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Новини Поставки зброї для України
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Залишені без нагляду контейнери з ППО і боєприпасами, призначені для України, виявили у Польщі, - ЗМІ

У Польщі виявили залишену для України зброю

У населеному пункті Ляшки Підкарпатського воєводства Польщі польські правоохоронці виявили контейнери з елементами систем протиповітряної оборони та боєприпасами. Розпочато розслідування щодо можливого порушення правил поводження з озброєнням та боєприпасами.

Про це повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обладнання не належить польським військовим або державним установам. Як пише видання, польська приватна компанія мала контракт на перевезення систем ППО для української армії, проте з незрозумілих причин його не виконала.

Озброєння спочатку охоронялося, а потім його залишили "практично без нагляду" на території аероклубу в Ляшках.

"Озброєння не належить польській армії чи державним службам. Воно мало бути доставлено українській армії на комерційній основі", - сказано в повідомленні.

Справою займаються Центральне бюро слідчої поліції та Агентство внутрішньої безпеки за дорученням Окружної прокуратури в Перемишлі.

На інцидент відреагувало Міністерство оборони Польщі. У відомстві заявили, що знайдені контейнери не належать польській армії.

"Контейнери з боєприпасами та зброєю, знайдені в місті Ляшки в Підкарпатському воєводстві, не є власністю польської армії. Відповідні служби здійснюють охорону місця та обладнання", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

зброя (7526) ППО (3270) Польща (8621)


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Топ коментарі
+16
Це так наша влада контролює виконання контрактів, що польська поліція виявляє безхозні ********** п..дець..
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04.06.2025 21:25 Відповісти
+14
друзі Рєнікова *** поклали..ніхто ж не вимагає виконання контракту...
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04.06.2025 21:23 Відповісти
+11
А це вже диверсія і саботаж!!! Ну поляки покажіть хто займається саботажем!!!!
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04.06.2025 21:23 Відповісти
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Та хрен его знает! Щас с тех контенеров тоже дроны вылетят! Поляки не дураки. Проверять не будут
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04.06.2025 21:22 Відповісти
А це вже диверсія і саботаж!!! Ну поляки покажіть хто займається саботажем!!!!
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04.06.2025 21:23 Відповісти
Це американці які нам симпатизують попри трампа кинули в лісі
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04.06.2025 21:23 Відповісти
друзі Рєнікова *** поклали..ніхто ж не вимагає виконання контракту...
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04.06.2025 21:23 Відповісти
Ох*єнні в нас союзники шо не кажи. Надійні як китайській годинник. Добре шо хочаб знайшли а чи передадуть Україні її власність х*й знає, особливо коли шойно вибрали прокремлівського пшеп*здиша в президенти
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04.06.2025 21:25 Відповісти
До чого тут союзники? Читайте статтю хоча б через слово
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04.06.2025 21:30 Відповісти
Це так наша влада контролює виконання контрактів, що польська поліція виявляє безхозні ********** п..дець..
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04.06.2025 21:25 Відповісти
Я не є прихильником Зеленської і його команди "ефективних менеджерів". Але поясніть як можна контролювати виконання оборонних контрактів фірмами, які не є в українській юрисдикції?
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04.06.2025 22:18 Відповісти
А для чого тоді владою створена Агенція оборонних закупівель?
Ось перелік щоб небуло зайвих питань:
Основні функції та обов'язки АОЗ включають:Формування ефективної системи закупівель озброєння: Агенція працює над впровадженням системи закупівель, що відповідає стандартам НАТО, з метою підвищення ефективності та прозорості. Здійснення закупівель: АОЗ здійснює закупівлі згідно з переліком, який формує Генеральний штаб та затверджує Міністерство оборони. Всі рішення про закупівлю приймаються виключно на основі комерційних пропозицій від постачальників. Співпраця з виробниками: Налагодження співпраці зі світовими виробниками озброєння для укладання прямих контрактів, а також залучення українських виробників до виконання державних контрактів. Боротьба з корупційними ризиками: Впровадження багаторівневого контролю на всіх етапах закупівель для запобігання корупційним ризикам. Розробка та супровід договорів: Підготовка проєктів договорів на постачання продукції, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення, узгодження змін до чинних контрактів (вартість, строки, обсяги, специфікації), підготовка та супровід додаткових угод. Фінансове забезпечення закупівель: Формування комплекту документів для взяття бюджетних зобов'язань, оплати товарів/послуг (в тому числі попередньої оплати), підготовка сертифікатів кінцевого споживача. Взаємодія з державними органами: Співпраця з різними підрозділами всередині агенції (фінансовим, юридичним, логістичним, технічним, планово-економічним), а також взаємодія з іншими державними органами, такими як Державна аудиторська служба, Міністерство оборони, правоохоронні структури (НАБУ, ДБР тощо). Супровід постачань: Контроль етапів виконання контрактів, вирішення спірних питань, актування поставок. Міжнародне співробітництво: Участь у міжнародних заходах (виставках, робочих зустрічах, переговорах з іноземними виробниками та представниками оборонної сфери) для налагодження та розширення співпраці.
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04.06.2025 22:29 Відповісти
Та ну нах - ляшки!
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04.06.2025 21:26 Відповісти
Пшеки думали шо їх тихенько хтось вкраде і до клятих укропів воно не доїде. Аж тут журналісти розкопали...
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04.06.2025 21:26 Відповісти
Друзі Рєзнікова так комерційний уонтракт виконували. До чого тут поляки?
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04.06.2025 21:32 Відповісти
"Як пише видання, польська приватна компанія мала контракт на перевезення систем ППО для української армії, проте з незрозумілих причин його не виконала." (С)
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04.06.2025 21:33 Відповісти
Бо гроші отримали і поділили з манагерами МО. В цій фірмі тільки реєстрація польська і директор якийсь підставний польський бомж. Прокладка це. І поляки тут ні до чого
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04.06.2025 21:50 Відповісти
Якшо ви точно знаєте, тоді ладно. Цього разу поляки ні до чого.
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04.06.2025 21:51 Відповісти
Так вот где вооружение на 770 миллионов...
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04.06.2025 21:26 Відповісти
на 770млн там атомна бімба повина бути
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04.06.2025 22:28 Відповісти
Щас весь мир будет боятся любых контейнеров независимо на фурах они или просто на земле стоят
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04.06.2025 21:26 Відповісти
МО на чолі з корєшом Єлдака підором Умеровим заключає договори з фірмами одноденками,а потім говорять про пройопані кошти і непоставку зброї.
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04.06.2025 21:29 Відповісти
Можно пруф на контракт між МОУ і польською фірмою на перевезення озброєння?
Одразу кажу - Ви такого контракту не знайдете, бо перевезенням і логістикою на території Європи МОУ не займається!
Але ви таки шукайте - я чекаю.
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04.06.2025 21:53 Відповісти
Іди ***** кацапориле.А где ваши доказательства засунь собі глибоко в дупу!!
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04.06.2025 21:55 Відповісти
Навіть не здогадувався,що контракти МО в відкрритому доступі
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04.06.2025 21:57 Відповісти
Я так і думав, що свинорилі просто базікають, без спроможності довести своє белькотіння доказами!
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04.06.2025 21:58 Відповісти
Ми не є членом ЄС і кордон дуже потужний, це ускладнює логістику тож можуть бути наслідки у вигляді таких ситуацій .. очевидно
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04.06.2025 21:31 Відповісти
До чого тут кордон? Кордон проходить по території аероклубу в Ляшках?
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04.06.2025 21:35 Відповісти
Бо то ж не вкрали і на все забили, то все кордон. Рептилоїди, трумп і трохи байден винуваті. Залізобетонна логіка зєльоних патрійотів зєльоних папірців з портретами гамериканських президентів.
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04.06.2025 21:38 Відповісти
Ляшки це прямо біля кордону
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04.06.2025 21:39 Відповісти
Можу тільки повторити питання - "Кордон проходить по території аероклубу в Ляшках?"
Якшо це занадто складне питання, то поставлю його по іншому - В аероклубі в Ляшках є пункт митниці?
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04.06.2025 21:42 Відповісти
А якщо отримати гроші, віддати відкат потужним менагерам з МО,,то можна вже нічого і нікуди не везти. Навіть ,якщо і потужного кордону не має. Дякуєм дефективним менеджерам за "раціональне" використання коштів на озброєння. За 2024 $ 770 млн. як в суху землю. Гроші уплочені, озброєння і БК ніхто не отримав.
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04.06.2025 21:36 Відповісти
Нє ну це також. По хорошому якийсь ДБР вже повинен вибивати все гімно з того, хто укладав з цими придурками контракт.
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04.06.2025 21:43 Відповісти
У 2022-23 роках, уже на території України, «зникли безслідно» 650 партій ГумДопомого від Західних Партнерів! У подальшому надання такої ГумДопомоги було припинено!!
Гуманітарну допомогу - вкрадено. Майно Федерації профспілок України - буде розкрадено?
https://argumentua.com/stati/guman-tarnu-dopomogu-vkradeno-maino-federats-profsp-lok-ukra-ni-bude-rozkradeno
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04.06.2025 21:42 Відповісти
А мне кажется, что это спецоперация ФСБ. Что якобы нашли какие-то боеприпасы, эти боеприпасы переместили на склад с оружием и там эти найденные боеприпасы взорвались. Так что очень хорошо надо проверить эти боеприпасы. И ни в коем случае не перемещать их на военные склады.
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04.06.2025 22:07 Відповісти
 
 