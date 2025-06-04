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Новости Поставки оружия для Украины
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Оставленные без присмотра контейнеры с ПВО и боеприпасами, предназначенные для Украины, обнаружили в Польше, - СМИ

В Польше обнаружили оставленное для Украины оружие

В населенном пункте Ляшки Подкарпатского воеводства Польши польские правоохранители обнаружили контейнеры с элементами систем противовоздушной обороны и боеприпасами. Начато расследование относительно возможного нарушения правил обращения с вооружением и боеприпасами.

Об этом сообщает польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оборудование не принадлежит польским военным или государственным учреждениям. Как пишет издание, польская частная компания имела контракт на перевозку систем ПВО для украинской армии, однако по непонятным причинам его не выполнила.

Вооружение сначала охранялось, а потом его оставили "практически без присмотра" на территории аэроклуба в Ляшках.

"Вооружение не принадлежит польской армии или государственным службам. Оно должно было быть доставлено украинской армии на коммерческой основе", - сказано в сообщении.

Делом занимаются Центральное бюро следственной полиции и Агентство внутренней безопасности по поручению Окружной прокуратуры в Перемышле.

На инцидент отреагировало Министерство обороны Польши. В ведомстве заявили, что найденные контейнеры не принадлежат польской армии.

"Контейнеры с боеприпасами и оружием, найденные в городе Ляшки в Подкарпатском воеводстве, не являются собственностью польской армии. Соответствующие службы осуществляют охрану места и оборудования", - говорится в сообщении.

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Автор: 

оружие (10259) ПВО (2829) Польша (8504)


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Топ комментарии
+15
Це так наша влада контролює виконання контрактів, що польська поліція виявляє безхозні ********** п..дець..
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04.06.2025 21:25 Ответить
+14
друзі Рєнікова *** поклали..ніхто ж не вимагає виконання контракту...
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04.06.2025 21:23 Ответить
+11
А це вже диверсія і саботаж!!! Ну поляки покажіть хто займається саботажем!!!!
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04.06.2025 21:23 Ответить
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Та хрен его знает! Щас с тех контенеров тоже дроны вылетят! Поляки не дураки. Проверять не будут
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04.06.2025 21:22 Ответить
А це вже диверсія і саботаж!!! Ну поляки покажіть хто займається саботажем!!!!
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04.06.2025 21:23 Ответить
Це американці які нам симпатизують попри трампа кинули в лісі
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04.06.2025 21:23 Ответить
друзі Рєнікова *** поклали..ніхто ж не вимагає виконання контракту...
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04.06.2025 21:23 Ответить
Ох*єнні в нас союзники шо не кажи. Надійні як китайській годинник. Добре шо хочаб знайшли а чи передадуть Україні її власність х*й знає, особливо коли шойно вибрали прокремлівського пшеп*здиша в президенти
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04.06.2025 21:25 Ответить
До чого тут союзники? Читайте статтю хоча б через слово
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04.06.2025 21:30 Ответить
Це так наша влада контролює виконання контрактів, що польська поліція виявляє безхозні ********** п..дець..
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04.06.2025 21:25 Ответить
Я не є прихильником Зеленської і його команди "ефективних менеджерів". Але поясніть як можна контролювати виконання оборонних контрактів фірмами, які не є в українській юрисдикції?
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04.06.2025 22:18 Ответить
Та ну нах - ляшки!
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04.06.2025 21:26 Ответить
Пшеки думали шо їх тихенько хтось вкраде і до клятих укропів воно не доїде. Аж тут журналісти розкопали...
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04.06.2025 21:26 Ответить
Друзі Рєзнікова так комерційний уонтракт виконували. До чого тут поляки?
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04.06.2025 21:32 Ответить
"Як пише видання, польська приватна компанія мала контракт на перевезення систем ППО для української армії, проте з незрозумілих причин його не виконала." (С)
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04.06.2025 21:33 Ответить
Бо гроші отримали і поділили з манагерами МО. В цій фірмі тільки реєстрація польська і директор якийсь підставний польський бомж. Прокладка це. І поляки тут ні до чого
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04.06.2025 21:50 Ответить
Якшо ви точно знаєте, тоді ладно. Цього разу поляки ні до чого.
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04.06.2025 21:51 Ответить
Так вот где вооружение на 770 миллионов...
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04.06.2025 21:26 Ответить
Щас весь мир будет боятся любых контейнеров независимо на фурах они или просто на земле стоят
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04.06.2025 21:26 Ответить
МО на чолі з корєшом Єлдака підором Умеровим заключає договори з фірмами одноденками,а потім говорять про пройопані кошти і непоставку зброї.
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04.06.2025 21:29 Ответить
Можно пруф на контракт між МОУ і польською фірмою на перевезення озброєння?
Одразу кажу - Ви такого контракту не знайдете, бо перевезенням і логістикою на території Європи МОУ не займається!
Але ви таки шукайте - я чекаю.
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04.06.2025 21:53 Ответить
Іди ***** кацапориле.А где ваши доказательства засунь собі глибоко в дупу!!
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04.06.2025 21:55 Ответить
Навіть не здогадувався,що контракти МО в відкрритому доступі
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04.06.2025 21:57 Ответить
Я так і думав, що свинорилі просто базікають, без спроможності довести своє белькотіння доказами!
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04.06.2025 21:58 Ответить
Ми не є членом ЄС і кордон дуже потужний, це ускладнює логістику тож можуть бути наслідки у вигляді таких ситуацій .. очевидно
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04.06.2025 21:31 Ответить
До чого тут кордон? Кордон проходить по території аероклубу в Ляшках?
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04.06.2025 21:35 Ответить
Бо то ж не вкрали і на все забили, то все кордон. Рептилоїди, трумп і трохи байден винуваті. Залізобетонна логіка зєльоних патрійотів зєльоних папірців з портретами гамериканських президентів.
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04.06.2025 21:38 Ответить
Ляшки це прямо біля кордону
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04.06.2025 21:39 Ответить
Можу тільки повторити питання - "Кордон проходить по території аероклубу в Ляшках?"
Якшо це занадто складне питання, то поставлю його по іншому - В аероклубі в Ляшках є пункт митниці?
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04.06.2025 21:42 Ответить
А якщо отримати гроші, віддати відкат потужним менагерам з МО,,то можна вже нічого і нікуди не везти. Навіть ,якщо і потужного кордону не має. Дякуєм дефективним менеджерам за "раціональне" використання коштів на озброєння. За 2024 $ 770 млн. як в суху землю. Гроші уплочені, озброєння і БК ніхто не отримав.
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04.06.2025 21:36 Ответить
Нє ну це також. По хорошому якийсь ДБР вже повинен вибивати все гімно з того, хто укладав з цими придурками контракт.
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04.06.2025 21:43 Ответить
У 2022-23 роках, уже на території України, «зникли безслідно» 650 партій ГумДопомого від Західних Партнерів! У подальшому надання такої ГумДопомоги було припинено!!
Гуманітарну допомогу - вкрадено. Майно Федерації профспілок України - буде розкрадено?
https://argumentua.com/stati/guman-tarnu-dopomogu-vkradeno-maino-federats-profsp-lok-ukra-ni-bude-rozkradeno
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04.06.2025 21:42 Ответить
А мне кажется, что это спецоперация ФСБ. Что якобы нашли какие-то боеприпасы, эти боеприпасы переместили на склад с оружием и там эти найденные боеприпасы взорвались. Так что очень хорошо надо проверить эти боеприпасы. И ни в коем случае не перемещать их на военные склады.
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04.06.2025 22:07 Ответить
 
 