорвать страну, – Билецкий.

Андрей Билецкий

Завершить войну с Россией на более-менее выгодных условиях не является единственной задачей для украинского народа. Важно еще и сохранить страну после наступления мира.

Об этом в интервью YouTube-каналу ВІДДУШІВДУШУ заявил Андрей Билецкий, командир Третьего Армейского Корпуса, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы эту войну закончить можем. Нам главное после этого определить национальный проект и не разорвать страну уже после окончания войны. Зная украинский характер, у нас есть все шансы на негативный сценарий. Поэтому должны работать над положительным", - считает командир корпуса.

Единственным способом получить преимущество над врагом, по мнению Андрея Билецкого, является повышение эффективности армии и ее применения, изменение подходов к подготовке личного состава, наращивание возможностей собственного оборонно-промышленного комплекса. Это позволит нам перейти в стратегическую оборону и сделать невозможным дальнейшее продвижение врага. По оценке комкора, у Украины все еще есть для этого ресурсы и силы.

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Билецкий заявил, что победой в этой войне он будет считать только выход на границы 1991 года. По мнению комкора, для этого украинская армия должна стать эффективной и ждать подходящего исторического момента.

Ранее в интервью Наталье Мосейчук Билецкий заявлял, что перемирие с Россией на любых условиях не станет для Украины катастрофой. Ею может стать послевоенная анархия и выяснение отношений внутри государства: "кто больший герой?".

Автор: 

Билецкий Андрей (242) война в Украине (4634)


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Топ комментарии
+25
Тобі нагадати як ти розривав?" Вождь рожевих свинок"!
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04.06.2025 17:18 Ответить
+13
"і зʼясування стосунків всередині держави: "хто більший герой?"

Шо тут зʼясовувати? Звичайно - Зєля!
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04.06.2025 17:14 Ответить
+8
Нє, дЄрамк - скромний. Йому буде достатньо просто зірку героя, 51% акцій нафтогаза і пари нафтогазових родовищ. Ну може ще якіхось дрібничок.
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04.06.2025 17:26 Ответить
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"і зʼясування стосунків всередині держави: "хто більший герой?"

Шо тут зʼясовувати? Звичайно - Зєля!
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04.06.2025 17:14 Ответить
Ти офігів, Зеля N3 , Другий - дЄрмак, а на першому місті - Портнов і його розстрільні списки патріотів
Що правда останній - герой посмертно
#Сарказм
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04.06.2025 17:18 Ответить
Нє, дЄрамк - скромний. Йому буде достатньо просто зірку героя, 51% акцій нафтогаза і пари нафтогазових родовищ. Ну може ще якіхось дрібничок.
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04.06.2025 17:26 Ответить
Зєля - чмо. Йому шибениця світить. А героя ми всі
знаємо. І це пєчалька.
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04.06.2025 17:43 Ответить
Тобі нагадати як ти розривав?" Вождь рожевих свинок"!
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04.06.2025 17:18 Ответить
З яких пір украінські військові стали вашими вождями?)
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04.06.2025 17:23 Ответить
Білий вождь (прізвисько Білецького з часів, коли той очолював організацію "Патріот України").
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04.06.2025 17:32 Ответить
Андрій Білецький - командир ІІІ корпусу , а всі ваші прізвиська нікому не цікаві
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04.06.2025 19:42 Ответить
Це не моє, а його, давно відоме прізвисько.
Гугл в поміч.
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04.06.2025 19:43 Ответить
"Раніше в інтервʼю Наталії Мосейчук Білецький https://lb.ua/news/2025/01/04/653703_peremirya_viyni_stane.html заявляв, що перемир'я із Росією на будь-яких умовах не стане для Україною катастрофою"...і що ж це за будь які умови?...
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04.06.2025 17:19 Ответить
Білецький теж підтримує Зеленського ? Це вже єврейський проект ?
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04.06.2025 17:22 Ответить
А тбєб взагалі?))
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04.06.2025 17:24 Ответить
100 % . Білий ВОШЬдь дуже потужно кимось фінансується
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04.06.2025 18:37 Ответить
Певно зЄлєпукіним і ко, вирощує своїх захисників якщо щось піде не по плану зЄлєпукіна!!!
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04.06.2025 18:45 Ответить
В целом согласен. Вот только когда наступит "подходящий исторический момент" туманно, мягко говоря.
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04.06.2025 17:22 Ответить
Якщо буде кому на той час забирати території, то колись таки настане. А як Україна зникне, тоді вже й пофігу буде, настане той момент, чи ні.
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04.06.2025 17:40 Ответить
Аби лиш не було фальстарту.До цього часу йшов рівно,погляди не змінював,з партіі в партію не скакав...Головне що не був співзасновником партіі регіонів - і цього вже досить...
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04.06.2025 17:32 Ответить
Йшов рівно...під опікою та політсупроводом Авакова.
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04.06.2025 17:42 Ответить
Ви вже розірвали ви програли головну битву, ви програли битву за ЛЮДЕЙ! Люди голосують ногами!
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04.06.2025 17:48 Ответить
уявляю як якась" друга частина" а це схоже диванні ухилянти розірвуть пасіонаріїв.
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04.06.2025 17:50 Ответить
Країну-ні,але проект сн-під суд, серіал "слуга народу"-під заборону,як антиукраїнський,так і антилюдяний.
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04.06.2025 17:55 Ответить
Для Білецького "максимальний" це який? Свій любимий "Союз слов'янських народів", та недопущення у владу Порошенка?
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04.06.2025 17:57 Ответить
100 % .
Ого радник ОПи арєстович був здавна другом дугіна в корчінского.
Цікаво що за друзі у "білого" ВОШЬдя ... 🙄
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04.06.2025 18:40 Ответить
Все правильно сказав, тільки потрібно ще додати що мають бути знищені кілька мільйонів кацапів!
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04.06.2025 18:22 Ответить
Тож не лізь в політику, займайся військовою справою, і перестань давати інтерв'ю мосійчук, ти вже один раз показав себе, дуже смерділо від тебе і авакова!!!
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04.06.2025 18:40 Ответить
Зелені мудари вже розірвали країну на двоє, поділили людей на чорних та білих, з роботяг та селян зробили рабів, а з країни концтабір, невже це білецькому не видно?
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04.06.2025 19:03 Ответить
А ви, свинкарі рожеві, не почали країну розривати, пхаючи у крісло президента торчка квартального? Тоді, і до того, раніше, на порядку денному стояли питання про "крєпкіх хазяйствєнніков", "долар по 8", "барига", Майдан, антимайдан. Українці чубилися за ці питання. Зараз же усе набагато серйозніше й страшніше, мова йде не про ціну долара або вектор розвитку, люди втртили багато рідних, мільйони стали біженцями і безхатьками, і дуже багато усе це горе пов'язують з обдовбаним хрипуном у кріслі президента, який війну притягнув і продовжує мародерити на крові українців. А ви, недорогенькі, які вже лягли під квартал ригівський, тут ні до чого? Ще й совісті вистачає щось мурижити.
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04.06.2025 19:43 Ответить
Багато тексту ... а якщо коротко - українці , в 2019 , зробили правильний вибір ! Саме тому , Україна , зараз все ще існує - не зважаючи на всі ваші істерики
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04.06.2025 19:44 Ответить
 
 