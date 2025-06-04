Залишені без нагляду контейнери з ППО і боєприпасами, призначені для України, виявили у Польщі, - ЗМІ
У населеному пункті Ляшки Підкарпатського воєводства Польщі польські правоохоронці виявили контейнери з елементами систем протиповітряної оборони та боєприпасами. Розпочато розслідування щодо можливого порушення правил поводження з озброєнням та боєприпасами.
Про це повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обладнання не належить польським військовим або державним установам. Як пише видання, польська приватна компанія мала контракт на перевезення систем ППО для української армії, проте з незрозумілих причин його не виконала.
Озброєння спочатку охоронялося, а потім його залишили "практично без нагляду" на території аероклубу в Ляшках.
"Озброєння не належить польській армії чи державним службам. Воно мало бути доставлено українській армії на комерційній основі", - сказано в повідомленні.
Справою займаються Центральне бюро слідчої поліції та Агентство внутрішньої безпеки за дорученням Окружної прокуратури в Перемишлі.
На інцидент відреагувало Міністерство оборони Польщі. У відомстві заявили, що знайдені контейнери не належать польській армії.
"Контейнери з боєприпасами та зброєю, знайдені в місті Ляшки в Підкарпатському воєводстві, не є власністю польської армії. Відповідні служби здійснюють охорону місця та обладнання", - йдеться у повідомленні.
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Ось перелік щоб небуло зайвих питань:
Основні функції та обов'язки АОЗ включають:Формування ефективної системи закупівель озброєння: Агенція працює над впровадженням системи закупівель, що відповідає стандартам НАТО, з метою підвищення ефективності та прозорості. Здійснення закупівель: АОЗ здійснює закупівлі згідно з переліком, який формує Генеральний штаб та затверджує Міністерство оборони. Всі рішення про закупівлю приймаються виключно на основі комерційних пропозицій від постачальників. Співпраця з виробниками: Налагодження співпраці зі світовими виробниками озброєння для укладання прямих контрактів, а також залучення українських виробників до виконання державних контрактів. Боротьба з корупційними ризиками: Впровадження багаторівневого контролю на всіх етапах закупівель для запобігання корупційним ризикам. Розробка та супровід договорів: Підготовка проєктів договорів на постачання продукції, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення, узгодження змін до чинних контрактів (вартість, строки, обсяги, специфікації), підготовка та супровід додаткових угод. Фінансове забезпечення закупівель: Формування комплекту документів для взяття бюджетних зобов'язань, оплати товарів/послуг (в тому числі попередньої оплати), підготовка сертифікатів кінцевого споживача. Взаємодія з державними органами: Співпраця з різними підрозділами всередині агенції (фінансовим, юридичним, логістичним, технічним, планово-економічним), а також взаємодія з іншими державними органами, такими як Державна аудиторська служба, Міністерство оборони, правоохоронні структури (НАБУ, ДБР тощо). Супровід постачань: Контроль етапів виконання контрактів, вирішення спірних питань, актування поставок. Міжнародне співробітництво: Участь у міжнародних заходах (виставках, робочих зустрічах, переговорах з іноземними виробниками та представниками оборонної сфери) для налагодження та розширення співпраці.
Одразу кажу - Ви такого контракту не знайдете, бо перевезенням і логістикою на території Європи МОУ не займається!
Але ви таки шукайте - я чекаю.
Якшо це занадто складне питання, то поставлю його по іншому - В аероклубі в Ляшках є пункт митниці?
Гуманітарну допомогу - вкрадено. Майно Федерації профспілок України - буде розкрадено?
https://argumentua.com/stati/guman-tarnu-dopomogu-vkradeno-maino-federats-profsp-lok-ukra-ni-bude-rozkradeno