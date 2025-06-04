Мы можем закончить войну с максимальным результатом. Главное после этого – не разорвать страну, – Билецкий.

Завершить войну с Россией на более-менее выгодных условиях не является единственной задачей для украинского народа. Важно еще и сохранить страну после наступления мира.

Об этом в интервью YouTube-каналу ВІДДУШІВДУШУ заявил Андрей Билецкий, командир Третьего Армейского Корпуса, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы эту войну закончить можем. Нам главное после этого определить национальный проект и не разорвать страну уже после окончания войны. Зная украинский характер, у нас есть все шансы на негативный сценарий. Поэтому должны работать над положительным", - считает командир корпуса.

Единственным способом получить преимущество над врагом, по мнению Андрея Билецкого, является повышение эффективности армии и ее применения, изменение подходов к подготовке личного состава, наращивание возможностей собственного оборонно-промышленного комплекса. Это позволит нам перейти в стратегическую оборону и сделать невозможным дальнейшее продвижение врага. По оценке комкора, у Украины все еще есть для этого ресурсы и силы.

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Билецкий заявил, что победой в этой войне он будет считать только выход на границы 1991 года. По мнению комкора, для этого украинская армия должна стать эффективной и ждать подходящего исторического момента.

Ранее в интервью Наталье Мосейчук Билецкий заявлял, что перемирие с Россией на любых условиях не станет для Украины катастрофой. Ею может стать послевоенная анархия и выяснение отношений внутри государства: "кто больший герой?".