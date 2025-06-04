Оставленные без присмотра контейнеры с ПВО и боеприпасами, предназначенные для Украины, обнаружили в Польше, - СМИ

В населенном пункте Ляшки Подкарпатского воеводства Польши польские правоохранители обнаружили контейнеры с элементами систем противовоздушной обороны и боеприпасами. Начато расследование относительно возможного нарушения правил обращения с вооружением и боеприпасами.

Об этом сообщает польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оборудование не принадлежит польским военным или государственным учреждениям. Как пишет издание, польская частная компания имела контракт на перевозку систем ПВО для украинской армии, однако по непонятным причинам его не выполнила.

Вооружение сначала охранялось, а потом его оставили "практически без присмотра" на территории аэроклуба в Ляшках.

"Вооружение не принадлежит польской армии или государственным службам. Оно должно было быть доставлено украинской армии на коммерческой основе", - сказано в сообщении.

Делом занимаются Центральное бюро следственной полиции и Агентство внутренней безопасности по поручению Окружной прокуратуры в Перемышле.

На инцидент отреагировало Министерство обороны Польши. В ведомстве заявили, что найденные контейнеры не принадлежат польской армии.

"Контейнеры с боеприпасами и оружием, найденные в городе Ляшки в Подкарпатском воеводстве, не являются собственностью польской армии. Соответствующие службы осуществляют охрану места и оборудования", - говорится в сообщении.

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