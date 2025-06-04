Ми можемо закінчити війну з максимальним результатом. Головне після цього – не розірвати країну, - Білецький

Завершити війну з Росією на більш-менш вигідних умовах не є єдиним завданням для українського народу. Важливо ще й зберегти країну після настання миру.

Про це в інтервʼю YouTube-каналу ВІДДУШІВДУШУ заявив Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цю війну закінчити можемо. Нам головне після цього визначити національний проєкт і не розірвати країну вже після закінчення війни. Знаючи український характер, у нас є всі шанси на негативний сценарій. Тому повинні працювати над позитивним", – вважає командир корпусу.

Єдиним способом здобути перевагу над ворогом, на думку Андрія Білецького, є підвищення ефективності армії та її застосування, зміна підходів до підготовки особового складу, нарощування спроможностей власного оборонно-промислового комплексу. Це дозволить нам перейти у стратегічну оборону і унеможливити подальше просування ворога. За оцінкою комкора, в України все ще є для цього ресурси і сили.

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Білецький заявив, що перемогою у цій війні він вважатиме тільки вихід на кордони 1991 року. На думку комкора, для цього українська армія має стати ефективною і чекати на слушний історичний момент.

Раніше в інтервʼю Наталії Мосейчук Білецький заявляв, що перемир'я із Росією на будь-яких умовах не стане для Україною катастрофою. Нею може стати післявоєнна анархія і зʼясування стосунків всередині держави: "хто більший герой?".