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Новини
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Ми можемо закінчити війну з максимальним результатом. Головне після цього – не розірвати країну, - Білецький

Андрій Білецький

Завершити війну з Росією на більш-менш вигідних умовах не є єдиним завданням для українського народу. Важливо ще й зберегти країну після настання миру.

Про це в інтервʼю YouTube-каналу ВІДДУШІВДУШУ заявив Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цю війну закінчити можемо. Нам головне після цього визначити національний проєкт і не розірвати країну вже після закінчення війни. Знаючи український характер, у нас є всі шанси на негативний сценарій. Тому повинні працювати над позитивним", – вважає командир корпусу.

Єдиним способом здобути перевагу над ворогом, на думку Андрія Білецького, є підвищення ефективності армії та її застосування, зміна підходів до підготовки особового складу, нарощування спроможностей власного оборонно-промислового комплексу. Це дозволить нам перейти у стратегічну оборону і унеможливити подальше просування ворога. За оцінкою комкора, в України все ще є для цього ресурси і сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NV: Після "Азову" і 3 ОШБр, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін і значно вплине на фронт

Білецький заявив, що перемогою у цій війні він вважатиме тільки вихід на кордони 1991 року. На думку комкора, для цього українська армія має стати ефективною і чекати на слушний історичний момент.

Раніше в інтервʼю Наталії Мосейчук Білецький заявляв, що перемир'я із Росією на будь-яких умовах не стане для Україною катастрофою. Нею може стати післявоєнна анархія і зʼясування стосунків всередині держави: "хто більший герой?".

Автор: 

Білецький Андрій (212) війна в Україні (4670)


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Топ коментарі
+20
Тобі нагадати як ти розривав?" Вождь рожевих свинок"!
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04.06.2025 17:18 Відповісти
+11
"і зʼясування стосунків всередині держави: "хто більший герой?"

Шо тут зʼясовувати? Звичайно - Зєля!
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04.06.2025 17:14 Відповісти
+7
Нє, дЄрамк - скромний. Йому буде достатньо просто зірку героя, 51% акцій нафтогаза і пари нафтогазових родовищ. Ну може ще якіхось дрібничок.
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04.06.2025 17:26 Відповісти
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"і зʼясування стосунків всередині держави: "хто більший герой?"

Шо тут зʼясовувати? Звичайно - Зєля!
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04.06.2025 17:14 Відповісти
Ти офігів, Зеля N3 , Другий - дЄрмак, а на першому місті - Портнов і його розстрільні списки патріотів
Що правда останній - герой посмертно
#Сарказм
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04.06.2025 17:18 Відповісти
Нє, дЄрамк - скромний. Йому буде достатньо просто зірку героя, 51% акцій нафтогаза і пари нафтогазових родовищ. Ну може ще якіхось дрібничок.
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04.06.2025 17:26 Відповісти
Зєля - чмо. Йому шибениця світить. А героя ми всі
знаємо. І це пєчалька.
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04.06.2025 17:43 Відповісти
Тобі нагадати як ти розривав?" Вождь рожевих свинок"!
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04.06.2025 17:18 Відповісти
З яких пір украінські військові стали вашими вождями?)
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04.06.2025 17:23 Відповісти
Білий вождь (прізвисько Білецького з часів, коли той очолював організацію "Патріот України").
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04.06.2025 17:32 Відповісти
"Раніше в інтервʼю Наталії Мосейчук Білецький https://lb.ua/news/2025/01/04/653703_peremirya_viyni_stane.html заявляв, що перемир'я із Росією на будь-яких умовах не стане для Україною катастрофою"...і що ж це за будь які умови?...
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04.06.2025 17:19 Відповісти
Білецький теж підтримує Зеленського ? Це вже єврейський проект ?
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04.06.2025 17:22 Відповісти
А тбєб взагалі?))
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04.06.2025 17:24 Відповісти
100 % . Білий ВОШЬдь дуже потужно кимось фінансується
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04.06.2025 18:37 Відповісти
Певно зЄлєпукіним і ко, вирощує своїх захисників якщо щось піде не по плану зЄлєпукіна!!!
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04.06.2025 18:45 Відповісти
В целом согласен. Вот только когда наступит "подходящий исторический момент" туманно, мягко говоря.
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04.06.2025 17:22 Відповісти
Якщо буде кому на той час забирати території, то колись таки настане. А як Україна зникне, тоді вже й пофігу буде, настане той момент, чи ні.
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04.06.2025 17:40 Відповісти
Аби лиш не було фальстарту.До цього часу йшов рівно,погляди не змінював,з партіі в партію не скакав...Головне що не був співзасновником партіі регіонів - і цього вже досить...
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04.06.2025 17:32 Відповісти
Йшов рівно...під опікою та політсупроводом Авакова.
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04.06.2025 17:42 Відповісти
Ви вже розірвали ви програли головну битву, ви програли битву за ЛЮДЕЙ! Люди голосують ногами!
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04.06.2025 17:48 Відповісти
уявляю як якась" друга частина" а це схоже диванні ухилянти розірвуть пасіонаріїв.
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04.06.2025 17:50 Відповісти
Країну-ні,але проект сн-під суд, серіал "слуга народу"-під заборону,як антиукраїнський,так і антилюдяний.
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04.06.2025 17:55 Відповісти
Для Білецького "максимальний" це який? Свій любимий "Союз слов'янських народів", та недопущення у владу Порошенка?
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04.06.2025 17:57 Відповісти
100 % .
Ого радник ОПи арєстович був здавна другом дугіна в корчінского.
Цікаво що за друзі у "білого" ВОШЬдя ... 🙄
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04.06.2025 18:40 Відповісти
Все правильно сказав, тільки потрібно ще додати що мають бути знищені кілька мільйонів кацапів!
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04.06.2025 18:22 Відповісти
Тож не лізь в політику, займайся військовою справою, і перестань давати інтерв'ю мосійчук, ти вже один раз показав себе, дуже смерділо від тебе і авакова!!!
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04.06.2025 18:40 Відповісти
Зелені мудари вже розірвали країну на двоє, поділили людей на чорних та білих, з роботяг та селян зробили рабів, а з країни концтабір, невже це білецькому не видно?
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04.06.2025 19:03 Відповісти
 
 