Залишені без нагляду контейнери з ППО і боєприпасами, призначені для України, виявили у Польщі, - ЗМІ

У населеному пункті Ляшки Підкарпатського воєводства Польщі польські правоохоронці виявили контейнери з елементами систем протиповітряної оборони та боєприпасами. Розпочато розслідування щодо можливого порушення правил поводження з озброєнням та боєприпасами.

Про це повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обладнання не належить польським військовим або державним установам. Як пише видання, польська приватна компанія мала контракт на перевезення систем ППО для української армії, проте з незрозумілих причин його не виконала.

Озброєння спочатку охоронялося, а потім його залишили "практично без нагляду" на території аероклубу в Ляшках.

"Озброєння не належить польській армії чи державним службам. Воно мало бути доставлено українській армії на комерційній основі", - сказано в повідомленні.

Справою займаються Центральне бюро слідчої поліції та Агентство внутрішньої безпеки за дорученням Окружної прокуратури в Перемишлі.

На інцидент відреагувало Міністерство оборони Польщі. У відомстві заявили, що знайдені контейнери не належать польській армії.

"Контейнери з боєприпасами та зброєю, знайдені в місті Ляшки в Підкарпатському воєводстві, не є власністю польської армії. Відповідні служби здійснюють охорону місця та обладнання", - йдеться у повідомленні.

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